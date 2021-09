Pentru că fără INIMĂ nu se poate

HERZ isi sarbatoreste cea de-a 125-a aniversare in 2021, prilej cu care face o scurta incursiune in trecut, rememorand cele mai importante evenimente din istoria sa. Compania, fondata in anul 1896, a trecut printr-un proces continuu, caracterizat de multe repere si puncte de cotitura, ce au ajutat la transformarea a ceea ce este astazi: un grup de tehnologii de constructii active la nivel international.

Armaturi, candelabre si lampi

Unde este incalzire, acolo este HERZ!

Ani tulburi: HERZ devine international

Dupa un deceniu

Fondatorii Franz Gebauer si Viktor Lehrner au inceput activitatea de productie cu doisprezece angajati si, datorita dezvoltarii puternice a orasului, peste 300 de persoane au ajuns sa lucreze in scurt timp in fabrica din Viena, din cartierul Favoriten. Catalogul de prezentare din 1908 continea deja mii de produse: armaturi pentru incalzire si sanitare, robinete pentru abur si gaz, dar si elemente pentru candelabre si lampi din alama. Astazi, sunt greu de imaginat circumstantele in care se desfasura activitatea de productie de atunci: armaturile erau realizate prin turnare cu nisip, la sfarsitul schimbului echipamentele utilizate erau "negre", iar lucratorii erau "acoperiti" cu nisip. Nu existau desene tehnice, iar produsele se realizau in atelierul de strunjire conform probelor. Piesele erau partial prelucrate pe utilaje actionate cu picioarele, apoi din ce in ce mai mult pe utilaje fara actionare manuala. Aceste strunguri erau actionate de un arbore care folosea curele de transmisie din piele, iar puterea necesara pentru actionarea arborelui era furnizata de un motor cu abur.Odata cu prabusirea monarhiei habsburgice, pietele de desfacere au disparut iar Austria s-a aflat intr-o permanenta criza economica. In ciuda acestei situatii, compania a supravietuit razboiului dificil si anilor interbelici, spre deosebire de alti producatori cu sediul in Viena, precum Kafowie, S. Lang si Pongratz & Bock.In anii 1950, compania s-a specializat in productia de armaturi pentru incalzire, sloganul "Unde este incalzire, acolo este HERZ!" provenind din aceasta perioada. Gebauer & Lehrner au atras atentia presei in anii 1970, odata cu transformarea companiei in Herz Armaturen AG si implicarea activa a angajatilor care au devenit actionari, in conformitate cu spiritul vremurilor. Munca in grup, brainstorming-ul, experimentele dinamice de grup si seminariile au modelat activitatile companiei. Cu toate acestea, noul model de afacere nu a adus succesul economic scontat. Familia Lehrner a trebuit sa-si vanda actiunile dupa saptezeci de ani, un investitor a preluat conducerea si angajatii au returnat actiunile.Au urmat ani dominati de incertitudini. Pierzandu-si interesul pentru companie, investitorul a inceput cautarea unui cumparator. Gerhard Glinzerer si doi parteneri - toti "iubitorii de alama, aschii de metal si emulsii" - au primit contractul. Competitia, care pusese ochii pe companie de multa vreme, s-a inselat, din fericire, tragand concluzia gresita ca Herz isi va inchide portile.La inceputul anilor 1990, afacerile au luat avant cu internationalizarea treptata. Nu existau bani pentru ofensiva pe pietele din Europa de Vest, dar in Europa de Est se putea incepe rapid cu o echipa mica, dupa caderea Cortinei de Fier. Intr-un timp scurt, s-a construit o retea de companii pentru vanzari. Prima destinatie a fost Polonia, urmata de sucursale in ceea ce era atunci Cehoslovacia, pe urma Ungaria, treptat si in alte tari.Zece ani mai tarziu a urmat prima preluare a unei companii de productie, au urmat achizitii suplimentare si noi fabrici. Ca urmare a tuturor acestor pasi de extindere, grupul de companii produce acum mii de produse pentru tehnologia si industria constructiilor in patruzeci de locatii din douasprezece tari europene. Indiferent daca este vorba de tehnologie de control, cazane cu biomasa si pompe de caldura sau materiale izolatoare, accentul este pus pe durabilitate, ecologie si eficienta energetica.Companiile partenere sunt active in intreaga lume, iar pentru numerosii nostri clienti produsele de la HERZ sunt un sinonim al calitatii austriece.Folosim acest an aniversar pentru a furniza informatii despre gama extinsa si standardele noastre ridicate pentru calitate inovatoare si fiabilitate, durabilitate si eficienta energetica.Gerhard Glinzerer