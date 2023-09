La ce trebuie să fii atent când cumperi o locuință nouă. Secretele agenților imobiliari

Achiziționarea unei locuințe noi este un proces care poate dura luni de zile, mai ales dacă în calcul intră și contractarea unui credit. De la tineri care se orientează către locuințe aproape de job, la familii tinere sau cei care își doresc o investiție imobiliară, criteriile care informează decizia finală tind să difere radical.

Ziare.com a luat legătura cu agenți imobiliari din București, Iași și Cluj, în încercarea de a reda care sunt cele mai importante aspecte de care ar trebui românii să țină cont atunci când se gândesc să își cumpere o locuință, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care aceștia le fac, precum și care ar fi avantajele reale în a colabora cu un agent imobiliar competent.Experții imobiliari atrag atenția că prioritățile tinerilor sunt într-adevăr diferite de cele ale celor trecuți de 35 de ani, dar diferențele de perspectivă apar mai ales atunci când fondurile pentru achiziția locuinței vin de la părinți, în cazul tinerilor la început de drum. În cele din urmă, indiferent de vârstă, românii tind să caute cele mai bune variante pentru nevoile lor atunci când banii vin din propriul buzunar.Conform unui sondaj citat de Startupcafe.ro, pentru cei cu vârste de sub 26 de ani (parte din generația Z) dorința de a avea propria locuință pe care o pot personaliza după bunul plac tinde să ocupe topul priorităților pentru peste jumătate din respondenți. Al doilea motiv este dorința de a avea un spațiu mai mare (28%), dorința de a fi mai aproape de locurile importante pentru ei, precum job, școli, grădinițe (28%), dar și faptul că rata bancară ar avea aceeași valoare cu cea a unei chirii (24%).După vârsta de 27 de ani, nevoie unui spațiu mai mare și dorința de a fi proprietari sunt urmate de apariția unei schimbări în situația familială, precum căsătorie, divorț sau venirea unui copil (26%) și dorința de a face o investiție imobiliară (20%). După 43 de ani, cei mai mulți români cumpără apartamente cu scopul de a face o investiție imobiliară, iar cei care trec de 59 de ani se orientează către o locuință nouă în mare parte pentru a se muta în altă localitate.O medie de 40% din toate generațiile incluse în sondaj au luat în considerare o perioadă de locuit în imobilul pe care și-l propun să-l cumpere de peste 15 ani, existând o flexibilitate mai mare în rândul generațiilor Z și Y în ceea ce privește posibilitatea de a locui un timp limitat (între 1 și 5 ani) în imobilul achiziționat.Cei mai mulți dintre tineri nu se gândesc pe termen lungMădălina Georgescu-Albu, real estate senior broker din București, a declarat pentru Ziare.com că de ce ar trebui să țină cont tinerii și de ce țin cont sunt două lucruri total diferite: ”Tinerii tind să-și caute o locuință și să se mute aproape de locul de muncă, ceea ce este complet eronat. Nu mai suntem pe vremea părinților când aveai locul de muncă 30-40 de ani asigurat.”Expertul imobiliar a făcut apel la realitatea în care aceștia tind să se orienteze către zona în care au atunci, în momentul în care iau creditul, locul de muncă. ”Nu se gândesc ce fac dacă vor fi nevoiți să se mute mâine în celălalt capăt al Bucureștiului”. Abia după o marjă de 40 de ani, susține aceasta, cumpărătorii gândesc cât de cât mai stabil, probabil influențați de școala veche sau o altfel de educație.În ceea ce privește criteriile de care ar trebui să țină cont cumpărătorii, Mădălina Georgescu-Albu a explicat că e important ca fiecare tânăr sau fiecare cuplu trebuie să se gândească atent la propriile priorități: ”Dacă te gândești că ești singur și la un moment dat te vei căsători, vei avea copii, atunci vei avea nevoie de școală, de activități, de un bazin de înot, o pistă de atletism, un parc. Te gândești că ai nevoie de activitățile necesare pentru copil, pentru viața de cuplu.Tinerii trebuie să nu se gândească pe termen scurt, pe o perioadă de 3-4 ani, ci pentru următoarele decenii. Realitatea din teren arată și că e un procent mai mic decât credem al celor care reușesc de fapt să-și achite creditele. Apare nesiguranța locului de muncă, ajung să nu-și mai poată plăti ratele, banca le ia locuința, iar ei își schimbă jobul sau emigrează în străinătate. Asta e realitatea generației Z.”Cosmin Lupan, broker imobiliar, fondator și manager general al unei agenții imobiliare din Cluj, a nuanțat faptul că se îndoiește că majoritatea tinerilor omit elemente importante din cântărirea deciziei de achiziție: ”Nu cred că cei până în 27 de ani nu se gândesc la facilitățile zonei când cumpără un apartament. Depinde și de unde vin fondurile totuși.” Din experiența brokerului clujean, cei mai dezinteresați tineri sunt aceia ai căror părinți plătesc apartamentul: ”cei care își achită ei proprietatea, fie din surse proprii, fie prin credit, se gândesc în ansamblu și pe termen lung.””O casă proastă într-o locație bună poate fi schimbată oricând într-o casă bună. Unei case bune într-o locație proastă nu prea mai ai ce să-i faci.”Din cauza prețurilor, tentația cumpărătorilor este să achiziționeze în exteriorul capitalei, unde prețurile sunt mult mai mici față de un semi-central sau central, a declarat Mădălina Georgescu-Albu. Dar problemele vin după ce oamenii încep să aibă copii, să meargă la școală, la grădiniță, să aibă activități școlare, extra-curriculare. Bucureștiul s-a extins foarte mult, iar tinerii mutați în zonele limitrofe nu știu cum să facă să se întoarcă mai aproape de centru pentru a avea acces la aceste facilități pentru copii, a indicat expertul.Tot făcând apel la experiența pieței imobiliare din București, Bogdan Mihalache, senior broker imobiliar, a declarat că foarte mulți tineri care cumpără se duc și după impactul vizual. ”Nu știu ce cumpără, efectiv, mai ales dacă aleg să nu beneficieze de consiliere. E important, la început de drum să ne luăm sfaturile de la oamenii care au trecut măcar prin ce avem noi nevoie. O casă proastă într-o locație bună poate fi schimbată oricând într-o casă bună. Unei case bune într-o locație proastă nu prea mai ai ce să-i faci. Mulți cumpărători se trezesc prea târziu, în ceasul al treisprezecelea, că încearcă să vândă înapoi ce-au cumpărat”, a declarat brokerul imobiliar.Oboseala vizionărilor: procesul de achiziție poate duce un om în stadiul de a cumpăra locuința greșităClaudiu Vicol, expert imobiliar din Iași, a declarat că, spre deosebire de realitățile prezentate de brokerii bucureșteni, mare parte din clienții din zona Moldovei se orientează preponderent pe punctele de interes – școli, grădinițe, creșe, ca să își creeze un traseu care să includă atât locul de muncă, cât și școala copiilor. Mijlocul de transport în comun în apropierea locuinței este de asemenea un criteriu important.Criteriile de judecată înainte de achiziție tind să difere în funcție de scopul cumpărării: dacă oamenii vor să locuiască în acea proprietate sau își doresc să facă o investiție, să dea locuința în chirie, a explicat expertul.Zona în care este amplasat imobilul raportat la bugetul cumpărătorului influențează cel mai puternic alegerea finală a cumpărătorilor, conform declarațiilor lui Claudiu Vicol, însă pericolul constă în cât de tracasant ajunge să fie procesul de achiziție: ”O greșeală pe care o fac mulți clienți este că vor să vizioneze cât mai mult imobile și nu-și notează la fiecare avantajele și dezavantajele pe care le întâlnesc. Un client care a văzut douăzeci de oferte nu va mai ține cont ce a văzut la prima variantă care se poate dovedi să fi fost cea mai bună alegere. Un agent bun nu duce un client la mai mult de maximum cinci oferte, știind să clasifice nevoile omului. Am întâlnit mulți clienți care au făcut eroarea să cumpere dintr-un fel de oboseală a căutării, ajungând în cele din urmă să cumpere altceva decât își doreau doar ca să încheie procesul. Fiecare trebuie să-și pună pe hârtie nevoile, bugetul și caracteristicile realității din piață”.Cosmin Lupan a semnalat, de asemenea, că dorința de a achiziționa tinde să devină foarte mare în unele momente și riscul e să faci o achiziție pe care ajungi să o regreți: ”Câteodată procesul de cumpărare presupune multe vizionări, ajungi să fii amețit de cap și poate nu ai fi cumpărat proprietatea aceea dacă erai mai lucid. Însă în toată tevatura care se creează în procesul de achiziționare a unei locuințe – mulți agenți, multe vizionări, mulți proprietari, telefoane, drumuri –, oamenii ajung la un nivel de oboseală și fac o alegere de care ajung să nu fie mulțumiți.Dacă un agent caută pentru un cumpărător apartamente într-un regim în care îl reprezintă la cumpărare, poate să stea la birou, să decidă ce proprietăți se pliază și poate viziona chiar mai multe. Un agent imobiliar competent, cu experiență, va economisi cu adevărat timp, bani și resurse.”Nou sau vechi? Depinde de ce contează mai mult pentru cumpărători și de bugetul de care dispunClaudiu Vicol atrage atenția asupra faptului că un var curat într-un apartament poate ascunde multe minusuri care riscă să coste mai mult pe viitor: ”Un apartament dintr-un bloc construit în anii ’60-’70 vine cu obligativitatea schimbării instalației electrice și sanitare. Clientul trebuie să capete perspectiva pe termen lung care să-i informeze decizia: dacă se poate înhăma la cumpărarea unui apartament vechi care să poată fi amenajat după bunul plac sau se îndreaptă către apartamente noi care par amenajate, costă mai mult și ajung să necesite investiții ulterioare mai mari fiindcă proprietarii au ascuns anumite vicii”, a declarat acesta.Conform unei analize citate de Agerpres la finalul lunii iunie 2023, cele două tipuri de imobile vin cu avantaje și dezavantaje care pot înclina balanța într-o direcție sau alta în funcție de bugetul și nevoile cumpărătorului. Zona capitalei, de pildă, a ajuns în ultimii ani să includă și ansambluri rezidențiale noi în zone centrale: ”De obicei, blocurile vechi pot fi amplasate în zone mai bune, central și ultra central, spre deosebire de cele noi care, de obicei, sunt construite în zone mai depărtate de centru sau chiar în zone limitrofe Bucureștiului (s-au construit numeroase ansambluri rezidențiale de apartamente noi în Popești Leordeni, Voluntari, Pipera, Tunari, etc.). Însă, în ultimii ani, au apărut ansambluri rezidențiale noi în centrul Bucureștiului”, au indicat analiștii imobiliari....citeste mai departe despre " La ce trebuie să fii atent când cumperi o locuință nouă. Secretele agenților imobiliari " pe Ziare.com