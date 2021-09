Piese moderne de mobilier pentru orice tip de locuință

Astăzi vă recomandăm piese moderne de mobilier pentru locuința dumneavoastră, dacă sunteți în situația de a începe redecorarea sau chiar și renovarea acesteia. Uneori, schimbarea felului în care arată locuința noastră este un lucru necesar. Astăzi, se găsesc în comerț foarte multe produse noi, foarte atrăgătoare care pot schimba complet aspectul casei noastre. Nu mai este un lucru costisitor și dificil să schimbăm locul în care ne petrecem cea mai mare parte din viața noastră, zi de zi!

Cum puteți redecora locuința dumneavoastră, fără a cheltui în mod excesiv?

Altă recomandare!

Acest lucru îl putem realiza cu ușurință fără a fi nevoiți să zugrăvim întreaga casă. Poate fi o casă mai veche sau un apartament foarte cochet sau chiar și spațiul biroului unde lucrăm noi sau alte persoane. Cu puțin ajutor din partea noastră, orice tip de încăpere poate fi schimbată complet ca aspect.Dacă ați decis să schimbați complet aspectul casei unde locuiți, noi vă recomandăm să schimbați câte ceva în domeniul mobilierului, pentru început. Nu este nevoie să cumpărați setul complet de mobilă pentru fiecare cameră în parte. Puteți înlocui piesele mici de mobilier, cu altele noi care se asortează într-un mod foarte plăcut cu cele vechi, mari și clasice. Spre exemplu, puteți înlocui comodat TV, câteva noptiere , o masă sau numai scaunele, un dulap mai vechi cu unul de tip nou, modern cu multe sertare. Sau puteți cumpăra în mod suplimentar etajere foarte interesante, canapele sau fotolii estetice și aprins colorate.Noptiere foarte moderne veți găsi cu ușurință cu ajutorul magazinului online Cautmobilă.ro. Acesta este un site complex care are foarte multe contracte comerciale cu alte magazine moderne de mobilă online, apreciate deja de foarte multe persoane din România. Spre exemplu, în momentul de față sunt disponibile mai multe modele noi de noptiere chiar foarte estetice.Pe site-ul Esteto.ro este disponibil un model interesant și rustic de noptieră Dulap lateral/Noptieră cu 2 rafturi deschise, Design industrial – Caerus Capital.Este o piesă de mobilier realizată în stil vintage. Poate fi folosită pentru redecorarea dormitorului, a holului sau chiar a living-ului. Prezintă două rafturi. Deși spațiul de depozitare din interior nu este foarte mare, puteți pune câteva lucruri fără probleme. În exterior se pot pune cărți, reviste, obiecte utile pe care le puteți ține în apropierea patului. Sau, reprezenta un suport frumos pentru o vază înaltă sau pentru o floare sau chiar și o statuetă poate sta foarte bine pe ea, dacă noptiera este folosită pentru redecorarea holului sau a sufrageriei dumneavoastră. Dimensiunile acestei noptiere sunt următoarele: 37x30x81 cm. Prețul este foarte bun, de numai 462.39 lei.Un alt model, mult mai interesant care vă poate avantaja, comercializat de către același magazin online Esteto.ro este Noptiera HM Fiona 48x37x55 cm. Este realizată din lemn masiv de culoarea cireșului și are cadrul făcut din oțel negru. Este vorba despre o piesă mică de mobilier care reușește într-un mod foarte ingenios să îmbine două stiluri importante, respectiv stilul industrial (rama metalică) cu cel retro (lemn masiv). Pentru că are marginile lucrate cu grijă și colțurile rotunjite, este o piesă de mobilier foarte prietenoasă și pentru copii. Dacă aveți copii mici, nu se vor accidenta ușor. În sertarul și raftul acestei noptiere, puteți depozita tot felul de lucruri utile.Poate fi folosită ca noptieră pentru paturile de tip HM Veronica, HM Viera sau HM Violeta comercializate de același furnizor. Produsul are următoarele dimensiuni: 48x37x55 cm și costă doar 667.48 de lei.Dacă aveți în locuință mobilier de culoare albă sau dacă ați achiziționat mobilă nouă albă și nu ați găsit noptiere albe care să va atragă atenția mai mult, vă recomandăm să studiați chiar acum colecția de noptiere de pe același site, Cautmobilă.ro. Pe un site partener foarte important, Vivre.ro există disponibilă în acest moment o noptieră cu un finisaj antichizat de dimensiuni 32x26x45 cm. Prețul este de doar 339.99 lei, brand-ul produsului fiind Creationes Meng.Cântărește 12.5 kg și este fabricată din MDF și lemn de brad. Este de culoare alb și albastru, cu un frumos aspect antichizat!Modelele recomandate sunt doar câteva exemple de produse care ne-au atras nouă atenția în mod special. Sunt mult mai multe produse aici, care arată foarte interesant. Cred că ar fi util să analizați cu mai multă atenție oferta magazinelor acestea, pentru a fi convinși că ați făcut exact alegerea cea mai bună.