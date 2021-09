Ponturi pentru o renovare de durată a apartamentului

Renovarea apartamentului este un demers care are multiple avantaje. Casa devine mai confortabilă și mai plăcută, iar valoarea acesteia crește, în funcție de amplitudinea demersului, cu circa 10-15%, ceea ce este foarte rentabil. Pentru a face tot procesul mai ușor, merită luate în calcul câteva ponturi utile, care vor face procesul de renovare mai eficient și cu bătaie lungă, din punctul de vedere al raportului cost-beneficiu.

Reamenajează pardoseala

Verifică și repară instalația electrică

Repară tot ceea ce ține de instalația sanitară

Alege vopsea lavabilă pentru amenajarea pereților

În loc de concluzie, un sfat. Alege o paletă cromatică nouă pentru zonele principale ale casei. În acest fel, locuința o să fie cu adevărat transformată, iar aspectul general va fi îmbunătățit substanțial.

Este un pas necesar în planul de renovare, care va schimba complet aspectul întregului apartament și va împrospăta atmosfera. Pardoseala laminată este una dintre cele mai bune soluții, mai ales datorită sistemul cu click, ce permite o fixare simplă a plăcilor, inclusiv a celor cu suprafață mare. Apoi, diversitatea de modele, în culori și dimensiuni variate, reprezintă un atu important.La toate acestea, se adaugă faptul că laminatul este perfect compatibil cu sistemul de încălzire prin pardoseală. În plus, laminatul este o investiție rentabilă, având o garanție de 20 de ani. O bună întreținere a pardoselii laminate îi poate prelungi, însă, durata de viață, deci îl vei putea folosi mai mult timp.Totodată, calitatea materialelor din care este realizat și rezistența la zgârieturi și abraziune sunt alte avantaje care fac, cum sunt livingul și holul.Renovarea nu trebuie să se refere doar la detaliile estetice ale apartamentului. Momentul este perfect pentru verificări și reparații ale instalației electrice. În teorie, această operațiune ar trebui realizată în toate locuințele la fiecare 20 de ani, dar foarte rar se întâmplă așa.În cursul verificării poți să montezi prize noi, fapt ce te va ajuta să elimini cablurile înșirate prin casă, să tragi fire pentru viitoare aplice sau să adaugi ori să schimbi poziția plafonierelor. Nu omite montarea, în cămară și debara, a unor surse de lumină de accent, care să completeze lumina generală. În felul acesta sporești funcționalitatea acestor spații, atât de necesare în casă. De exemplu, o debara de pe hol, căreia i se montează o sursă de lumină și rafturi, poate să devină un mini dressing, care va elibera zona de intrare în casă.Puține lucruri sunt mai neplăcute decât defecțiunile la instalația sanitară. Renovarea apartamentului este momentul ideal pentru a repara și schimba componente ale acesteia.Ia în calcul schimbarea unora dintre obiectele sanitare din baie și nu omite să faci mici îmbunătățiri și în a doua baie a casei, dacă aceasta există. Un apartament cu trei camere, care are de regulă două băi, va avea o valoare de piață cu circa 10% mai mare dacă baia de serviciu are cabină de duș.Fă un update bucătărieiSe spune că bucătăria este cea care dă adevărata valoare unei case. În planul de renovare al apartamentului, această încăpere trebuie să primească un update important. Astfel, ia în calcul un blat și o chiuvetă nouă, eventual schimbă feroneria de la dulapuri și împrospătează mobila cu un strat nou de vopsea.Dacă pardoseala e uzată, montează gresie nouă sau combină gresia cu parchet laminat: gresie pentru zona de lucru, parchet în partea din bucătărie unde se stă la masă. Efectul este unul de nota zece.Vopseaua lavabilă pentru pereți este una dintre cele mai populare soluții pentru amenajarea pereților. Se poate curăța cu apă și săpun, este prietenoasă cu mediul, poate contribui la prevenirea apariției și dezvoltării mucegaiul și poate avea proprietăți antibacteriene.Când alegi vopseaua ține cont de factorul numit „luciu de vopsea”. Vopseaua normală este mată și este utilizată, mai ales, pentru tavane. Vopseaua lucioasă are diferite grade de luciu, de la cel moderat, la cel intens. Are capacitatea de a ascunde imperfecțiunile, amplifică lumina sau este folosită pentru finisaje.Recondiționează piesele de mobilierO renovare amplă cere înlocuirea unor piese de mobilier, dar înainte de asta evaluează cu atenție care sunt posibilitățile de recondiționare a celor deja existente. Unele pot fi foarte eficient reparate și repuse în valoare și este recomandat să faci asta, mai ales dacă vrei să modernizezi apartamentul cu un buget rezonabil.Funcționează foarte bine și varianta în care repari unele obiecte de mobilier, după care le dai o nouă destinație sau le muți într-o altă cameră.