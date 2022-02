Pregătește-ți grădina pentru primăvară! 5 lucruri pe care trebuie să le faci încă de acum

Primavara bate la usa. Este timpul sa-ti pregatesti gradina pentru cel mai frumos sezon al anului.

1. Pregateste solul

2. Planteaza flori de primavara

3. Planteaza primele legume

4. Pregateste mobilierul pentru anotimpul cald

5. Achizitioneaza piese de mobilier pentru gradina

Indiferent daca ai doar o curte mica pentru relaxare sau ai si o gradina unde plantezi legume si fructe, este important sa te ocupi inca de acum de gradina ta, pentru a profita din plin de primele zile calduroase pe care le poti petrece in aer liber.Indiferent de situatia in care te afli este timpul sa incepi pregatirile pentru sezonul cald. Iata ce trebuie sa faci inca de acum.Daca vremea iti permite (solul nu este inghetat sau imbibat cu apa), este momentul sa incepi curatarea acestuia. Curatarea se face prin indepartarea crengilor, a gunoaielor aduse de vant si a buruienilor. Apoi solul trebuie bine sapat, greblat si nivelat. La finalizarea acestor etape poti adauga compost in zonele in care doresti sa plantezi legume.Daca nu ai avut timp sa plantezi in toamna bulbi pentru flori, nu este timpul pierdut. Poti incep acum. Tot ce trebuie sa faci este sa cumperi zambile gata incoltite si sa le plantezi in sol. Pentru ca peisajul sa fie si mai frumos, poti adauga pe langa straturile cu flori si decoratiuni gradina precum pitici de gradina, pasari sau alte statuete.Tot acum poti planta bulbi de lalele, gladiole, crini sau begonii, care sa-ti incante privirile ani la rand.Daca solul s-a dezghetat deja, la finalul lunii februarie, inceputul lunii martie, poti planta deja primele legume in gradina. Legume precum ridichi, spanac, salata verde sau ceapa verde pot fi plantate cu succes in aceasta perioada a anului daca pericolul inghetului a trecut, deoarece acestea adora temperaturile scazute.Finalul lunii februarie este ideal pentru a pregati piesele de mobilier gradina pentru sezonul cald. Primul pas este sa-l scoti din magazie si sa-l cureti temeinic. Poti face acest lucru cu ajutorul unei carpe din bumbac si a unei substante obtinuta din apa calda si putin sapun lichid. Clateste apoi cu apa calduta si usuca mobilierul cu o carpa uscata si curata.Daca vechiul mobilier nu mai poate fi folosit sau daca nu ai inca un mobilier pentru gradina este momentul perfect sa achizitionezi unul. In online gasestide unde poti alege mobilierul si declaratiunile dorite pentru gradina ta.Daca vei cauta cu atentie vei gasi cu siguranta reduceri articole gradina astfel incat te vei putea bucura de preturi imbatabile. Spre deosebire de preturile din magazinele fizice, multe magazine online au articole ieftine gradina. Prin urmare iti vei permite nu numai sa-ti cumperi articolele dorite, dar vei face si economii.