Prețurile locuințelor au luat-o razna și pe lângă Cluj-Napoca: "Bănuiesc că lași vreo 75-80 de mii de euro din preț" FOTO

Piața imobiliară din Cluj-Napoca a crescut semnificativ în ultimii ani, ca urmare a dezvoltării economice și fluxului constant de studenți și profesioniști în căutare de locuințe.

Prețurile imobiliare din oraș sunt printre cele mai ridicate din România, fiind influențate de cererea ridicată și de oferta limitată de proprietăți.Apartamentele și casele din zonele centrale ale orașului, precum și cele din apropierea universităților, sunt printre cele mai căutate de către cumpărători și, prin urmare, au prețuri mai mari.Sunt semne că prețurile din apropierea orașului păstrează trendul din Cluj-Napoca. Casa modestă scoasă la vânzare la un preț mare de o femeie din județul Cluj a fost ținta ironiilor pe Facebook."Casa de vânzare în Mera, la 10 km de Cluj-Napoca și 2 km de nodul de autostradă. Zonă metropolitană. Pret 90 000€ negociabil", scrie în anunțul postat pe grupul Case și terenuri la țară."Cine susține prețurile astea așa mari?"Unii sunt revoltați, în comentarii, alții suspectează o eroare în anunț."Foarte mulți bani pe o vechitură.""Oare chiar sunt oameni așa nebuni care plătesc banii ăștia la imobiliare? Nu înțeleg cine susține prețurile astea așa mari? Peste tot văd niște prețuri exagerate. De unde le scoateți, fraților?""Cu banii ăștia îți cumperi o casă cu 3 camere în Irlanda, pe malul oceanului. V-ați curentat de tot cu Clujul ăsta?!""Vedeți că ați pus un 0 în plus din greșeală. Merită la 9000€.""Un coteț de 2 camere în orașul Cluj ajunge la 220 mii euro.""Poate a pus pozele greșite""Este o glumă?""Cred că ai vrut să spui lei?""Dacă pui pe terenul ăla o casă normală, nouă, abia atunci ai putea cere banii ăștia, altfel, fumează în continuare.""Poate a pus pozele greșite"."Mai fraților, românul de când e lumea lume, cere cât de mult ca să aibă de unde lăsa din mărinimia sa. Numai zic. O casă făcută pe vremea lu Dănilă Prepeleac, care are nevoie de investiție masivă, nu are cum să fie așa de mult. Nu are. Adică hai să mergem pe premisa că ce-i vechi, nu e musai să fie de valoare. Că doar nu e palatul lui Știrbei.""Nici în Germania nu am dat atât""Cred că 9000 de euro a vrut să scrie!!! Dați-mi și mie pontul, unde se găsesc fraților atâția euro, că vreau și eu vreo câțiva.""Doamneeee. Nici în Germania nu am dat atât."