Prize electrice incorporabile Bachmann - mai mult decat o sursa de alimentare cu energie

Acasa - locul care reprezinta siguranta, relaxare, familie, bunastare. In acest mediu, produsele ce le utilizam zi cu zi ar trebui sa aiba proprietati care sa sublinieze rolul special al acestui loc. Acestea ar trebui sa fie de inalta calitate, bine gandite si durabile atat din punct de vedere al productiei cat si a utilitatii lor. Si nu in ultimul rand, sunt exigente din punct de vedere estetic, deoarece sunt insotitorii nostri de zi cu zi, fie in mobila de bucatarie, in mobilierul de sufragerie sau in sofisticata mobila de baie. Profesia lui BACHMANN consta in sinteza tuturor acestor parametri.

MULTIPRIZA inserata in blat mobila: solutie electrica BACHMANN potrivita in toata casa

TWIST Bachmann: priza inserabila in orice mobilier

ELEVATOR Bachmann: priza lift incorporabila

CASIA Bachmann: potrivita in orice colt al mobilierului

KAPSA Bachmann: eleganta si design si prize incorporate in mobila

PIX Bachmann: priza rotunda incorporata, miniona si vesela

DUE Bachmann: priza de mobila pentru designul de interior

Solutii inteligente Bachmann pentru toata casa

Feronerie de mobila si accesorii mobilier - functionalitate si design de interior

Manere si butoni mobilier cu finisaje diverse pentru diferite stiluri mobila

Accesorii si materiale originale pentru mobilier de elita

Fronturi mobila si blat mobilier made in ITALIA - la dimensiuni personalizate

Producatorul german de prize BACHMANN incastrate in mobila are misiunea de a sintetiza toate aceste dorinte si de a le transpune in produse menite sa satisfaca dorintele cele mai sofisticate ale consumatorilor secolului 21.Casa proprie, decizie proprie: beneficiarii BACHMANN aleg solutiile din portofoliu - care se pot personaliza si corespund ideilor moderne de furnizare a energiei - orientate spre design de interior, functionale si durabile.Producatorul de prize incorporate in blat si multiprize incastrate in mobila, BACHMANN Germania, dezvolta produse care functioneaza si sunt apreciate la nivel mondial, deoarece se bazeaza pe valori fundamentale care ne unesc pe toti. Exista cel putin o solutie adecvata fiecarui context din casa pentru a dota individual cu energie electrica, transfer de date sau suporturi media pentru mobilier modern sau mobila clasica.Utilizarea de cabluri, prize integrate mobilier si alte sisteme electrice cu o calitate indoielnica si care nu corespund specificatiilor europene ridica probleme de functionalitate si de siguranta, rezultatul fiind defectarea aparaturii, electrosocuri si chiar incendii. Propunand exclusiv garantia calitatii producatorului german de prize Bachmann suntem convinsi ca achizitionati produse fiabile, sigure si certificate.Nu este deloc justificata reticenta unor dintre beneficiari de a folosi aceste prize incastrabile in blaturi mobilier in zonele unde se lucreaza cu apa. Chiar daca solutiile electrice de la Bachmann Germania au IP 20 ele sunt sunt foarte potrivite si pentru baie. Modelele Bachmann de prize incorporate in blat de lucru mobila au capace de protectie suplimentara, pentru aburi ori scurgere de apa, integrate in priza mobilier sau multipriza mobila.Cu voia Dumneavoastra, BACHMANN si PROTEGE PAROL ar dori sa contribuie la calitatea vietii din spatiul personal cu solutiile electrice pentru zona HOME (intregul spatiu locuibil), asa incat oamenii ar trebui sa se simta confortabil acasa dispunand de o tehnologie eficienta, durabila si estetica care imbunatateste viata de zi cu zi, iar siguranta utilizarii nu este pusa la indoiala.Cel mai bun exemplu: TWIST. Priza TWIST incorporata in blat este o unitate de priza pentru mobila bucatarie, mobilier birou, comoda sau mobila living si alte domenii individuale de aplicare. Datorita designului compact si a adancimii reduse de instalare, priza TWIST Bachmann integrata in blat de bucatarie are principalul scop de a economisi spatiu chiar acolo unde mobila de bucatarie are sertare si nu usi.Datorita diferitelor finisaje ale capacelor de priza (priza TWIST inox (cod 931.000), priza TWIST crom (cod 931.021), priza TWIST alb mat (cod 931.250) sau priza TWIST negru mat (cod 931.150)), priza TWIST incastrata in blat se potriveste atat in concepte moderne, cat si organice, vii de forma si culoare.Daca nu doriti sa vedeti prize clasice pe perete sau aveti putin spatiu in zona destinata mobilierului utilizati priza ELEVATOR incorporata in blat care se adapteaza perfect oricarui mediu casnic. Cu un diametru de 79 mm, priza incastrata ELEVATOR Bachmann este ideala atunci cand vine vorba de incorporarea invizibila a cablurilor de alimentare si date in cele mai mici spatii.Accesarea prizei ELEVATOR incastrabila in mobila se face prin apasarea unui deget si este coborata din nou in acest fel. Este disponibila cu finisaj inox al capacului, iar modelele solicitate uzual sunt priza mobilier Bachmann ELEVATOR cu doua SCHUKO (cod 928.002) si priza incorporata ELEVATOR cu un SCHUKO si doua EURO (cod 928.003). Deoarece priza ELEVATOR mobilier necesita spatiu sub blatul de mobila se recomanda atentie la zona de mobilier unde se incorporeaza.Pe de alta parte, cei care nu doresc sa faca gauri in mobila dar vor sa utilizeze colturile camerei sau a mobilierului se bazeaza in totalitate pe priza CASIA Bachmann. Banda universala cu care este dotata multipriza Bachmann CASIA este o solutie eficienta pentru o conexiune de alimentare cu energie sau date usor accesibila in mediul de modern de viata si de lucru. Priza electrica CASIA poate fi usor instalata in coltul dorit sau pe perete. Suprafata capacului glisant care acopera modulele SCHUKO este din otel inoxidabil, iar priza CASIA pentru mobilier (cea mai solicitata este CASIA Bachmann cu patru SCHUKO, cod 923.006) ofera un design atemporal si, prin urmare, este ideala pentru un interior modern.Priza KAPSA Bachmann, pe de alta parte, este banda electrica eleganta, clasica si, in acelasi timp, care economiseste spatiu - conceputa pentru mobila de bucatarie, mobila de birou si alte domenii de aplicare. Capacul articulat si schimbabil de la priza KAPSA incorporata in blat ofera protectie impotriva influentelor externe (apa, praf, etc.) si este disponibila in mai multe versiuni de finisaj - anodizat, negru sau alb.Daca iti place colorat, iti va adora modelul de priza incastrata PIX. Priza mobilier PIX Bachmann cuprinde o colectie de filigran, soclu rotund si unitati de conectare care pot fi utilizate dupa cum doriti. Indiferent daca este pe biroul din office, in mobila de bucatarie, in mobilierul din baie, in elementul lounge, in perete sau in alte zone ale locuintei, priza incorporata PIX Bachmann ofera o lume a transferului de curent care poate fi personalizata. Priza rotunda PIX fi folosita individual sau in combinatie, inelele decorative pot fi selectate si schimbate (disponibile in diferite culori).Unele produse de la Bachmann Germania, pe de alta parte, sunt predestinate pentru anumite zone ale casei. Priza DUE incastrabila in mobila, de exemplu, este ideala pentru mobila de bucatarie. Poate fi utilizata si in mobila din birou sau in alte zone ale casei garantand o conexiune eleganta de alimentare cu curent sau date.DUE Bachmann este o priza blat incorporabila in mobila ce are un set capace glisante din plastic de foarte buna calitate, interschimbabile, cu finisaje alb, negru sau inox si care ofera beneficiarului, de asemenea, optiunea de a personaliza aspectul amenajarii dupa instalarea prizelor incorporate in mobila ori de a le adapta la mediul inconjurator sau de a adauga, in mod deliberat, puncte de accent amenajarii interioare a spatiului personal.Dar BACHMANN ofera si produse neconventionale pentru locul preferat proiectat individual, departe de alimentarea cu energie. Cel mai bun exemplu: sistem boxe INTUBLU incorporabile in mobila, modulul care transforma mobilierul in difuzoare.Sistemul de difuzoare sunet INTUBLU Bachmann e compus din doua convertoare de sunet suportate de structura si o unitate de alimentare Bluetooth. Acestea sunt ascunse in usile dulapurilor, sertarele bucatariei sau in spatele oglinzii din baie si, atunci cand sunt conectate la un telefon mobil sau la un alt dispozitiv mobil prin Bluetooth, transforma totul din jur intr-o cutie de sunet. Acest lucru transforma mobilierul existent in difuzoare ideale.De cativa ani, in designul de mobilier si amenajate interioara, trendul este sa dotam casa cu mobilier fara accesorii mobila vizibile adica fara manere si butoni. Producatorii de feronerie de mobila au urmat acest trend si au lansat solutii adaptate acestei nevoi de accesare a interioarelor de mobilier.SERVO Drive Blum (deschidere electrica sertar mobila) ori TIP ON BLUMOTION Blum (push to open) adica glisiere mobila MOVENTO Blum sau sertare cu dubla laterala metalica TANDEMBOX ANTARO Blum ce pot avea si mecanism cu arc de deschide fronturi sertar prin apasare si amortizare la inchidere - aceste doua solutii permit deschiderea sertarelor de mobila fara maner front sertar si amortizarea la inchidere.Sertarele fara maner clasic mobilier pot fi deschise si daca mobila e dotata cu ori profilele Gola mobilier. Profilele au un avantaj vizual insa si dezavantaje:afecteaza accesarea facila a mobilierului, mai ales in bucatariile unde se gateste zilnic. Profilele Gola, inalte de 50 mm, reduc inaltimea de stocare produse cu 5 cm la fiecare sertar. Daca aveti un spatiu mic dedicat mobilierului de bucatarie nu recomandam utilizarea acetor profile in mobila de bucatarie.Accesoriile la vedere ale mobilierului cu o diversitate de modele si finisaje antichizate, clasice sau moderne fac din maner mobilier, buton mobila, agatator de cuier, cheie mobilier sau ornament mobila elementul definitoriu al stilului de amenajare. Stilul rustic, stilul modern, stilul clasic, stilul tranzitional, minimalist si multe alte stiluri de mobila sunt clare si cu caracteristici bine definite.Pentru a evita transformarea amenajarii in Kitsh recomandam asortarea corecta a mobilierului apartinand unui anumit stil de mobila cu modelul si mai ales cu finisajul corect al manerelor si butonilor de mobila (finisaj alama antichizata, aluminiu mat, nichel periat, auriu satinat, cupru lucios, auriu antichizat, etc) si cu accesoriile electrocasnicelor este obligatorie. De aceea recomandam sa folositi, pentru front sertar mobilier si fata usa mobila, butoni mobila si manere mobilier usor de manipulat, pentru a castiga timp pretios la prepararea mancarii si a catiga timpul de calitate petrecut cu familia.Designul unui mobilier stil sau clasic este de neimaginat fara maner de mobila sau butoni mobilier. Stilul mobilelor din casa este definit de aceste accesorii mobila. Asortarea cu fronturi usa mobila din MDF vopsit ori infoliat sau cu fata sertar mobila din lemn masiv defineste echilibrul dintre personalitate, dorinte, cultura si nevoi ale locatarilor casei.Feroneria de mobilier si accesoriile mobila originale nu dezamagesc pe nimeni.Designerii si proiectantii de accesorii mobilier sau feronerie mobila combina creativitatea cu trasaturile istorice ale stilurilor de design si tendintele pietei.Si ceilalti furnizori selectati de catre noi dedica o atentie sporita calitatii materialelor si designului de produs: Siro Austria, Furnipart Danemarca, Giusti Italia, Blum Austria, Blanco Germania, Bertazzoni Italia, De Dietrich Franta, Smeg Italia, Elica Italia, etc.Fronturile de mobila cu dimensiuni la comanda, selectionate de noi spre a va fi supuse atentiei, au o calitate ireprosabila daca discutam atat de suprafetele acestora cat si de miezul frontului de sertar.De la Cleaf Italia va propunem fronturi mobila din MDF ultramat aproape opac sau din fata de usa mobila din PAL termo-structurat cu aspect tri-dimensional remarcabil al suprafetei, care aduce la viata materialul.De la PREM Line Italia, de foarte multi ani, livram beneficiarilor fete de usi mobila la dimensiunile comandate, produsa din MDF HIGHT GLOSS, ce are o suprafata ultra-lucioasa cu rezistenta ridicata la zgarieturi si un miez foarte dens.Blaturile inguste de mobila, din HPC FULL COLOR, produse de ABET LAMINATI Italia, au revolutionat designul de mobilier. Fara nici un continut de lemn, acestea inlocuiesc cu succes blaturile mobila termorezistente sau blaturi din material compozit.Echipa Protege Parol Srl Timisoara a selectat, din infinitatea de modele de accesorii si materiale pentru mobilier ori amenajari, produse de o calitate remarcabila.Acestea va sunt puse la dispozitie atat in showroom cat si in magazinul online, iar consilierii nostri va asteapta cu recomandari sincere si profesionale.