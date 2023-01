Programul ”Noua casă” continuă și în 2023. Valoarea maximă a creditului acordat

Ministerul Finantelor a anuntat vineri, 13 ianuarie, ca a alocat un plafon de 1,5 miliarde lei pentru garantarea creditelor imobiliare in programul "Noua Casa", in 2023.

"Pentru al cincisprezecelea an consecutiv, Ministerul Finantelor faciliteaza achizitia unei locuinte, alocand un plafon considerabil pentru garantarea creditelor imobiliare in cadrul acestui program, respectiv 1,5 miliarde de lei. Propunerea de alocare de plafon pentru anul 2023 se bazeaza pe analiza comportamentului bancilor si beneficiarilor in anul 2022 si pe tendintele pietei imobiliare si a creditelor ipotecare previzionate pentru anul 2023", se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor.In cadrul programului "Noua casa", finantarea se acorda in lei, pentru achizitia unei singure locuinte, iar valoarea maxima a creditului care poate fi accesat este de 66.500 euro - pentru locuinte al caror pret este de maximum 70.000 euro, avansul solicitat fiind de 5% si 119.000 euro - pentru locuinte al caror pret este de maximum 140.000 euro, in acest caz avansul solicitat fiind de 15%.Potrivit notei de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ, anul 2022 a fost unul atipic din perspectiva tranzactiilor imobiliare finantate prin credite ipotecare, caracterizat de un grad mare de incertitudine, alimentata pe de o parte de criza generata de razboiul din Ucraina, iar pe de alta parte de contextul inflationist si de crestere galopanta a indicilor variabili care intra in componenta structurii de cost a creditelor, care au redus semnificativ cererea.In anul 2023 se asteapta ca tranzactiile din zona imobiliara sa fie influentate de mai multi factori. In ipoteza in care contextul geopolitic se va stabiliza, inflatia se va tempera, iar indicii variabili nu vor mai avea fluctuatii pozitive, este de asteptat ca volumul tranzactiilor finantate prin credite ipotecare sa creasca, sens in care se propune alocarea unui plafon total la nivelul anului 2023, care sa poata sustine revenirea cererii pe acest segment, subliniaza Ministerul Finantelor.Lansat in 2009 sub numele de "Prima Casa", programul guvernamental a adunat pana in prezent 330.875 de garantii si promisiuni de garantare in valoare totala de 31,3 miliarde lei.