Rolul jucariilor in dezvoltarea celor mici

De indata ce se naste, copilul incepe sa cunoasca lumea exterioara prin organele senzoriale, fiecare obiect din jur devenind provocator si instructiv pentru el. In primii ani de crestere au loc schimbari rapide in dezvoltarea celor mici, iar jocurile ajung sa le solicite aproape tot timpul.

Jucariile sustin dezvoltarea cerebrala

Jocul sustine socializarea.

Atentie! Absenta jocului in viata copiilor are efecte negative.

Jucariile sunt elemente indispensabile ale jocurilor si au rolul esential de a-i ajuta pe copii in dezvoltarea mentala, fizica si psiho-sociala. Aceste obiecte variate nu doar declanseza momente distractive, ele indeplinesc inclusiv sarcini educationale eficiente, recunoscute de specialistii in psihopedagogie. In definitiv, cel mai corect este sa percepem jucaria drept instrument educational important, nu un simplu obiect pentru a ne distra copiii.Dezvoltarea armonioasa a creierului unui copil este sustinuta de fiecare interactiune cu un obiect care-i trezeste interesul si creativitatea. Practic, captarea atentiei este primul pas in suscitarea centrilor nervosi, urmand apoi ca naturala curiozitate si inventivitatea sa caute utilitate acelui obiect. Astfel, joaca le permite celor mici sa evolueze din punct de vedere cognitiv, imaginativ, emotional.Cu un rol atat de important in viata copiilor, jucariile trebuie sa fie selectate cu atentie. Asigurati-va, asadar, ca sunt potrivite pentru varsta, perioada de dezvoltare, abilitatile, interesele primitorului si alegeti intotdeauna marci de incredere - astfel veti sti ca sunt produse conform standardelor si poarta garantia calitatii. Avantajul tehnologic de astazi permite inclusiv achizitii online, deci puteti comanda jucarii educative online de pe deajoaca.ro , de exemplu, pentru a beneficia de cele mai potrivite articole pentru cei mici.Jucariile au rol relaxant si motivant asupra copiilor.In mod evident, activitatea centrala a copilariei este jocul - principalul centru de interes al acestei varste. Inca din primii ani, acesta se identifica, practic, cu viata celor mici, devenind o forma de explorare deopotriva a sinelui si a mediului in care se dezvolta. Prin crearea unui context special in care se exprima folosindu-si jucariile, copilul dezvolta abilitati de interactiune, dar si de autoreglare. De aceea, putem spune ca aceste obiecte reprezinta instrumentele prin intermediul carora cei mici se relaxeaza si se pregatesc de noi experiente, gasindu-si motivatia de a continua explorarea lumii.Utilizarea jucariilor permite unui copil sa-si justifice aproape orice reactie - de la entuziasmul debordant al unui calut de plastic care alearga liber pe covor, pana la plansul teribil al unei pisicute care cere lapte in castronelul preferat. Daca este intrebat despre ratiunile zgomotelor pe care le scoate, inteligentul creator al acestor momente va raspunde senin ca animalutele au nevoie de ajutor! In acest mod, copilul invata sa inventeze, sa proiecteze realitati si sa socializeze, caci, de cele mai multe ori, exista cineva care intra in poveste: parintii, bunicii, fratii, prietenii devin si ei participanti, pentru a-l sprijini pe cel mic in demersul creat prin jocul sau.Impartasirea emotiilor si a experientelor nasc contexte de negociere, de rezolvare a unor posibile conflicte, copilul dobandind astfel abilitati de socializare. Jucandu-se in grup - caci acolo distractia se multiplica - orice copil va invata atat sa-si exprime punctul de vedere, cat si sa-i respecte pe cei din jur.In ciuda tuturor beneficiilor pe care le are activitatea ludica in viata celor mici, timpul alocat acesteia pare ca tinde spre diminuare, data fiind tendinta adultilor de a-i indruma pe copii spre invatarea organizata in afara cursurilor. Fara a reduce importanta scolii in educatia si dezvoltarea personala, trebuie sa acordam, insa, o deosebita grija potentialului de stres suplimentar provocat de activitatile extracurriculare. Continua alergare dupa pregatiri in privat - fie ca sunt in continuarea orelor de la clasa, fie ca vizeaza anumite hobby-uri a caror importanta creste in timp - reduce posibilitatea copiilor de a se juca liber. Iar aceasta realitate va atrage, inevitabil, oboseala si anxietate, inclusiv asupra parintilor.In concluzie, este esential de gasit echilibrul care sa le permita celor mici explorarea propriilor abilitati si implinirea potentialului, insa fara a-i forta sa renunte la jocuri. Copilaria este, in definitiv, despre bucuria de a explora si de a fi liberi sa creasca armonios, astfel incat mai apoi sa devina adulti echilibrati si fericiti.