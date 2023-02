Român șantajat de o vecină după ce a renovat apartamentul: "Dacă nu îi schimb toată instalația electrică, mă dă în judecată"

Românii reușesc cu greu să mai facă în locuințe lucrări de amenajare din cauza prețurilor mari și a lipsei meseriașilor bine pregătiți.

Cei care fac totuși renovări au câteodată probleme cu vecinii care se plâng de gălăgie sau mizerie lăsată de materialele de construcție și moloz.Un român a relatat pe Facebook situația critică la care a ajuns, după ce a spart un perete fără autorizație."Am și eu o întrebare, dacă poate să mă ajute cineva cu un răspuns. Am început renovarea unui apartament cap-coadă, după spargerea pentru schimbarea instalației electrice am spart și un perete de la o debara.Acum vine problema, vecina de sub apartamentul meu mă amenință că dacă nu îi schimb toată instalația electrică, mă dă în judecată că am spart acel perete pentru care nu am aviz. Are cineva idee care ar fi amenda? Sau ce m-ați sfătui să fac?", a scris acesta pe grupul Avocatul online."Costă autorizația de modificare"În comentarii, mai mulți îi atrag atenția că ar fi avut nevoie de aprobări înainte de a dărâma peretele."Vecina vrea și ea niște bani, a văzut că e loc cu renovarea și s-a gândit că nu i-ar strica niște bănuți, tipic vecinesc! Dacă tu ai, înseamnă că pot avea și eu, fără prea multă muncă. Că așa e românul. De ce să moară numai capra mea!?""Citiți legea în construcții și o să aflați ce pereți aveți voie sau nu să desființați / adăugați, dar cu proiect. Singurele modificări fără autorizare sunt: înlocuirea ferestrelor și ușilor în golul deja existent, finisaje: gletuit, zugrăvit, placat gresie, faianță, parchet, polistiren că tavan fals sau că termoizolare interioare.""Nu am fost în situație, dar cu vecina nu se va sfârși doar de data asta, chiar dacă îi faceți instalația, cred că realizați asta. Întrebați în dreapta stânga dacă știe careva un specialist care să vă emită hârtiile.""Vecinul de lângă mine a demolat toți pereții, nimeni nu i-a spus de autorizații, vecinul de la 4 la fel, de 3 ani tot dărâmă pereți, nu le-a spus nimeni nimic de autorizații, doar de zgomotul creat la 7 dimineața.""Șantaj pe față, hărțuire, amenințări.Ce treabă are nebuna cu tine și cu proprietatea ta că ai demolat un perete de la o debara sau una întreagă cu instalația ei electrică?"Perete" care de ABIA are 10-15 cm în grosime din bolțari albi subțiri, cărămidă lego sau ...citeste mai departe despre " Român șantajat de o vecină după ce a renovat apartamentul: "Dacă nu îi schimb toată instalația electrică, mă dă în judecată" " pe Ziare.com