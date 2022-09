Salteaua de spumă cu memorie: ce este și de ce sa o alegi

Cine ar fi crezut în anii ’60 că un material revoluționar folosit de NASA pentru navele spațiale pe care le trimitea în Cosmos va ajunge va fi folosit zeci de ani mai târziu pentru fabricarea saltelelor? Ai ghicit, este vorba de spuma cu memorie, care a devansat cu mult în topul preferințelor materialele clasice folosite pentru paturi și saltele.

Ce este spuma cu memorie

Cum e realizată o saltea de spumă cu memorie

De ce să dormi pe o astfel de saltea

Te scapă de durerile de spate

Îmbunătățește circulația sângelui

Te ajută să te odihnești mai bine

Ce-i drept și denumirea parcă sună puțin S.F., iar dacă te-ai întrebat vreodată de la ce vine, îți vom oferi imediat răspunsul.Acest termen face referire la un material ce are la bază poliuretanul – un polimer folosit intens diferite ramuri industriale. Spuma cu memorie se produce prin adăugarea de diferiți compuși în structura poliuretanului până se obține un material cu un anumit nivel de viscozitate și elasticitate.Aceasta este spuma cu memorie, a cărei denumire se datorează faptului că îi ia câteva secunde să revină la forma inițială după ce a fost supusă presiunii exercitate de un obiect greu așezat deasupra sa. Mai exact, forma acelui obiect rămâne impregnată câteva secunde în materialul elastic, iar de aici până la denumirea de care vorbim nu a mai fost decât un pas.Există mai multe tipuri de saltele cu memorie, care diferă în funcție de dimensiuni și tipul de spumă folosit. Cele mai des utilizate sunt saltelele de tipul 160X200 , cea ce înseamnă ca au o lungime de 200 de centimetri și o lățime de 160.Însă nu despre dimensiuni ne-am propus să vorbim, ci despre modul în care este realizată o astfel de saltea. Cele mai multe modele includ trei straturi principale de spumă cu memorie, care pot fi compuse la rândul lor din alte straturi mai subțiri.Primul este stratul de confort, care poate fi mai moale sau mai dur, în funcție de preferințe. Sub el, urmează stratul de tranziție, format dintr-o spună ceva mai dură și proiectat să absoarbă căldura din stratul superior.Suportul este asigurat de stratul principal, care este cel mai gros și este alcătuit dintr-o spumă mai tare, în comparație cu celelalte două straturi.Cum spuneam mai devreme, saltelele de spumă cu memorie sunt pe primul loc în topul popularității, iar explicația o vei găsi în avantajele pe care le are un astfel de produs.Saltelele clasice cu arcuri exercită puncte de presiune în zona șoldurilor sau a spatelui, în funcție de poziția în care dormi. Acestea se datorează faptului că greutatea corpului apasă pe arcuri, iar acestea tind să revină la poziția normală. Astfel se creează acele puncte de presiune, care sunt principala cauza a durerilor de spate cu care te trezești dimineața.Spuma cu memorie se mulează pe forma corpului și nu exercită presiune, iar astfel dispare și cauza durerilor de spate.Aceleași puncte de presiune apasă și pe vasele de sânge, care se tasează și astfel se îngreunează circulația sangvină. Prin urmare, apare amorțeală la nivelul membrelor, iar dacă situația se repetă noapte de noapte un timp îndelungat, pot surveni și probleme mai grave.Din moment ce salteaua de spumă cu memorie nu exercită puncte de presiune, circulația sangvină nu va mai avea de suferit în timpul somnului.Revenim la punctele de presiune, care constituie și una dintre cauzele unui somn agitat. Acea apăsare induce și o senzație neplăcută pe care o simți chiar și în timp ce dormi. Involuntar, simți nevoia să te întorci de pe o parte pe alta, te foiești și chiar de trezești de câteva ori pe noapte, iar toate acestea sunt ingredientele unui somn agitat.Salteaua de spumă cu memorie te ajută și în acest sens, asigurându-ți un somn mai liniștit și mai odihnitor.Ar mai fi și alte avantaje de enumerat, dar nu vrem să-ți stricăm surpriza când vei încerca prima dată o astfel de saltea.