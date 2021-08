Sfaturi de amenajare pentru un dormitor mic - cum creezi iluzia de spatiu mai mare

Amenajarea unui apartament sau a unei case poate fi realizata in functie de atmosfera pe care vrei sa o creezi, un aspect esential in acest plan ocupandu-l locul pe care il ai la dispozitie. Daca in cazul unor incaperi de dimensiuni medii sau mari nu este foarte dificil sa alegi tot ce iti place, fara sa iti fie teama ca o sa creezi un spatiu inchis si sufocat, nu acelasi lucru il putem spune despre incaperile de dimensiuni mai mici.

Alege culori deschise si calde

Oglinzile - elemente cheie

Mobilier practic si multifunctional

Fototapet 3D pentru un efect special

In cazul in care ai de amenajat spatii de dimensiuni reduse ai nevoie sa acorzi o mai mare atentie paletei cromatice, decoratiunilor, tipului de obiecte de mobilier pe care sa le alegi. In acest sens te poti inspira de pe Cozzy , o platforma online cu sfaturi si recomandari in materie de casa si gradina, pentru toate preferintele si buzunarele.O sa descoperim in continuare cateva sfaturi de care este bine sa tii cont cand amenajezi un dormitor mic, pentru un cadru cat mai luminos si care sa creeze iluzia de spatiu mai mare.In ceea ce priveste culoarea peretilor ar fi indicat sa te indrepti spre o nuanta foarte deschisa de galben cald sau alb pur, pentru a crea ideea de spatiu aerisit si luminos. Daca iti place mobila alba, atunci aceasta optiune este perfecta pentru un dormitor mic, fie ca este vorba de cadrul patului, comoda, noptiere, dulap. Perdelele sau jaluzele ar trebuie sa fie la fel in nuante pastelate sau deschise, iar draperiile pot avea un imprimeu dischet pe un fundal deschis, pentru a nu concentra atentia pe un singur punct al camerei. Pe 1001case.ro gasesti o varietate mare de decoratiuni si mobilier in nuante deschise, potrivite pentru dormitorul visurilor tale.Oglinzile ca obiecte de decoratiune joaca un rol important in deschiderea vizuala a unui dormitor mic. Poti alege un dulap care sa aiba usile cu oglinzi pe toata suprafata. Este cel mai simplu mod de a crea iluzia de un spatiu mai mare si de a avea un aspect estetic placut al dulapului. La fel de bine poti opta pentru o oglinda mare in stil modern sau vintage pe care sa o plasezi pe unul dintre pereti, fiind ideala pentru a-ti verifica tinutele finale, din cap pana in picioare.Daca esti in cautarea unui dulap de haine pentru un dormitor mic este indicat sa iti indrepti antentia spre modele cu usi glisante. Astfel, nu iti vei mai face griji ca nu ai cum sa pozitionezi patul sau alte obiecte de mobilier langa dulap, pentru ca trebuie sa lasi spatiu pentru deschiderea usilor clasice. In plus, un dulap cu usi glisante are un aspect modern si este usor de utilizat. In cazul in care iti doresti un spatiu pentru machiaj sau pentru studiu in dormitor, poti alege un model de comoda cu o parte extensibila, drept masa, pe care o poti folosi strict cand ai nevoie.Daca vrei sa adaugi o nota personala spatiului si mai ales daca mergi pe culori deschise la mibilier si pereti, atunci un fototapet 3D plasat pe unul dintre pereti va face diferenta. Se opteaza mai ales pentru peretele unde este amplasat cadrul de pat. Poate sa fie vorba de un peisaj, o imagine cu o fereastra sau o usa deschisa spre un alt spatiu. Este o idee fun si ingenioasa de a crea usor iluzia de spatiu mai mare.Acestea sunt doar cateva dintre sfaturile de care poti tine cont atunci cand iti amenajezi un dormitor de dimensiuni reduse. Secretul consta in pastrarea unei palete cromatice cat mai deschise si un spatiu aerisit, fara sa fie incarcat cu mult decoratiuni si obiecte.