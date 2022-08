4 soluţii pentru reabilitarea construcţiilor

Orice construcţie este supusă unui anumit grad de degradare în timp. Acesta poate fi influenţat de modul de exploatare, de condiţiile de vreme sau de calitatea materialelor utilizate. O dată la câţiva ani trebuie să îţi asumi un proiect de renovare, pentru a te bucura în continuare de utilitatea, confortul şi aspectul clădirii. Iată câteva soluţii în funcţie de materialul asupra căruia va trebui să intervii:

Lucrări de consolidare

Instalaţii electrice şi sanitare

Soluţii pentru zidărie

Intervenţii asupra materialului lemnos

Cel mai important aspect al unei construcţii este siguranţa. Întregul ansamblu depinde de structura de rezistenţă a clădirii. Dacă apar fisuri sau infiltraţii la acest capitol, intervenţiile sunt dificile, de durată şi costisitoare. Atunci când eşti în căutarea unei case pe care doreşti să o achiziţionezi şi să o renovezi, verifică în amănunţime elementele structurale. Principiul este valabil şi pentru propria casă, mai ales dacă a trecut ceva timp de la ultima restaurare. Fundaţia, zidurile de rezistenţă şi plafoanele trebuie să susţină întreaga greutate a construcţiei. Dacă nu eşti specialist în domeniu, apelează la expertiza unui profesionist, care îţi va recomanda măsurile ce se impun pentru remedierea problemelor apărute în timp.Pe lângă cele câteva obiecte aflate la vedere în fiecare cameră, instalaţia electrică şi cea sanitară reprezintă un ansamblu de cabluri, conducte şi ţevi ascunse în pardoseală, pereţi sau plafon. Orice intervenţie pentru remedierea acestor spaţii poate presupune spargerea pereţilor şi lucrări de refacere a acestora. Componentele unei instalaţii electrice sunt îmbunătăţite periodic pentru a fi mai sigure şi mai eficiente energetic. Dacă în casa în care locuieşti instalaţia electrică este veche de câteva decenii, eşti expus mai multor riscuri: pene de curent, distrugeri de aparatură electrică şi electrocasnică şi chiar incendii provocate de scurtcircuite. Principiul este valabil şi pentru instalaţiile sanitare: ţevile metalice de acum câţiva ani au fost înlocuite de materiale mult mai rezistente şi mai eficiente. Rugina acumulată odată cu trecerea timpului poate crea blocaje ale apei, care se infiltrează în pereţi, producând igrasie şi bacterii periculoase pentru sănătate. Aşadar, înainte de a trece la finisajele zidurilor, asigură-te că instalaţiile electrice şi sanitare sunt în stare bună de funcţionare.Lucrările ceva mai uşoare, potrivite chiar pentru un proiect de tip Do It Yourself, sunt cele pentru reabilitarea pereţilor. În funcţie de zona în care locuieşti pot apărea crăpături din cauza activităţii seismice, a traficului greu, a fenomenelor meteo sau a accidentelor casnice. Umplerea fisurilor sau a golurilor este posibilă cu ajutorul unor mortare pentru reparare beton , potrivite pentru aplicare pe suprafeţe orizontale şi verticale atât în interiorul, cât şi la exteriorul construcţiilor. După uscare, acesta poate fi acoperit cu un strat de vopsea cu textura şi culoarea potrivite.Materialul lemnos utilizat pentru construirea unei case se poate deteriora în timp. Rezistenţa acestuia depinde de calitatea lemnului, de gradul de uscare din momentul montării, de condiţiile în care a fost exploatat şi de trecerea timpului. Pe lângă grinzile acoperite de beton, la care nu ai acces, una dintre cele mai importante structuri din lemn dintr-o construcţie este şarpanta acoperişului. Dacă materialele de deasupra nu protejează lemnul atât de intemperii, cât şi de temperaturile extreme, durata de viaţă a acestuia scade considerabil. În acest caz trebuie să intervii şi să înlocuieşti zonele deteriorate pentru ca problemele să nu se extindă.Renovarea unei construcţii este un proiect de amploare pe care ţi-l asumi atunci când cumperi o proprietate veche pe care trebuie să o îmbunătăţeşti sau când propria locuinţă necesită reparaţii. Alegerea materialelor de calitate şi asigurarea unei manopere profesioniste îţi oferă siguranţa rezistenţei în timp a măsurilor de reabilitare.