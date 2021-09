Top 10 cele mai bune idei de amenajare bai

Daca urmeaza sa iti amenajezi baia si preferi sa nu apelezi la un designer de interior, cel mai probabil ai cautat online surse de inspiratie si idei de renovare usor de pus in aplicare. Din acest motiv te afli si aici, nu-i asa? Ei, bine, in cazul in care vrei un rezultat fabulos, trebuie mai intai sa iti conturezi o viziune si sa stii exact ce tip de estetica vei aborda. Doar in acest fel vei reusi sa ai o baie armonioasa, cu un design echilibrat si, in acelasi timp, plin de personalitate.

Iata 10 idei pentru renovarea baii tale!In cazul in care vrei sa obtii o baie 100% moderna, precum cele din cele mai noi complexuri rezidentiale urbane, corpurile incastrate sunt de baza. Opteaza pentru un vas de toaleta flotant, cu bazin incastrat si butoane actionabile pe perete, precum si pentru o para de dus incorporata. Pentru un look modern, adauga si benzi LED in locuri ascunse, dar de efect si vei obtine un sistem de iluminat superb.Anul acesta continua sa se poarte baile in nuante de roz pastelat. Asadar, daca iti place aceasta culoare, alege o faianta patrata roz pudra si o gresie alba sau gri deschis, care sa puna in valoare peretii. Adauga o chiuveta roz, un corp alb si baterii aurii, pentru o baie feminina, cool si cu adevarat speciala.Daca eleganta te atrage cel mai mult, opteaza pentru gresie si faianta sub forma de placi mari care imita marmura. Poti alege varianta lucioasa, pentru un look glossy, sau varianta mata, pentru un aspect ceva mai cuminte. Adauga o cada de sine statatoare, alungita sau intr-o forma deosebita.Unele persoane adora stilul minimalist si prefera sa duca aceasta estetica in toate camerele casei, inclusiv in baie. Daca si tu esti la fel, alege o gresie care imita cimentul, o faianta alba mata si corpuri incastrate, cu manere geometrice, simple. Poti integra si nuante mate, sub forma de accente pe faianta, covorase dreptunghiulare sau prosoape.Poate ca minimalismul ti se pare plictisitor si preferi, in schimb, exact opusul. Baile retro, cu piese vintage sau care ofera acea atmosfera inedita, pot fi alegerea perfecta pentru tine. Opteaza pentru mobilier elegant, cu detalii si margini accentuate si pune un tapet floral cu nuante de crem, bej si roz, precum si baterii aurii, in stil vintage. Completeaza lookul cu decoratiuni, precum trandafiri de sapun , savoniere elegante, lampi cu abajur si ciucuri prinse in perete, in dreptul oglinzii cu margini decorative.Adu toata natura la tine in apartament, cu acest design simplu, dar excelent, inspirat din natura. Opteaza pentru o gresie care imita parchetul din lemn, adauga o faianta verde pal, un blat dim bambus, o chiuveta simpla si mai multe etajere cu ghivece si plante verzi.In cazul in care nu vrei sa te complici prea mult cu diferite nuante care trebuie sa fie asortate, o baie monocroma te poate salva. Nu trebuie decat sa alegi gresie si faianta alba sau gri, apoi sa adaugi dinamism si structura cu ajutorul bateriilor negre, argintii sau aurii.Daca adori sa mergi la SPA si la masaj, adu acea atmosfera relaxanta si la tine in baie. Asaza cada cat mai central, cumpara o tava speciala pentru bai lungi si odihnitoare, amenajeaza un sertar cu saruri parfumate si uleiuri esentiale. Te vei simti ca in Rai.Unele persoane si-ar dori o baie simpla, dar care sa aiba, totusi, un strop de culoare si de personalitate. Daca si tu te numeri printre ele, opteaza pentru un perete statement, cu faianta colorata in zona dusului walk in. Restul baii poate ramane intr-o zona neutra.Cand nu stii exact ce sa alegi, dar vrei sa te simti excelent la tine in baie, opteaza pentru o faianta si o gresie simple, cu aspect de marmura, apoi adauga finisaje aurii: bara pentru prosoape, baterii, cuier sau alte accesorii stylish. Nu ai cum sa dai gres!Acestea fiind spuse, orice stil ai prefera, cu siguranta vei gasi idei bune in lista de mai sus. Adapteaza-le spatiului tau si implementeaza-le cu rabdare si grija!