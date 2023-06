Vrei mozaic în baie? Top 8 criterii de alegere

Mozaicul se refera la modelul de finisaj realizat din mici placi de material, care impreuna formeaza un fel de puzzle ce infrumuseteaza locuinte, lacase de cult, palate sau alte cladiri publice. Mozaicul este un alt finisaj folosit pentru pereti si podele, cu un design versatil si culori calde si luminoase. O modalitate eficienta de a transforma designul baii plictisitoare este folosirea mozaicului, pentru a ne simti cu adevarat bine. Vei gasi o multime de placi de mozaic de baie, fiecare cu o culoare, forma, textura sau din materiale diferite. Designul este nelimitat, astfel incat selectarea celui mai potrivit pentru configurarea ideala poate fi o provocare.

Criterii de alegere a mozaicului pentru baie

1. Materialul din care este disponibil mozaicul.

Mozaic de baie

Mozaicul de baie din ceramica este cea mai comuna si accesibila optiune de finisaj cu mozaic, fiind foarte rezistent la apa. Este disponibil intr-o gama larga de culori, forme, texturi si dimensiuni.

din ceramica este cea mai comuna si accesibila optiune de finisaj cu mozaic, fiind foarte rezistent la apa. Este disponibil intr-o gama larga de culori, forme, texturi si dimensiuni. Mozaicul din sticla este fabricat dupa cum ii spune si numele din bucati mici de sticla colorata si este disponibil intr-o gama larga de culori, forme si stiluri, fiind o optiune populara pentru bai, mai ales in combinatii cu mozaic din alte materiale sau cu placi de placaj din piatra sau ceramica.

este fabricat dupa cum ii spune si numele din bucati mici de sticla colorata si este disponibil intr-o gama larga de culori, forme si stiluri, fiind o optiune populara pentru bai, mai ales in combinatii cu mozaic din alte materiale sau cu placi de placaj din piatra sau ceramica. Mozaicul din metal este fabricat din aluminiu, cupru, aliaje de bronz sau inox, disponibil intr-o gama larga de stiluri si finisaje. Aceste materiale sunt rezistente la umezeala si la pete, suprafata stralucitoare a metalului reflecta lumina facand baia mai atractiva.

este fabricat din aluminiu, cupru, aliaje de bronz sau inox, disponibil intr-o gama larga de stiluri si finisaje. Aceste materiale sunt rezistente la umezeala si la pete, suprafata stralucitoare a metalului reflecta lumina facand baia mai atractiva. Mozaicul de baie din lemn este o optiune mai putin obisnuita, dar atractiva, fabricata din bucati mici de lemn, din acelasi lemn sau din soiuri diferite, foarte bine impermeabilizate.

2. Durabilitatea.

3. Rezistenta la apa si umiditate.

4. Rezistenta la pete si murdarie.

5. Versatilitatea.

6. Contribuie la reglarea temperaturii.

7. Rezistenta mare la mucegai.

8. Rentabilitate mare.

Daca cauti o modalitate de a-ti amenaja baia intr-un mod interesant, un mozaic pe perete sau pe podea ar fi o idee inovatoare pentru a adauga varietate interiorului tau. In continuare vom discuta despre criterii de alegere pentru mozaic baie, ce mozaicuri merita alese si cum sa le potrivesti cu decorul pentru a-l face sa para elegant si de bun gust.Placile de mozaic sunt inca o alegere populara pentru designerii de interior si arhitecti, existand si suficient de multe materiale care pot fi folosite separat sau impreuna pentru realizarea unor acoperiri de exceptie:Una din calitatile importante ale placilor de mozaic din baie este durabilitatea si rezistenta la uzura, ceea ce o face utilizabila in zonele cu trafic greu, durata de viata a acestui mozaic din ceramica fiind estimata de la 75 la 100 de ani, in timp ce cel din piatra naturala poate depasi usor peste 100 de ani. Este un material dur si rezistent la zgarieturi si lovituri, fara risc de deteriorare. Este foarte important sa nu faci compromisuri la calitatea placilor, aceasta putandu-le scurta durata de viata. Uneori alternativele mai ieftine pot compromite lucrarea.Acest tip de mozaic de baie este impermeabil, ceea ce il face o alegere ideala pentru bai, dusuri, piscine si alte zone expuse la apa si umiditate. Unul dintre cele mai importante aspecte ale implementarii unui proiect de placare cu mozaic in baie este calitatea adezivului folosit pentru a aplica placile si a chitului, folosit pentru a completa aspectul prin umplerea golurilor dintre toate placile si realizarea unei lucrari frumoase si ingrijite. Este la fel de importanta si calitatea executiei acestei manopere.Un mozaic de baie este usor de curatat si de intretinut, fiind foarte rezistent la pete si murdarie. Foarte important este ca placile sa fie potrivite pentru proiectul respectiv. Este de la sine inteles ca placile de pe podele ar trebui sa fie proiectate pentru podele, adica antiderapante. Finisajele lucioase vor deveni extrem de alunecoase chiar si atunci cand sunt uscate, iar atunci cand placati in zone care sunt adesea umede, devin un pericol pentru utilizare. Este important sa se asigure ca nu va exista pericol de alunecari sau caderi de la persoanele care folosesc camera.Mozaicul din baie, fie ca este pe perete sau podea, este disponibil intr-o gama larga de culori, forme si dimensiuni, ceea ce il face potrivit pentru a adauga varietate interiorului tau. Nu numai ca mozaicul de baie este la moda, ci este si o alternativa eleganta. Atent selectat, el poate inlocui accesoriile decorative in orice interior, facandu-l mai structurat si mai spatios, cu un efect delicat si de bun gust. Un mozaic foarte reusit poate fi un cumul de mai multe dimensiuni si forme de placute, suportand chiar amestecarea cu mozaic de diverse materiale. O caracteristica ce nu trebuie omisa niciodata este despartirea intinderilor de placi similare cu placi de alta forma, culoare sau material.In lunile caniculare te vei bucura ca ai ales mozaicul, el ajutand la mentinerea locuintei racoroase. Mai mult, este foarte potrivit in sezonul rece cu incalzirea prin pardoseala. Mozaicul rezista la temperaturi extreme si la mari fluctuatii de temperatura.Toate materialele folosite la mozaicul de baie, cu exceptia pietrei naturale, sunt non-poroase, motiv pentru care au o rezistenta foarte buna la umezeala si mucegai. Cand placile sunt prinse perfect una langa alta, nu exista riscul de infiltratii.Mozaicul de baie este realizat de cele mai multe ori din placute ceramice, care sunt destul de ieftine. Chiar si materialele pretioase precum piatra naturala sau sticla, pentru ca este vorba de placi nu foarte mari, au un pret mai mult ca decent si o durata lunga de viata, fara reinstalari costisitoare.