10 tendințe de automatizare în enterprise de urmărit în 2023-2024, de la Dorin Andreica, SoftNet Consulting

Automatizarea în cadrul companiilor enterprise variază foarte mult de la simpla gestionare a sarcinilor repetitive și - mai nou - până la implementarea soluțiilor complexe de Inteligență Artificială. Acest lucru permite organizațiilor să crească eficiența și productivitatea prin minimizarea erorilor și economisirea de resurse.

1.Inteligența Artificială (AI)

2.Automatizarea robotică a proceselor (RPA)

3.Cloud Computing

4.Internet of Things

5.Tehnologia Blockchain

6.Analiza de date

7.AR și VR (Realitate augmentată și virtuală)

8.Automatizarea prin 5G

9.Interfețele de Programare a Aplicațiilor (API)

10.Edge Computing

Iată câteva tendințe de la Dorin Andreica, Managing Partner Soft Net Consulting . Acestea promit să redefinească modul în care companiile operează și interacționează cu piața, permițându-le să exploateze pe deplin tehnologia și obținând avantaje competitive pentru a deschide noi căi pentru inovație și creștere.În contextul enterprise, AI joacă un rol crucial în facilitarea automatizării. Prin folosirea algoritmilor sofisticați și a tehnologiei de învățare automată, AI poate gestiona și optimiza eficient procese complexe, reducând erorile umane și crescând productivitatea. Astfel, organizațiile pot aloca mai bine resursele lor umane către sarcini care necesită gândire critică și creativitate.Un exemplu concret al aplicării AI în automatizare este folosirea chatboților pentru gestionarea relațiilor cu clienții. Acești chatboți, alimentați de AI, pot interacționa cu clienții într-un mod natural, răspunzând la întrebările frecvente și oferind asistență în timp real. Un alt exemplu este analiza predictivă, unde AI este folosită pentru a analiza datele și a anticipa tendințe sau modele de comportament, ajutând companiile să ia decizii informate, bazate pe previziuni precise.RPA a transformat fundamental peisajul de automatizare. În trecut, procesele automate erau deseori limitate la sarcini simple și previzibile. În schimb, RPA poate gestiona sarcini mult mai complexe și variabile, permițând companiilor să automatizeze o gamă mult mai largă de procese de afaceri. În plus, RPA poate îmbunătăți precizia și eficiența, eliminând erorile umane.Exemplele de utilizare a RPA în enterprise sunt numeroase. În departamentele financiare, RPA poate fi folosit pentru a automatiza procesarea facturilor, reconcilierea conturilor și raportarea financiară. În domeniul resurselor umane, RPA poate fi folosit pentru a gestiona procese precum angajarea, beneficiile angajaților și gestionarea timpului.Cloud Computing furnizează infrastructura necesară pentru implementarea și scalarea soluțiilor de automatizare. Cloudul permite stocarea și procesarea datelor la distanță, în loc să se bazeze pe hardware-ul local, oferind flexibilitate și accesibilitate crescute.Beneficiile Cloud Computing includ scalabilitatea, unde companiile pot ajusta resursele în funcție de nevoi, și accesibilitatea, oferind posibilitatea de a accesa date și aplicații de oriunde există o conexiune la internet. Cu toate acestea, există provocări, precum securitatea datelor și dependența de furnizorii de servicii cloud.Automatizarea prin Cloud Computing este evidentă în multe sectoare. În producție, fabricile folosesc cloudul pentru a automatiza procese de producție și a monitoriza echipamentele în timp real. În retail, companiile folosesc cloudul pentru a automatiza gestionarea stocurilor și procesele de comandă.IoT se referă la rețeaua de dispozitive fizice conectate la internet care colectează și împărtășesc date. Aceste dispozitive pot varia de la senzori simpli la aparate sofisticate și pot fi încorporate în orice, de la electrocasnice la mașini și clădiri.IoT are un impact semnificativ asupra automatizării în enterprise. Prin conectarea dispozitivelor și colectarea datelor în timp real, companiile pot automatiza o serie de procese care erau anterior greu de gestionat. IoT poate ajuta la optimizarea fluxului de lucru, îmbunătățirea eficienței operaționale și reducerea costurilor. Există multe exemple de utilizare a IoT în automatizare. În logistică și lanțul de aprovizionare, senzorii IoT pot fi folosiți pentru a urmări produsele și a automatiza gestionarea inventarului.Cunoscută inițial pentru susținerea criptomonedelor precum Bitcoin, este un registru digital descentralizat și securizat, care înregistrează tranzacțiile în blocuri interconectate. În contextul automatizării, blockchain-ul poate servi drept un sistem de gestionare și verificare a proceselor automate, oferind o viziune transparentă a datelor.În ceea ce privește aplicabilitatea, blockchain-ul este folosit în automatizarea proceselor de audit, unde poate înregistra și verifica tranzacțiile în mod automat și transparent.Analiza de date este esențială pentru automatizare, deoarece permite companiilor să înțeleagă și să exploateze volumul mare de date pe care îl generează. Prin analiza datelor, organizațiile pot identifica tendințe, aprofunda informații și lua decizii informate.În enterprise, există multe aplicații pentru analiza de date automată. În marketing, de exemplu, analiza automată de date poate ajuta la segmentarea clienților și personalizarea campaniilor în funcție de comportamentul și preferințele acestora. În lanțul de aprovizionare, analiza de date automată poate identifica tendințe și modele în datele de vânzări, permițând companiilor să optimizeze gestionarea inventarului.În contextul automatizării, VR și AR se folosesc pentru a crea simulări, antrenamente sau interfețe interactive, oferind posibilitatea unei interacțiuni mai profunde și mai intuitive cu tehnologia.VR și AR pot crește eficiența în cadrul enterprise în diverse moduri. De exemplu, ele pot fi folosite pentru a crea simulări care permit angajaților să se antreneze pentru sarcini complexe sau periculoase într-un mediu sigur și controlat. Acest lucru reduce riscul de erori și accidente în timpul instruirii. În plus, VR și AR pot fi utilizate pentru a oferi asistență la distanță, permițând experților să ghideze angajații de la distanță printr-o serie de sarcini.5G, cea mai recentă generație de rețele mobile, joacă un rol crucial în revoluția automatizării. Cu viteze de transfer de date mult îmbunătățite, o lățime de bandă mai mare și latență scăzută, 5G facilitează implementarea de procese și aplicații de automatizare care necesită o conectivitate excelentă și rapidă.Unul dintre aspectele cheie în care 5G contribuie la automatizare este capacitatea de a permite operarea în timp real. Astfel, procesele de automatizare care necesită răspunsuri rapide, cum ar fi vehiculele autonome sau sistemele de producție automatizate, se pot baza pe 5G pentru a funcționa eficient și fără întârzieri. În ceea ce privește aplicabilitatea, 5G are un impact semnificativ în multe domenii. În industria auto, de exemplu, 5G este esențial pentru funcționarea vehiculelor autonome, facilitând comunicarea în timp real între vehicule și infrastructura rutieră.Servesc drept „punte” între diferite sisteme, permisează schimbul de date și funcționalități, și sunt esențiale pentru crearea de aplicații și servicii integrate și interoperabile.În contextul automatizării enterprise, API-urile joacă un rol vital. Ele permit integrarea diferitelor sisteme și aplicații dintr-o organizație, ceea ce este adesea necesar pentru a realiza automatizarea la scară largă. Prin API-uri, o companie poate, de exemplu, lega sistemul său de facturare de cel de inventar, astfel încât când o vânzare este înregistrată, stocul să fie actualizat automat.Exemplele de utilizare a API-urilor în automatizare sunt numeroase și variate. În serviciile de relații cu clienții, API-urile pot fi folosite pentru a integra sistemele de suport cu cele de CRM , permițând automatizarea trimiterea de notificări sau actualizarea informațiilor despre clienți. În marketing, API-urile pot permite integrarea platformelor de automatizare a marketingului cu rețelele sociale, facilitând publicarea automată de conținut sau urmărirea interacțiunilor cu clienții.Această abordare reduce latența, îmbunătățește viteza de răspuns și economisește lățimea de bandă, fiind esențială pentru aplicațiile care au nevoie de procesare în timp real sau care implică volume mari de date.În cadrul automatizării, Edge Computing poate accelera procesele prin reducerea timpului necesar pentru transmiterea și prelucrarea datelor. Aceasta poate fi deosebit de utilă pentru aplicațiile care necesită o reacție rapidă, cum ar fi vehiculele autonome sau sistemele de producție automatizate, unde orice întârziere poate avea consecințe serioase.Ca exemplu, în sectorul industrial, Edge Computing poate fi folosit pentru a procesa datele generate de senzorii de pe linia de producție, permițând decizii în timp real care îmbunătățesc eficiența și reduce defecțiunile.2024 promite a fi un an incitant pentru lumea automatizării în enterprise. Tendințele subliniate mai sus ilustrează potențialul enorm al tehnologiei de a revoluționa modul în care organizațiile funcționează și interacționează cu piața.Cu toate acestea, pentru a exploata pe deplin aceste tendințe, companiile trebuie să fie dispuse să investească în noua tehnologie și să-și adapteze procesele și cultura organizațională. În cele din urmă, succesul automatizării în enterprise depinde nu numai de tehnologie, ci și de viziunea și curajul de a adopta schimbarea.