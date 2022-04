11 ani de TeamDeals.ro, 11 ani de reduceri! Campanie aniversară cu reduceri consistente

TeamDeals.ro implineste 11 ani de activitate. 11 ani de reduceri. 11 ani de cand este alaturi de comerciantii romani. Cu aceasta ocazie lanseaza o campanie aniversara, dedicata clientilor, cu zeci de produse de top, la reduceri.

Campanie aniversara de 11 ani si un premiu supriza

TeamDeals.ro, de 11 ani pe piata din Romania

Echipa TeamDeals.ro le-a pregatit utilizatorilor vechi si noi, o, cu ocazia implinirii a 11 ani de existenta pe piata din Romania.Astazi, 11 aprilie, clientii se pot bucura de oferte imbatabile la produse de exceptie. Prin aceasta campanie aniversara, care dureaza doar o zi, TeamDeals doreste sa fie mai aproape de utilizatorii sai, oferindu-le sansa de a cumpara produsele dorite la preturi mici. Vei putea alege dintre sute de produse din categorii diverse precum: Casa, Gradina, Fashion, Sanatate, Jucarii, Sport sau Gadget-uri.In plus, pentru a-si premia utilizatorii TeamDeals a pus la bataie un desfacator electric Xiaomi Mi pentru sticle de vin. Tot ce trebuie sa faci este sa intri pe pagina de Facebook TeamDeals si sa participi la concurs , respectand cerintele din postare. Consursul se desfasoara in perioada 11 - 17 aprilie 2022, iar castigatorul va fi anuntat pe 18 aprilie, prin tragere la sorti.TeamDeals este, de fapt, un marketplace care promoveaza produsele altor comercianti si care sustine producatorii romani.In cei 11 ani de existenta TeamDeals a avut o crestere vertiginoasa a ofertelor de pe site. Astfel, de la 640 de oferte active, cat avea in primul an, in prezent, pe site sunt peste 100.000 de oferte active, de la peste 3.000 de comercianti. Doar in ultimul an au fost palsate peste 250.000 de comenzi pe TeamDeals.ro.Mai mult, pe site-ul de reduceri vei gasi inclusiv oferte la produse de renume mondial de la branduri precum Chanel, Hermes, Dior, Giorgio Armani, Lee Cooper, Pierre Cardin, Heinner, Philips, Sony, Xiaomi.In cei 11 ani de activitate, au fost aduse numeroase imbunatatiri site-ului. De la grafica, care a devenit mult mai prietenoasa, pana la un homepage dinamic, in care se afiseaza produse in functie de activitatea si preferintele utilizatorilor. Imbunatatori au fost facute si pentru comercianti, care beneficiaza acum de posibilitatea de a-si promova singuri produsele prin serviciul de publicitatea de tip Self-Service TeamDeals ADS.