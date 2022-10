3 aspecte care trebuie știute când vrei să trimiți un colet prin curier

Trimiterea unui colet prin intermediul serviciilor de curierat este o modalitate excelentă și convenabilă pentru a face lucrurile să ajungă la destinație în siguranță și cu rapiditate. Un serviciu bun de livrare trebuie să faciliteze sarcina expeditorului și a destinatarului, asigurând livrarea în timp util și fără probleme a coletului.

1. Cum funcționează procesul de livrare

Curierul colectează coletul fie de la o anumită adresă, fie de la punctele SHIP & GO din zona în care te afli;

Coletul este ulterior transportat către cel mai apropiat depozit din oraș;

Pachetul este sortat alături de celelalte cu o destinație similară sau apropiată - acestea vor fi apoi trimise la un alt depozit mai aproape de locația destinatrului;

Coletul va fi apoi atribuit unui curier profesionist în funcție de aria de acoperire a acestuia;

Curierul va livra, în final, coletul la ușa destinatarului sau la o altă stație SHIP & GO care se află în apropierea acestuia.

2. Cum poți urmări procesul de livrare a coletului

3. Cum poți alege metoda de livrare potrivită

Totodată, serviciile de curierat rapid pun la dispoziția clienților mai multe modalități de livrare, cum ar fi cea „door-to-door” (de la ușa expeditorului la ușa destinatarului) sau cea prin intermediul stațiilor de colectare și livrare SHIP & GO . Metodele de livrare pot fi combinate pentru a obține cea mai bună variantă atât pentru tine, cât și pentru destinatar.Dacă nu ești obișnuit cu trimiterea coletelor în mod regulat, atunci procesul poate ți se pară copleșitor pentru că trebuie să fii atent la toate detaliile. De fapt, există 3 aspecte principale care trebuie știute când vrei să trimiți un colet prin curier - iar pe acestea le-am descris în rândurile de mai jos:Pentru expeditor, livrarea unui colet este concepută pentru a fi cât mai eficientă posibil: introduci datele de livrare, alegi dimensiunea pachetului și modalitatea de livrare. În spatele acestui proces aparent rapid și eficient există o mulțime de pași care au loc pentru a te asigura că pachetul este colectat și livrat la destinație în siguranță și în timp util:Incertitudinea nu este o valoare cu care serviciile de curierat rapid se identifică, cum este Cargus.ro . De aceea, aceste companii pun la dispoziția clienților o metodă pentru a urmări întregul proces de livrare a coletului. În acest fel, ca și expeditor, vei știi întotdeauna unde se află pachetul trimis.Dacă ești o companie cu contract care trimite comenzile clienților prin Cargus, poți urmări coletele în sistemul de gestionare propriu sau în contul dedicat din Webexpress. În cazul în care trimiterile se realizează fără contract, urmărirea coletelor expediate se poate face din aplicația Cargus Mobile Avantajul urmăririi procesului de livrare este că-ți oferă un sentiment de stabilitate și de siguranță, construind în același timp încrederea între tine și firma de curierat prin transparență completă.Urmărirea coletului începe odată ce coletul este scanat de curier cu ajutorul unui terminal portabil. În următoarele momente, vei primi un e-mail sau o notificare în contul înscris pe platformă cu un număr de referință pentru urmărirea livrării (AWB). Ulterior, acesta trebuie introdus în secțiunea specială pentru urmărirea coletului.În timpul completării formularului cu informațiile despre expeditor, colet și destinatar final, poți alege între două metode de livrare despre care am menționat și în rândurile anterioare.Este vorba despre trimiterea coletului prin chemarea curierului în fața casei sau prin plasarea acestuia la un punct SHIP & GO apropiată de zona în care te afli. Alegerea unei opțiuni de livrare va depinde de timpul tău disponibil (pentru așteptarea curierului) și de numărul și greutatea coletelor.În același timp, metodele de livrare pot fi combinate, astfel încât să îndeplinească și nevoile destinatarului. De exemplu, poți depune coletul la un punct SHIP & GO, dar acesta să fie livrat la ușa persoanei destinatare și nu la un alt punct de ridicare. Cel mai important este să discuți cu destinatarul despre metoda potrivită pentru el.