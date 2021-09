4 tipuri de business pe care le poți porni rapid

Antreprenoriatul este o alegere care da dovada de maturitate, precum si de asumarea unor riscuri si sacrificii care nu se regasesc intr-un job cu un program de la 9 la 5. Pe de alta parte si satisfactiile sunt nenumarate, astfel incat, odata ce te-ai decis sa profiti de avantajul de a fi propriul sef, te vei bucura de alegerea facuta.

1. Alege prestarea de servicii

2. Servicii dropshipping

3. Servicii catering

4. Spalatorie auto

5. Servicii pentru ingrijirea animalelor de companie

Prima afacere este un moment dificil, dar pe care il vei depasi cu usurinta daca vei avea un plan foarte bine pus la punct. Mai intai va trebui sa te decizi care este domeniul in care doresti sa activezi, iar pentru a-ti fi mai usor, am pregatit un articol cu cele mai rapide businessuri pe care le poti incepe.Indiferent de domeniul pe care il alegi, prestarea de servicii presupune sa iti pui la dispozitie expertiza, in loc de a vinde produse ori bunuri. Prestarea de servicii presupune incasarea rapida a facturilor emise, astfel incat devine profitabila inca de la inceput. In majoritatea cazurilor vei fi platit in cateva zile de la prestarea serviciului, fata de 60 de zile in cazul altor tipuri de afaceri. Desigur, este posibil sa fie nevoie de o mica investitie in echipamente, cel mai probabil un laptop sau o masina, precum si crearea unui site or a unei campanii de marketing.Acest tip de afacere presupune listarea produselor unui furnizor pe magazinul online propriu, fara a nevoie de achizitia stocului in avans. Un contract cu furnizorul prevede ca, atunci cand un client finalizeaza comanda, vei primi un comision din valoarea totala a vanzarii. De asemenea, furnizorul va livra produsul direct clientului, fara ca tu sa te implici in vreun fel. In acest mod, vei putea vinde bunuri si produse, fara a dispune de un stoc propriu, dar putand controla procesul de cumparare.Daca iti place sa gatesti si sa le oferi celorlati preparatele tale, o companie de catering este o idee excelenta. Poti lucra de acasa, furnizand servicii de catering pe baza de meniu prestabilit, iar ulterior, pe masura ce afacerea ta devine cunoscuta, poti diversifica oferta de servicii, inclusiv catering pentru evenimente majore, corporate sau chiar nunti si botezuri. Costurile initiale sunt destul de scazute, deoarece nu vei avea nevoie de multe echipamente, majoritatea le ai deja acasa. Vei putea achizitiona echipamente suplimentare pe masura ce afacerea se dezvolta. Cel mai important este sa obtii toate avizele necesare desfasurarii activitatii de catering si sa gasesti clienti interesati de serviciile tale.Masina personala este una dintre cele mai importante achizitii pentru majoritatea oamenilor. Din acest motiv, preocuparea pentru intretinerea si ingrijirea ei este un obiectiv major, iar serviciile de spalarea sunt mereu cautate. Este un tip de afacere care poate fi infiintat rapid si usor, una dintre cele mai bune idei ar fi semnarea unui contract cu un supermarket, care poate pune la dispozitie spatiu necesar. Va intra in atributiile tale achizitionarea de accesorii pentru spalatorii auto , precum si angajarea personalului necesar, iar activitatea poate sa inceapa in cel mai scurt timp. Cheia succesului in acest domeniu este eficienta, practic cat de repede poate fi spalata o masina. Popularitatea afacerii este strans legata de locatie, insa in cazul unui parteneriat cu un supermarket nu vei duce lipsa de clienti. Te poti gandi la diferite campanii prin care sa atragi clientii, care isi pot lasa masina la spalat in timp ce ei se ocupa de cumparaturi.Majoritatea proprietarilor de animale de companie le considera pe acestea parte din familie si le trateaza ca pe copiii lor. Este de inteles de ce un business care ofera servicii de calitate va avea succes, atata timp cat animalutele sunt tratate cu respect si sunt bine ingrijite. Indiferent daca te gandesti la un hotel pentru animale sau la servicii de tuns/spalat, afacerea ta are succesul garantat, cu singura conditie sa te implici foarte mult si sa nu te axezi doar pe castig.