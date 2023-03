Adidas se prăbușește. Compania germană anunță o pierdere de 700 de milioane de euro în 2023, prima scădere anuală din ultimii 31 de ani

Adidas a raportat miercuri o pierdere mare în trimestru patru şi şi-a redus dividendele, după încetarea costisitoare a parteneriatului cu marca Yeezy a rapperului Kanye West, în octombrie, iar pentru 2023 compania anticipează o pierdere de 700 de milioane de euro, marcând prima pierdere anuală din ultimii 31 de ani, relatează CNBC.

Gigantul german de îmbrăcăminte sportivă a înregistrat o pierdere operaţională de 724 de milioane de euro (763 de milioane de dolari) şi o pierdere netă din operaţiunile continue de 482 de milioane de euro în trimestrul patru.Compania va recomanda un dividend de 70 de euro cenţi pe acţiune la adunarea generală anuală din 11 mai, în scădere de la 3,30 euro pe acţiune în 2021.Veniturile neutre din punct de vedere valutar au scăzut cu 1% în trimestrul patru, ca urmare a încetării parteneriatului cu Yeezy şi vor scădea cu un ritm ridicată= de o cifră în 2023, a spus compania.Adidas preconizează o pierdere operaţională de 700 de milioane de euro în 2023, marcând prima pierdere anuală de 31 de ani.Estimarea include un impact de 500 de milioane de euro al potenţialei anulări a stocurilor Yeezy şi 200 de milioane de euro sub formă de "costuri unice".Adidas a renunţat în octombrie la parteneriatul foarte profitabil cu rapperul şi designerul de modă Ye, cunoscut anterior ca Kanye West, care este imaginea Yeezy, după ce acesta a făcut o serie de comentarii antisemite.Compania a semnalat anterior o afectare severă a veniturilor, dacă nu va putea să-şi schimbe stocul imens de încălţăminte Yeezy nevândută.Compania a spus că profitul operaţional de bază va fi "în jurul pragului de rentabilitate", reflectând pierderea de 1,2 miliarde de euro în vânzări potenţiale din stocurile nevândute Yeezy.Noul CEO Adidas, Bjorn Gulden, care a preluat funcţia de la Kasper Rorsted la începutul anului, a declarat într-un comunicat de miercuri că 2023 va fi "un an de tranziţie", deoarece compania caută să reducă stocurile pentru a reveni la rentabilitate în 2024."Adidas are toate ingredientele pentru a avea succes, dar trebuie să ne concentrăm înapoi pe nucleul nostru: produs, consumatori, parteneri de retail şi sportivi", a spus Gulden."Oamenii motivaţi şi o cultură adidas puternică sunt cei mai importanţi factori pentru a construi din nou un model de afaceri adidas unic.