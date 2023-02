Afaceri colosale ale Rusiei cu o putere mondială: Creștere de 400% a exporturilor Moscovei, până la 32 de miliarde de dolari

De la declanșarea invaziei din Ucraina de către Vladimir Putin de acum 11 luni și de la instituirea sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei, schimburile comerciale și piețele internaționale au fost puternic bulversate. Astfel, Rusia și-a crescut cu 400% exporturile sale către India, o mare putere mondială, în perioada aprilie-decembrie 2022.

În schimb, India nu a reușit să exporte bunuri în Rusia decât de 1,87 miliarde de dolari, acumulând un deficit uriaș în schimburile comerciale cu Moscova, potrivit The Hindu Business Line.Comerțul cu rupii dintre India și Rusia poate avea succes, atunci când există un comerț bilateral mai echilibrat și cele două țări trebuie să lucreze în acest sens, a spus un înalt oficial rus.Efectul de bumerang declanșat de Putin ajută Ucraina: Cum se repară greșeala NATO de la București”Rusia poate importa o gamă largă de articole din India, cum ar fi mașini, piese de automobile, produse electronice, ceai, produse agricole, textile și mirodenii pentru a atinge un echilibru”, a subliniat Aleksi Bondaruk, șef adjunct al Departamentului pentru Relații Economice Externe și Internaționale de la Moscova.„Rusia se confruntă cu sancțiuni grave din partea sectorului bancar internațional. Cred că dacă încercăm să începem plățile directe în monedele noastre naționale, aceasta va fi o soluție grozavă.Avem o mare șansă să o începem, dar ar trebui să avem mai mult sau mai puțin aceeași cantitate în export și import între țările noastre. Acesta este primul pas care trebuie făcut și apoi ne va face mult mai ușor să stabilim plata directă în monedele noastre naționale”, a spus Bondaruk.Acordul de pace imposibil din Ucraina: De ce Putin nu are nicio șansă să câștige războiulExporturile rusești către India din perioada aprilie-decembrie 2022 au crescut cu 400%, până la 32,88 miliarde de dolari, devenind a patra cea mai mare sursă de importuri a țării, deoarece New Delhi și-a mărit achiziționarea de țiței la preț redus de la Moscova, în urma crizei ucrainene.Dar exporturile Indiei de bunuri către Rusia au scăzut cu 14,22% în aprilie-noiembrie 2022, până la 1,87 miliarde de dolari, din cauza problemelor legate de accesul pe piață și standarde.Dacă Rusia nu importă mai mult din India, atunci mecanismul de plată în rupii, care este implementat astfel încât cele două țări să poată desfăș ...citeste mai departe despre " Afaceri colosale ale Rusiei cu o putere mondială: Creștere de 400% a exporturilor Moscovei, până la 32 de miliarde de dolari " pe Ziare.com