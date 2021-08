Ai o florarie? Afla cum sa vinzi mai multe flori

La 1 si jumatate de la debutul pandemiei Covid, industria floristica ramane, fara indoiala, unul dintre cele mai afectate segmente de business, atat in Romania, cat si la nivel intenational. Diminuarea semnificativa a pietei de evenimente, fie ca vorbim de sezonul principal de nunti, botezuri sau evenimentele corporate, distantarea sociala si mai ales mutarea activitatii de business in online, s-au tradus prin pierderi majore pentru majoritatea florariilor. Iar daca vorbim despre florariile cu prezenta doar fizica, situatia in cazul lor este drastica, multe fiind nevoite sa-si suspende activitatea.

Noi, echipa Floria, am reusit de-a lungul anilor sa multumim un numar foarte mare de clienti datorita seriozitatii cu care am tratat fiecare comanda, avand grija ca prin intermediul buchetelor de flori livrate sa oferim experiente frumoase atat destinatarului, cat si expeditorului. Avem o experienta vasta, iar ca partener Floria vei gasi mereu o echipa dedicate, orientata catre client si deschisa catre solutii pentru un parteneriat puternic si eficient pentru toate partile implicate

Singura veste buna pentru floristi, in tot acest context sumbru, este ca, in aceasta perioada s-au comandat mai multe flori online. Totusi, in cazul unei florarii, tranzitia de la offline la florarie online nu se poate face la fel de rapid ca in cazul altor business-uri, dat fiind specificul si perisabilitatea produselor.Floria.ro, cea mai mare florarie online din Romania, vine in sprijinul florariilor locale oferind posibiltatea de a deveni partener intr-o retea ce acopera toata tara. Partenerii Floria beneficiaza de experienta si know-how-ul acumulate in cei 11 ani de online, de infrastructura online completa si comenzi de buchete de flori online cu livrare, preluate prin platforma Floria.ro.In contextul in care majoritatea florariile traverseaza o perioada dificila, fiind oarecum fortate sa-si reorganize activitatea, Floria.ro si-a propus ca prin extinderea retelei de parteneri sa vina atat in spirijinul clientilor care solicita comenzi in toata tara, cat si in ajutorul florariilor locale, care traverseaza o perioada plina de provocari.Floria.ro livreaza in toata tara, prin intermediul celor peste 140 de parteneri, in 2-4 ore de la confirmarea comenzii. Intreaga retea, precum si informatii despre cum poti deveni partener Floria.ro sunt disponibile pe site sau la telefon *9595., a mai precizat Marina Popescu, director general Floria.ro.