Ai toate calitatile necesare! Invata cum sa-i inspiri si pe altii, in cadrul unui curs de leadership

Abilitatile de lider sunt partial innascute si partial construite in timp, datorita experientelor prin care treci si eforturilor menite sa iti asigure dezvoltarea personala.

Cui i se adreseaza un curs de leadership strategic?

Beneficii obtinute de participantii la un curs de leadership

Beneficiile obtinute la nivel de organizatie

Prin urmare, chiar si o persoana care beneficiaza din nastere de calitatile necesare poate avea de castigat de pe urma participarii la un curs de leadership. Acesta te ajuta sa devii capabil de atuurile cu care esti inzestrat, astfel incat sa ii inspiri si pe alti, indeosebi pe membrii propriei echipe.Trainingul cu acest nume, organizat de echipa Brightway®, se dovedeste util pentru managing parteners, administratori, CEOs, manageri de departament, antreprenori, pentru toti cei care conduc echipe si isi doresc sa dezvolte sisteme de lucru performante, cu un grad inalt de autofunctionalitate, care sa se adapteze continuu la schimbarile mediului de business.Cursul este gandit ca un antrenament practic, de tip simulare, in cadrul caruia participantii lucreaza in echipe de 2-3 persoane si sunt provocati sa aplice instrumentele necesare pentru a-si implementa viziunea. Ei proiecteaza, testeaza si construiesc planurile, cu ajutorul unor concepte din psihologia comportamentala.Treptat, cursantii descopera ca pot sa aplice modele si conceptele invatate la un curs de leadership nu numai pe plan profesional, ci si in viata personala, in relatie cu partenerii de viata, cu copiii sau cu prietenii.Toti cei care au participat la training vorbesc despre faptul ca au avut parte de constientizari aprofundate, datorita analizei actiunilor nereusite din trecut, realizata cu scopul de a castiga intelepciune in abordarile viitoare.Ei au dobandit noi deprinderi, ca urmare a trecerii printr-un proces de asimilare a noilor competente de leadership in mod practic. Au devenit capabili, in acest fel, sa stabileasca obiective personale si profesionale cat se poate de clare si de realiste.Se inregistreaza, de asemenea, un plus de motivare si de energie, atat la persoana proprie, cat si la ceilalti membri ai echipei. Datorita vizualizarii posibilelor solutii pentru orice problema aparuta, este generata energie pozitiva si apare motivatia de a aplica imediat tehnicile invatate.O companie care alege sa isi instruiasca angajatii prin intermediul unui curs de leadership obtine, de asemenea, numeroase beneficii, incepand cu un plus de performanta si predictibilitate. In cadrul trainingului sunt create directii de buna practica si de motivare a angajatilor, astfel incat acestia sa devina capabili sa actioneze in mod eficient intr-o directie comuna.De asemenea, cursantii invata cum sa reproiecteze continuu fluxurile operationale, drept raspuns la schimbarile care se petrec permanent in mediul de business. Astfel, inceteaza sa mai comita greseala care consta in a cauta sa rezolve probleme noi cu solutii vechi. Sunt evitate, prin urmare, decizii gresite, care s-ar fi putut dovedi costisitoare pentru companie.S-a constatat, de asemenea, faptul ca se formeaza un nucleu dur al echipei, foarte motivat, datorita clarificarii si alinierii obiectivelor comune. Astfel, se ajunge la o eficienta sporita.In concluzie, un curs de leadership strategic te va ajuta sa iti dezvolti calitatile innascute si sa le pui in aplicare cu maxima eficienta, devenind un model de urmat si o sursa de inspiratie pentru echipa pe care o conduci.