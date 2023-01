Andrei Manolache, Lead Account Manager HOLD Marketing: “Diversitatea în experiență este ca un puzzle care astăzi pune business-urile în mișcare”

Andrei Manolache activează în digital de 10 ani și în prezent ocupă funcția de Lead Account Manager în cadrul HOLD Marketing , agenție digitală, care livrează servicii de Paid Media (PPC) și Social Media Management (Digital PR). Agenția este Google Partner și are clienți din peste 20 de industrii importante, însă cei mai mulți vin din industrii precum eCommerce, Horeca, B2B sau SaaS. HOLD Marketing are o echipă formată din 50% specialiști seniori, împărțiți în departamente de PPC, Social Media, Design, Customer Care și Sales.

“Pentru noi experiența vastă acumulată de Andrei, prin prisma diverselor responsabilități pe care le-a avut de-a lungul timpului, este ca un puzzle ce astăzi ne ajută să punem în mișcare businessurile clienților și să livram la același nivel de performanță. Consider că din poziția de Account Manager, poate să aibă input atât la nivel de client, cât și asupra echipelor noastre, iar responsabilitățile pe care le are astăzi au venit într-un moment oportun pentru el”,

Andrei Manolache, Lead Account Manager @ HOLD Marketing.

Q: Andrei, cum te-ai prezenta în câteva rânduri pentru cititorii noștri? Care sunt acele cuvinte care te definesc?

Andrei:

Q: Din punct de vedere profesional, care sunt pașii ce te-au adus în punctul în care ești astăzi?

Andrei:

Q: Dacă ar fi să sumarizezi în câteva cuvinte ce ai învățat tu din tot acest parcurs profesional, ce ne-ai spune?

Andrei:

Q: Cum vezi tu industria de digital marketing?

Andrei:

Q: Povestește-ne despre importanța unui marketing mix în viața unui business, din punctul de vedere al unui Account Manager care lucrează destul de aproape cu clienții agenției. De ce consideri că investiția în marketingul digital ar trebui să vină din partea câtor mai multe companii?

Andrei:

Q: Cum arăta industria de digital marketing când ai început tu, acum 10 ani și cum arată astăzi? Care sunt diferențele?

Andrei:

Q: Ce înseamnă pentru tine HOLD Marketing? Cum ai defini experiența din agenție cuiva care vrea să intre în această industrie?

Andrei:

Q: La ce provocări te aștepți și ce crezi că urmează să se întâmple în piață?

Andrei:

Cu expertiză în dezvoltarea brandurilor atât la nivel național, cât și internațional, Andrei s-a alăturat echipei HOLD Marketing după ce a petrecut o perioadă de aproximativ 5 ani în departamentul de marketing al unuia dintre cele mai mari branduri de vehicule electrice din România. Acolo a avut ocazia să construiască brandul de la zero și și-a adus aportul în zona vizuală, dar și în partea de poziționare a brandului în piață. Până să plece, brandul a ajuns să fie prezent în peste 10 țări din UE.Înainte de experiența în departamentul intern de marketing, Andrei a condus cu succes proiecte în IT reușind să livreze peste 100 de proiecte, alături de echipa de la acea vreme.declară Sorin Trifu, Managing Partner HOLD Marketing.În continuare vom prezenta 8 întrebări și răspunsuri despre marketing, creație, business development și oportunități în transformarea digitală - un articol interviu cuCred că cele mai importante criterii după care ar trebui să se ghideze un om sunt principiile, seriozitatea și perseverența. Consider că acestea sunt valorile și principiile care mă definesc în viața personală, dar și profesională și aceste valori încerc să le răspândesc în jurul meu.Faptul că am lucrat într-o companie multinațională pentru un brand foarte mare de vehicule electrice, mi-a acordat oportunitatea de a gândi lucrurile la un nivel macro și pe termen lung. Contactul direct cu clienții și aflarea nevoilor acestora, percepția pe care ei o au asupra ta - ca și companie, acestea au fost elementele care m-au făcut să înțeleg, de fapt, ce este important pentru ei.Am învățat că în centrul atenției se află clientul și problemele cu care acestea se confruntă, dar și dorințele și comportamentul pe care îl are utilizatorul final al produselor/serviciilor pe care le promovezi. De asemenea, modalitatea în care rezolvi problemele cu care se confruntă clientul, dar și eficiența în procesul de rezolvare transformă business-ul pe care îl ai într-unul de succes.Industria de digital marketing este în plină expansiune. Tot mai multe companii apelează la promovare în mediul online și, oarecum, acolo se face diferența. O companie ce este foarte activă în mediul online atrage atenția, devine populară și astfel generează și vânzări. Practic, cine nu se promovează în mediul online nu “există”.Trendul este dat de către utilizatori și, după cum observăm, de rețelele sociale care au o importanță majoră în viața tuturor. Elementele expuse în mediul online ajung să schimbe realități, în unele situații. Ținând cont de faptul că se consumă foarte multă informație în mediul online, acolo ar trebui să îți dorești să fii și tu ca business ce oferă produse și servicii.Consider că din ce în ce mai multe companii ar trebui să se promoveze în online și astfel să genereze o concurență. Diversitatea în experiență este ca un puzzle care astăzi pune business-urile în mișcare. Atunci când există concurență, utilizatorii/consumatorii au de câștigat, apar mai multe servicii și produse de o calitate mai bună.Marketing-ul modern a luat naștere până nu demult. Înainte companiile erau focusate pe a vinde servicii și produse, acum, la ceva ani distanță, își doresc să vândă experiențe, iar produsele/serviciile lor să fie parte din soluția de care au nevoie clienții. Acum 10 ani platformele de digital marketing nu erau așa evoluate, algoritmii nu erau atât de avansați și, cumva, lucrurile se făceau mai simplu, dar nu la fel de eficient ca acum.Hold înseamnă profesionalism, seriozitate și creativitate. Ne dorim să creștem businessuri, să le aducem pe drumul cel bun și să evoluăm împreună. Lucrăm cu principii și mereu în interesul clienților noștri.Ca în orice industrie concurența există și este foarte bine că există, pentru că în felul acesta ne putem îmbunătăți serviciile și putem aduce rezultate mai performante. Punctul nostru forte este comunicarea pe care o avem cu clienții și disponibilitatea pe care o avem de a rezolva problemele într-un mod rapid. De asemenea, focusul nostru este și în sensul de a educa clienții în zona marketing-ului (de ce alegem un anumit tip de reclamă, care sunt diferențele între ele, care este diferența dintre paid și organic, când e momentul să te folosești de marketing-ul organic și când nu este), astfel încât aceștia să fie conștienți în ce investesc banii și la ce rezultatele, în mod realist, ar trebui să se aștepte în funcție de canal și abordare.În viitorul apropiat mă aștept la o creștere semnificativă a companiilor ce vor alege promovarea în mediul online și mai mult curaj în abordarea unor noi platforme, precum Tik Tok.