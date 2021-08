Apetitul romanilor pentru achizitionarea sau inchirierea de case in Bucuresti si Ilfov, in crestere

Contextul pandemic, mai ales lunile in care Romania a fost in stare de urgenta, dar si munca de acasa i-au determinat pe romani sa inceapa sa caute anunturi imobiliare de case de vanzare sau de inchiriat. Timpul petrecut acasa i-a facut sa isi regandeasca nevoile, iar dorinta de a avea un spatiu mai mare, dar si o curte a castigat din ce in ce mai mult teren.

Avantajele locuirii la casa

Cati romani au cautat case de vanzare in Bucuresti sau Ilfov

Oferta de locuinte, in crestere

Preturile caselor de vanzare sau inchiriat in Bucuresti si Ilfov

Cate case de vanzare in Bucuresti si Ilfov au fost cumparate

Despre RE/MAX

De cele mai multe ori, cei care doresc sa cumpere o casa sunt persoane care au locuit pana atunci la apartament, fie ca l-au detinut, fie ca era inchiriat, iar decizia de a face o astfel de achizitie porneste de la avantajele pe care le ofera o casa:* Mai mult spatiu interior care, adesea, poate fi modificat dupa propriile nevoi;* Terasa si gradina, perfecte pentru petrecerea timpului liber;* Amenajarea unor locuri de parcare proprii;* Posibilitatea amenajarii unui loc de joaca pentru cei mici, unde sa fie in siguranta;* Oportunitatea de a avea un animal de companie care sa se bucure de libertate.In capitala, cererea pentru proprietati rezidentiale s-a majorat cu 5% in primul trimestru al acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut, numarul potentialilor cumparatori ajungand la 96.000 de persoane.O analiza a evolutiei cererii de locuinte din capitala realizata de imobiliare.ro releva faptul ca acest indicator a inceput anul 2021 la un nivel similar celui din 2020, dupa care interesul din partea potentialilor cumparatori s-a mentinut.In contextul pandemic, interesul ridicat a fost nu doar pentru achizitionarea sau inchirierea de case, ci si de cumpararea de terenuri, practic pentru orice varianta care le ofera acces la mai mult spatiu, fie pe moment prin cumpararea unei case deja construite, fie peste o perioada de timp cand vor reusi sa isi ridice propria casa.Dezvoltatorii imobiliari, dar si proprietarii, au tinut pasul cu nivelul cererii. Potrivit aceleiasi surse, toate marile orase au consemnat majorari ale ofertei rezidentiale de pe piata, fiind vorba despre un avans anual de 11%. Cel mai mare avans, de 14,2%, a avut loc in Bucuresti, unde au fost scoase la vanzare, trimestrul trecut, 7.550 de apartamente si case de vanzare.Preturile au crescut in toate marile orase, insa Bucurestiul a inregistrat, trimestrul trecut, cel mai semnificativ avans dintre marile orase, respectiv +2,1%, potrivit aceleiasi surse.Un plus, un studiu realizat de RE/MAX Romania arata faptul ca 34% dintre respondenti, specialisti in domeniul imobiliar, considera ca preturile caselor vor creste cu pana la 10% pe parcursul acestui an, in timp ce 17% cred ca acestea se vor majora cu peste 10%.Vestile sunt mai bune pentru cei care vor sa testeze viata la casa prin inchirierea uneia.Explicatia tine de schimbarile aduse de pandemie: munca la domiciliu si facultatea online nu mai implica obligatia de a locui in orasele mari, cererea fiind mai mica, preturile ar trebuie sa fie mai accesibile. Acesta poate fi momentul oportun pentru a cauta anunturi imobiliare cu case de vanzare sau de inchiriat in Bucuresti sau Ilfov Potrivit Autoritatii Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in luna iunie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 54.781 de imobile, cu 7.008 mai multe fata de luna mai. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in iunie 2021, in Bucuresti - 9.181, Brasov - 3.230 si Ilfov - 3.002.Aproximativ jumatate dintre locuintele vandute in capitala au fost achizitionate cu ajutorul unui credit ipotecar. In medie, timpul necesar pentru vanzarea unei case sau unui apartament, in Bucuresti a fost de 38 de zile.Asadar, daca esti in cautarea unor anunturi de case de vanzare sau de inchiriat in Bucuresti sau in Ilfov, iti va fi foarte util sa ai un partener de incredere care sa te ajute sa gasesti rapid ceea ce iti doresti. Poti alege sa colaborezi cu un agent din oricare dintre agentiile imobiiare RE/MAX din Bucuresti . Portofoliul lor este actualizat in permanenta cu proprietati noi, astfel incat tranzactia dorita sa aiba loc in siguranta si in cel mai scurt timp posibil.In Romania, RE/MAX este cea mai mare retea de birouri imobiliare francizate, cu cel mai mare numar de agenti imobiliari, avand, in prezent, peste 50 de francize si peste 600 de membri, recunoscut ca fiind cel mai puternic brand national in imobiliare. Planul de extindere la nivel national al RE/MAX Romania vizeaza, pana in 2023, 110 birouri francizate si peste 1.000 de agenti imobiliari.La nivel mondial, RE/MAX este unul dintre principalii francizori imobiliari, cu peste 140.000 de agenti, care activeaza in peste 100 de tari si teritorii. In Europa, RE/MAX este prezent in 40 de tari, cu peste 2.000 birouri si 26.000 de agenti, continuand sa se extinda. Compania a fost fondata in 1973 de Dave si Gail Liniger, cu o cultura antreprenoriala inovatoare, oferind agentilor si francizatilor sai flexibilitatea de a-si opera afacerile cu o mare independenta. Pentru mai multe detalii accesati Remax.ro!