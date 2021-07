Sapte ani prin Freelancing si Antreprenoriat, cu Raul Pop - Libertate.init()

Despre freelancing citim si auzim tot mai des, mai ales de cand pandemia ne-a aratat ca se poate lucra si remote. Mai mult decat atat din ce in ce mai multi tineri adopta acest stil de job, fiindca este flexibil, la indemana si este primul pas pe care il faci dupa ce ai cativa ani de experienta in spate, dar nu esti inca pregatit sa treci spre antreprenoriat.

Nu stiu, ce nu stiu!

Dupa sapte ani prin freelancing si antreprenoriat, Raul Pop, unul dintre fondatorii Libertate.init(), ne dezvaluie secretele din spate si tot ceea ce el a invatat in acesti sapte ani. Raul impreuna cu Cristian Dascalu, sunt fondatorii programului de mentorat in IT - Libertate.init() De la greseli tehnice si pana la greseli de vanzare, totul se poate invata daca ai un mentor care sa te sustina.La momentul actual Raul are doua businessuri. Primul, este un site de modificari si infiintari de firme online - Approd, iar cel de-al doilea, este un program de mentorat pentru programatorii cu experienta de minim trei ani - Libertate.init().Approd, primul business al lui, l-a invatat ca cel mai important instrument intr-un business sau intr-o cariera de freelancer este - mentorul. O data ce incepi sa lucrezi cu un mentor, mai ales daca esti la inceput de drum si nu stii cum sa faci trecerea de la angajat la freelancer sau direct la antreprenoriat, mentorul te invata intr-o perioada scurta cum sa ai rezultate mai rapide. Se poate si pe cont propriu, insa un mentor faciliteaza procesul cu cel putin doi, trei ani.Fiind la inceput de drum greselile sunt pe cat de umane pe atat de inevitabile, de la cele tehnice si pana la cele de prospectare a pietei, vanzare si profit, ele vin constant si cu repezeala, iar tu esti stresat, fiindca asa esti la inceput. Stresul tau in combinatie cu greselile care vin cu rapiditate, se transforma intr-un proces greu, zile lungi, nopti nedormite, angajati pe care ii pierzi, precum si pierderi financiare. Insa, atunci cand incepi un proiect sau un business alaturi de un mentor, acesta te sustine si te indruma inspre ce directie sa mergi. Greselile nu mai sunt atat de capitale, fiindca mentorul a fost deja in papucii tau si stie exact felul in care se vor desfasura lucrurile.A avea un mentor, inseamna a avea grija de tine si de talentul tau.Daca accepti ajutorul unui mentor, nu inseamna ca tu nu esti capabil sa ai rezultate pe cont propriu, ci inseamna ca esti suficient de echilibrat si de matur profesional incat sa stii ca nu e nevoie sa te chinui, sa te zbati singur cand sunt oameni la care poti apela. Si tu poti ajunge sa fii mentor pentru altcineva peste cativa ani. Mentoratul este un ciclu, care nu se termina niciodata, ci mereu se repeta.Atunci cand mergi la sala si iti stabilesti un obiectiv, ai nevoie de un antrenor personal care sa te ajute sa-ti atingi obiectivele intr-un mod sanatos si eficient. Poti incerca si pe cont propriu, dar vei pierde timp, nervi si bani pana vei invata cum sa te antrenezi corect, pentru obiectivul tau. Acest antrenor este mentorul tau pentru sala, pentru obiectivul tau fata de corpul tau. Acelasi proces este si profesional, fiindca atunci cand alegi sa fii freelancer sau alegi sa fii antreprenor, ai cateva obiective in minte. Mentorul iti planifica traiectoria, astfel incat tu sa ajungi la rezultatele dorite in cel mai scurt timp si cu cat mai putine probleme. Si aici se poate singur, dar bataia de cap te va costa financiar mai mult decat banii pe care ii vei da la un mentor.Raul ne-a mai spus ca si-ar fi dorit sa lucreze inca de la bun inceput cu un mentor, dar fiindca a fost orgolios si nu a inteles utilitatea unui mentor, in primii ani la Approd s-a zbatut pe cont propriu, timp in care a facut cele mai multe greseli, a pierdut prima echipa de oameni si a fost nevoie de cativa ani sa ajunga la rezultate cat de cat satisfacatoare."Eu am acum cate un mentor pentru fiecare domeniu important al vietii mele. Asta te sfatuiesc si pe tine. "Cel mai trist e atunci cand nu stii ce nu stii, adica atunci cand nu stii care iti este valoarea, potentialul, unde ai putea ajunge si cum sa ajungi la cea mai puternica forma a ta. Capcana cea mai mare a celor care actioneaza pe cont propriu este iluzia succesului. Poate ajungi sa castigi 5.000 euro pe luna, dar de fapt tu valorezi 10.000 euro. Insa pentru ca "nu stiu, ce nu stiu", tu nu stii ca valorezi 10.000 euro si ca mai mult pierzi decat castigi.Asta inseamna sa nu stii, ce nu stii. Daca ai nevoie de un ghid, un sfat sau chiar de mana unui mentor pentru a-ti gasi proiectele tale viitoare, scrie-le un mesaj baietilor. Sigur te vor ajuta sa iti atingi potentialul!