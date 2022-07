Aspecte importante asupra cărora un tânăr manager ar trebui să se concentreze

Unul dintre momentele cele mai asteptate, dar deopotriva cele mai temute, este acela al promovarii pe linie ierarhica. Exista multe decizii pe care un manager trebuie sa le ia, odata ce este desemnat ca lider al unei echipe. Cele mai importante dintre acestea, insa, sunt legate mai mult de propria persoana, decat de subordonati, iar scopul final este acela de a deveni cat mai credibil in noul rol, in cat mai putin timp cu putinta. Iata cele cinci trasaturi absolut esentiale in cazul unui manager de succes, pe care le poti pune in practica inca din prima zi petrecuta intr-o pozitie de conducere.

Stabilirea unei filozofii de leadership

Conturarea unei imagini cat mai coerente

Rafinarea abilitatilor de comunicare

Mentinerea atitudinii potrivite

Capacitatea de a motiva echipa

A coordona un set de activitati este una, dar a dovedi stofa de lider implica o oarecare polivalenta. Un adevarat lider este acela care se bucura de putere nu din perspectiva de a exercita autoritate, ci din cea a oportunitatii de a ajuta la cresterea de noi profesionisti. Inainte de a organiza primul meeting cu echipa, ar fi cazul sa te intrebi care este viziunea la care vrei sa-i angajezi pe cei chemati sa te urmeze in misiunea pe care ti-o asumi.Cine ar putea fi credibil, in postura de lider, fara a se prezenta conform asteptarilor aferente unei asemenea functii? Alege sa te orientezi dupa recomandarile unui consilier vestimentar si nu neglija importanta cursurilor de public speaking, pentru ca interactiunile tale cu angajatii si colaboratorii sa decurga de fiecare data impecabil. Apropo de un look ireprosabil, automobilul personal este o piesa importanta a acestui puzzle. Nimic nu se compara cu o limuzina sau cu un SUV premium, iar cu o oferta generoasa, precum cea de la Autoklass Timisoara , cu siguranta vei gasi automobilul care sa le vorbeasca tuturor despre ascensiunea ta.Un alt aspect critic pentru un manager care vrea sa arate firesc in propria piele este capacitatea de a comunica firesc si deschis. Liderii care emana competenta sunt capabili sa comunice cu angajatii lor intr-un mod clar, care sa genereze un mediu de lucru sanatos si o relatie constructiva, pe termen lung. In plus, managerii buni exceleaza atat la comunicarea verbala, cat si la cea non-verbala si devin rapid exemple de buna practica, in acest sens.Increderea de sine este vitala pentru un manager cu perspectiva. In ciuda acestui fapt, granita dintre o personalitate asertiva si un caracter dominat de aroganta este una destul de firava. Daca angajatii tai vor capata perceptia unui lider infatuat, mai degraba isi vor pierde respectul pentru tine. Alege sa fii sigur pe tine si pe competentele tale, fara a incerca sa compensezi golurile pe care numai invatarea activa le poate acoperi cu adevarat.Printre responsabilitatile unui manager intra si capacitatea de a-i motiva pe angajati. Pentru aceasta, trebuie identificati vectorii de progres care au cea mai mare relevanta pentru intreaga echipa, dar este nevoie si de o puternica automotivare. Nu de putine ori vei fi nevoit sa preiei controlul asupra situatiei, cu pretul de a cadea in capcana micromanagementului. Este important sa iti pastrezi motivatia, pentru a o insufla si celor din jur.Sfaturile de mai sus pot face diferenta dintre un manager care aspira la succes si unul care si-l construieste zi de zi. Cu fiecare aspect bifat, esti mai aproape de prestigiul la care visezi.Credit foto: Shutterstock