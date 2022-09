Cum a ajuns Blue Air cea mai înjurată companie aeriană. Gaura neagră creditată cu o bancă a statului român

Istoricul companiei Blue Air ne demonstrează că suspendarea zborurilor în urma blocării companiei nu este întâmplătoare.

Încă dinaintea arestării fondatorului companiei, Nelu Iordache, Blue Air a fost un vehicul financiar pasat între persoane care au avut tot timpul alte interese decât cele ale clienților companiei aeriene.Disprețul față de pasageri se vede și din faptul că pe site-ul Blue Air nu există niciun anunț despre situația actuală.Toți cei care s-au perindat ca acționari prin Blue Air sunt conectați între ei și nu au urmărit decât să scape de datorii.Totul s-a petrecut sub ochii îngăduitori a-i autorităților române care au și sprijinit compania cu credite.Regele asfaltuluiÎn anul 2004, omul de afaceri Nelu Iordache înființa firma Fly-High Transport Aerian SRL.În scurt timp, firma este redenumită Blue Air – Transport Aerian SRL, iar în componența firmei intră, alături de Iordache, Gheorghe Răcaru și societatea comercială Romstrade SRL.Gheorghe Răcaru, care toată viața a lucrat în domeniul aviației, a fost director al Blue Air, creierul companiei low-cost și cel care a pus pe picioare întreaga afacere. Anul trecut, Răcaru a fost numit administrator al companiei Air Oradea, deținută de autoritățile bihorene.Gheorghe RăcaruRomstrade SRL este firma care i-a adus lui Nelu Iordache, pe lângă multe milioane de euro, supranumele de „regele asfaltului" și câțiva ani de pușcărie.Înființată în 1994 de Nelu Iordache cu denumirea inițială de Trans – Iordache SRL, Romstrade ajunsese să încheie, într-un singur an, contracte de un miliard de euro cu statul român.În anul 2008, Blue Air devine cea mai importantă companie low-cost cu capital românesc, iar în 2010 depășește chiar Tarom la numărul de pasageri transportați.Apoi, afacerile Romstrade încep să scârțâie și să tragă în jos și compania aeriană.În anul 2012, Nelu Iordache a anunțat că firma sa, Romstrade, va construi un aeroport internațional privat, care ar fi trebuit finalizat în 2014 și va costa circa 200 milioane de euro.Dar, Nelu Iordache nu mai apucă să se apuce de treabă pentru că, în același an, a fost arestat sub acuzația de deturnare de fonduri și spălare de bani.Nelu IordacheIordache a fost acuzat că a deturnat 25 de milioane de lei din banii destinați pentru construirea autostrăzii Nădlac-Arad.