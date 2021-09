Blue Laser Lines oferă soluții complete de digitalizare în industria Dentară

Blue Laser Lines, companie cu experiență de peste 8 ani în 3D Printing vine în ajutorul stomatologilor și tehnicienilor dentari, aducând pe piața din România echipamente profesionale inovatoare.

Detectarea cariilor interproximale cu 56%

Veniturile afacerilor cu 34%

Acceptarea pacientului cu 71%

Toamna lui 2021 aduce un nou parteneriat pentru Blue Laser Lines (companie românească), prin care stomatologii și tehnicienii dentari pot beneficia de sisteme inovative de scanare intraorala iTero Element, produs al companiei Align Technology.Align Technology este o companie globală de dispozitive medicale care schimbă viețile prin zâmbete mai bune, iar în prezent distribuie în România seria de produse iTero Element cu ajutorul companiei Blue Laser Lines.iTero Element este un scanner intraoral inovativ care prezinta o tehnologie vizuală si deschide o nouă eră în relația medic-pacient. A câștigat Titlul de „Cea mai bună soluție tehnologică nouă, pentru stomatologie” în cadrul MedTech Breakthrough 2020Gama de produse utilizează o platformă avansată din punct de vedere tehnologic care are următoarele beneficii: Imagini digitale 3D, ajutor în detectarea cariilor interproximale, Fără radiații dăunătoare, Cameră intraorală, TimeLapse în timp real, Capacitate de simulare.Pachetele oferite de iTero Element sunt categorizate în funcție de necesități și nevoi:Cu seria iTero Element Plus aveți performanțe de scanare digitală de ultimă generație, care oferă o experiență perfectă. Scannerele iTero Element Plus sunt construite pe baza succesului portofoliului iTero Element, care oferă o tehnologie inovatoare precum tehnologia Near-Infrared (NIRI) pentru a ajuta la detectarea cariilor deasupra gingiei.Ridicați experiența practica la nivelul următor cu o productivitate sporită și experiențe inedite pentru pacienți!Medicii chestionați care au folosit un iTero Element 5D în practica lor au raportat că au crescut: Află mai multe despre produsele inovative cu ajutorul echipei Blue Laser Lines, care îți stau la dispoziție pentru toate detaliile.