Ce este marketingul digital si cum il poti utiliza pentru a genera mai multe venituri

Fiecare firma, indiferent de gradul de dezvoltare sau de domeniul de activitate, elaboreaza strategii pentru a-si mari profitul si pentru a atrage cat mai multi clienti, cautand cele mai bune instrumente in acest sens. Daca si tu te afli in momentul strategic al planificarii si cauti astfel de instrumente care sa te ajute sa evoluezi si sa te adresezi unui numar cat mai mare de cumparatori, marketingul digital este o solutie pe care iti recomandam sa o ai in vedere.

Ce este marketingul digital si cum te ajuta?

Content marketing - o componenta importanta a marketingului online

Marketingul digital este eficient din punct de vedere al costurilor

Marketingul web targeteaza publicul

Marketingul online te ajuta sa stabilesti relatii cu clientii tai

Marketingul online este adaptabil

Marketingul online este usor de masurat

Cu marketingul online poti obtine mai multi clienti

Marketingul digital este un intreg proces, care foloseste metode digitale de promovare, pentru a te ajuta sa-ti vinzi mai usor produsele si serviciile. Cu ajutorul marketingului digital poti castiga noi clienti, insa vei acorda o atentie sporita si clientilor mai vechi sau recurenti.Content marketingul poate fi facut in regie proprie, insa de cele mai multe ori se prefera varianta de a lucra cu o agentie specializata de marketing , deoarece etapele si solutiile ce necesita sa fie implementate trebuie sa fie identificate corect, cu ajutorul unor instrumente specializate.In plus, timpul scurt de care dispui ca antreprenor si multitudinea de task-uri zilnice te pot impiedica sa analizezi, sa masori si sa implementezi singur anumite idei si solutii, asa ca un ajutor specializat de la o firma de marketing este mai mult decat binevenit.O componenta importanta a marketingului digital este cea care vizeaza continutul, iar aici sunt incluse blogurile, videoclipurile si e-mail-urile, continutul de pe retelele de socializare, si chiar continutul de pe site-ul companiei tale. Pentru ca afacerea ta sa fie corect promovata trebuie sa depui efort, iar marketingul digital este o zona in care trebuie sa investesti daca vrei sa raspunzi cererilor care vin din online, locul in care se afla acum cei mai importanti potentiali clienti.Pe langa aceste lucruri, iata ce ar mai trebui sa stii despre marketingul online si despre beneficiile acestuia.Sa luam ca exemplu marketingul online pe retele sociale si sa discutam despre Facebook. Anunturile pe aceasta retea de socializare nu sunt gratuite, insa au un potential semnificativ, iar daca alegi sa apelezi la promovare cu ajutorul Facebook Ads, costul pentru o campanie de promovare este cu mult mai mic decat costul unei reclame in alt mediu de promovare (radio, promovare fizica, etc). In plus, un alt avantaj este faptul ca folosesti elemente vizuale, care sunt mult mai usor de retinut decat elementele audio sau scrise.Sunt mai multe optiuni de publicitate online care te ajuta sa vizezi si sa setezi anumite date specifice profilului de client caruia i se adreseaza afacerea ta. Tot ce trebuie sa faci este sa setezi ca reclama ta sa fie afisata in functie de anumite criterii precum varsta, educatie, de hobby, interese, locatie sau de orice alt detaliu consideri ca este relevant.Atunci cand faci marketing online corect, poti stabili cu usurinta relatii cu clientii tai sau cu potentialii clienti. Poti organiza concursuri, poti cere feedback, poti discuta direct cu clientii, iar toate acestea iti vor aduce transparenta si simpatie. Incurajeaza feedback-ul din partea clientului si invata din el, pentru ca uneori aceasta este singura cale de a evolua si de a face modificari corecte in ceea ce priveste strategia ta de marketing.Atunci cand iti faci reclama pe retelele de socializare, anunturile de tipul banner sau alte tipuri de campanii pot sa fie modificate rapid, ori de cate ori este necesar, pot fi oprite si repornite sau pot fi sterse complet, in functie de modificarile pe care vrei sa le aduci. Acest tip de publicitate te va ajuta sa iti structurezi continutul astfel incat sa oferi clientilor tai informatiile de care au nevoie.Atunci cand faci campanii offline cu bannere si pliante, de exemplu, este greu sa determini cate persoane vad materialele tale publicitare si cate dintre aceste persoane reactioneaza la mesajul publicitar. Pe internet, totul este mult mai simplu, pentru ca ai instrumente valoroase cu ajutorul carora sa contorizezi precis rezultatele campaniilor de promovare.Poti afla informatii utile despre date demografice, despre dispozitivele de pe care se conecteaza utilizatorii la site-ul tau sau de pe care vad anunturile din campaniile tale, tara de unde se efectueaza vizitele, cele mai importante pagini din site-ul tau in functie de accesari, actiunile vizitatorilor in site, drumul pe care acestia il parcurg, durata unei sesiuni si chiar orele de varf la care este inregistrat traficul din site-ul tau.Cu ajutorul acestor informatii vei putea determina rezultatele unei campanii de promovare si vei putea face ajustarile necesare in anunturile tele publicitare, pe paginile de pe retelele de socializare sau chiar pe site-urile tale, astfel incat sa oferi o experienta cat mai buna utilizatorilor care aleg sa interactioneze cu site-ul tau. In plus, aceste informatii sunt un real ajutor la nivel de imbunatatire a prezentei online, lucru care conteaza foarte mult la nivel de user experience.Pentru a beneficia de mai multi clienti trebuie sa intelegi care sunt triggerele care determina actiunile acestora. Pentru a face acest lucru, marketingul este o resursa pe care nu o poti trece cu vederea, asa ca ar trebui sa iei in calcul toate masurile necesare pentru o prezenta cat mai atragatoare in mediul online.Este nevoie sa intelegi ca marketingul online este un conglomerat de actiuni care necesita constanta, drept pentru care ar trebui ca strategia propusa de catre agentia de marketing sa fie urmata indeaproape. Nefiind o stiinta exacta, marketingul online necesita analiza si monitorizare, pentru ca din cand in cand sa poti culege date importante despre evolutia ta. Indiferent de metodele de marketing alese, este important sa te axezi pe publicitatea in mediul online, deoarece pe aceasta se va pune un foarte mare accent si pe viitor.