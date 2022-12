Ce este o licență de jocuri de noroc și de ce este importantă?

Deși de multe ori nu ne dăm seama, totul este reglementat în jurul nostru. De la tensiunea din priză până la conținutul de sare din cremwursti, totul trebuie să se conformeze cu anumite reguli de siguranță, sănătate și protecția consumatorului. Ei bine, reglementarea este cu atât mai importantă cu cât mai nocive pot deveni anumite produse, precum alcoolul și tutunul, și servicii, precum jocurile de noroc. Ei bine, aici intervin licențele.

Categorii speciale

Împărțirea veniturilor

Eliminarea concurenței

Protecția jucătorilor

De ce este importantă licența de jocuri de noroc?

Serviciile de cazinou și pariuri online sunt o categorie aparte de servicii de divertisment atât în lumea reală cât și online. Pe de o parte, ele au un potențial ridicat de a genera profituri pentru operatori și, indirect, de taxe pentru bugetul de stat. Conform asociației operatorilor de jocuri de noroc, aceștia generează circa 600 de milioane de euro în taxe, anual, cu un grad de colectare de aproape 100% - deoarece taxele pe câștiguri se rețin la sursă.Având în vedere natura industriei, aceasta se încadrează o categorie specială - și are nevoie de o permisiune specială, licența, pentru a funcționa.Operatorii de jocuri de noroc, precum și furnizorii de soluții pentru jocuri de noroc (cabinete de jocuri și aparate diverse din sălile de jocuri), împreună cu toți ceilalți implicați în această industrie, trebuie să plătească o taxă de licență pentru a-și desfășura activitatea, plus taxele și impozitele aferente activității. O bună parte a acestor sume intră în visteria statului, și o parte din ele ajunge direct la Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, respectiv Comitetului Naţional Paralimpic. Plus, o parte din sumele plătite de industrie este folosită și pentru tratamentul și prevenirea dependenței de jocuri de noroc - despre eficiența prevenției vom discuta altădată.Licența mai are un rol important în România: protejarea operatorilor locali de concurența externă. Industria jocurilor de noroc este foarte competitivă: există zeci de grupuri majore de jocuri de noroc, atât online, cât și offline, și mii de operatori mici, independenți.Un operator fără licență de operare în România nu trebuie să se conformeze cu aceleași reguli de protecția consumatorului și de impozitare ca și cei licențiați. Ei pot încasa banii jucătorilor români dar nu generează taxe în România. De aceea, doar operatorii licențiați au dreptul de a-și oferi serviciile pe piața locală, iar paginile web a majorității operatorilor externi sunt chiar blocați în România, de celebra „listă neagră” ONJN Prin blocarea accesului la operatorii externi, ONJN protejează nu doar operatorii ci și jucătorii. Deși există multe grupuri mari, internaționale de jocuri de noroc care nu sunt prezente în România - cum ar fi The Super Group cu brandul Betway sau Bet365 - există și operatori cu „licențe” mai permisive care nu sunt renumite pentru conformarea cu regulile de protecția consumatorilor. Nu toți operatorii „offshore” sunt rău intenționați - printre ele regăsim unele dintre cele mai populare branduri din restul lumii - precum Casumo sau LeoVegas - dar încă mai există unii care nu sunt tocmai corecți.Pentru că oferă jucătorilor un grad mai ridicat de siguranță și încredere, autorităților un anumit nivel de control asupra operatorilor, iar operatorilor un anumit nivel de protecție de concurența externă. Plus, și bugetului un flux continuu de venituri din taxe și impozite.Decizie ONJN Nr. 2432 / 26.11.2020. Interzis utilizatorilor sub 18 ani.