Ce trebuie să știi înainte să îți deschizi un business

Dacă ai de gând să îți deschizi un business, în prealabil, trebuie să iei în considerare anumite aspecte, pentru că nu e de ajuns doar să ai o idee bună. De aceea, înainte să iei această decizie, este necesar să iei în calcul și riscurile, nu doar oportunitățile ce pot apărea. Iată câteva sfaturi utile care te vor ajuta să ai o imagine de ansamblu cu privire la mediul de business.

Începe cu planul de afaceri

Taxe, impozite și alte obligații

Recrutarea angajaților

Un mediu de lucru plăcut plus un program flexibil

Acestea sunt doar câteva dintre aspectele de care să ții cont înainte să îți deschizi o afacere. Nu uita că înainte de toate, trebuie să ai un plan de afaceri bine pus la punct și multă răbdare, putere de muncă și ambiție.

Primul lucru la care trebuie să te gândești este planul de afaceri, fiindcă acesta este pilonul care îți va susține businessul. Este necesar să îți stabilești domeniul de activitate. Apoi, următorul aspect important îl reprezintă investiția inițială și bugetul general. De asemenea, gândește-te cu ce fel de servicii și produse vei intra pe piață. Studiază-ți competitorii, stabilește-ți strategia de marketing, ca afacerea ta să capete notorietate, și stabilește numărul minim de angajați de care vei avea nevoie ca să pui firma pe picioare. De asemenea, ia în calcul și faptul că vor apărea tot felul de cheltuieli neprevăzute, care îți vor afecta bugetul. În plus, pregătește-te să nu faci profit în primele luni.Atunci când deții un business, trebuie să te asiguri că afacerea ta e mereu în legalitate, ca să eviți viitoarele penalizări sau datorii, care ar putea să îți pună compania în pericol. De exemplu, o să fii nevoit să achiți taxe, impozite, dar și să ai anumite asigurări la zi. Mai precis, pentru anumite bunuri pe care le ai, în calitate de persoană juridică și nu numai, precum o mașină, o să ai nevoie de asigurare obligatorie. În plus, și salariații care au o mașină personală trebuie să aibă acest tip de asigurare. De aceea, este indicat să apelezi la serviciile unui contabil, ca să știi cu exactitate care sunt sumele de bani care intră și ies din companie lunar, iar în funcție de rapoartele financiare primite vei ști cu exactitate care e strategia ta financiară. Pe de altă parte, nu trebuie să neglijezi nici partea juridică, deci, să contractezi un avocat, care să se ocupe de potențiale litigii.Dacă îți dorești ca afacerea ta să pornească cu dreptul, cu siguranță competența angajaților este un factor important de care trebuie să ții cont. Drept urmare, trebuie să atragi în cadrul companiei tale persoane cu expertiză, care să dea randamentul scontat, iar productivitatea în cadrul businessului să fie la cel mai înalt nivel. De aceea, ca să te asiguri că procesul de recrutare va fi unul reușit, trebuie să le oferi potențialilor angajați beneficii peste media pieței. În consecință, este necesar să le oferi un salariu atractiv, bonusuri de performanță, zile în plus de concediu, tichete de masă, vouchere, abonamente sau să le decontezi transportul.Pe lângă beneficiile materiale, ca să îți determini personalul să rămână în cadrul companiei tale cât mai mult timp, este necesar să le oferi și un mediu de lucru plăcut, plus un program de muncă flexibil. Mai precis, aceștia ar putea să beneficieze de posibilitatea de a lucra din confortul propriei locuințe, măcar o zi pe săptămână. De asemenea, programul de lucru poate fi alternat, iar salariații să lucreze atât de acasă, cât și de la birou. În plus, ca să se simtă apreciați și, în același timp, să acumuleze noi cunoștințe în domeniu, pentru a putea avansa în carieră, angajatorul îi poate trimite la cursuri de specializare sau diverse traininguri specifice jobului pe care îl au.