Cum va arăta cel mai înalt bloc de locuințe din România. Proiectul din nordul Capitalei are doar apartamente de lux

A fost anunțată demararea procedurilor de autorizare a celui mai înalt turn de locuințe din România, ce va avea o înălțime de 122 metri.

Proiectul va fi amplasat pe un teren de 3.000 mp. și va oferi 34 de apartamente de lux. La finalizare, valoare de piață estimată este de 76 milioane de euro.Terenul pe care urmează să fie construit blocul se află între două lacuri, cu vedere spre parcul Herăstrău.Fațada este realizată dintr-un amestec de piatră compozită neagră și panouri fotovoltaice care, în combinație cu sisteme geotermale și o izolație termică generoasă la exterior, asigură sustenabilitatea proiectului.Conceptul a fost realizat de un studio de arhitectură cu sediul la Paris, ale cărui proiecte au fost recunoscute în mai multe competiții internaționale. Compania, fondată în 2013 de către arhitecții români Christina Chelarescu și Traian Bompa, are o bogată experiență în domeniile arhitecturii, economiei și artei, relatează Economica.netÎn prezent (ianuarie 2022), cea mai înaltă clădire din România este Sky Tower din București. Finalizată în 2012, clădirea de birouri are o înălțime de 137 m și 37 de etaje.