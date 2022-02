Cele mai importante accesorii și consumabile pentru birou

Chiar dacă mare parte dintre procesele zilnice de la birou au fost automatizate și digitalizate, încă există activități și elemente care s-au păstrat în mediul fizic. Iar dacă ești responsabil de asigurarea tuturor consumabilelor și accesoriilor esențiale din biroul tău, poate fi destul de dificil să ții pasul cu toate lucrurile necesare. De aceea, lista de mai jos te va ajuta enorm.

1. Hârtia A4

2. Imprimantă și tuș

3. Markere și carioci

4. Instrumente de scris

5. Post-it-uri

6. Agrafe de birou, capsatoare, benzi de lipire

7. Produse și accesorii de curățat

Iată care sunt cele mai importante consumabile și accesorii pentru birou!Deși imprimarea documentelor este descurajată și multe dintre ele pot fi trimise, depuse și editate online, există multe acte și proceduri care necesită printarea. De aceea, în orice birou trebuie să existe în permanență suficiente coli A4, pentru eventualitatea în care un contract trebuie să fie semnat fizic sau o serie de documente trebuie trimise prin curier.După ce am menționat hârtia, trebuie să menționăm și celelalte elemente necesare imprimării, scanării și copierii: o imprimantă funcțională și suficient tuș negru și colorat. Pune-le pe listă atunci când sunt stabilite cumpărăturile pentru birou!Fie că vorbim despre table magnetice sau flipcharturi, acestea sunt extrem de utile în ședințe și prezentări. Pentru a le putea folosi, este mereu nevoie de carioci și de markere de diferite culori ce pot fi utilizate pentru a exemplifica anumite concepte sau pentru a desena scheme și planuri pentru echipă. Așadar, caută online printre numeroase colecții de carioci și alege un set complet. Cumpără atât instrumente de scris cu cerneală neagră dar și colorată. Colegii vor aprecia și munca le va fi ușurată!Pe lângă markerele și cariocile pentru sălile de meeting, este esențial ca angajații să aibă acces rapid la instrumente de scris. Include pe listă seturi de pixuri, creioane, precum și accesorii – gume de șters, ascuțitori, rezerve pentru creioane mecanice și așa mai departe.Chiar dacă mulți dintre noi folosesc aplicații de memento pe smartphone, uneori trebuie să notezi cât mai repede un număr de telefon, o adresă de e-mail sau altă informație importantă. De asemenea, mulți angajați preferă să-și lipească post-it-uri pe birou sau undeva în spațiul de lucru ca să nu uite să efectueze anumite sarcini.Așadar, asigură-te că toți colegii au acces la post-it-uri. Poți găsi atât variante simple, pătrățate, cu foaie albă, cât și post-it-uri colorate, în diferite forme sau modele. Există chiar și post-it-uri cu format predefinit, de tip to do list.Pentru că încă există documente care au nevoie să fie păstrate în mod organizat, într-un birou va fi nevoie și de accesorii utile în acest scop. Asigură-te că există un stoc de agrafe de hârtie, capsatoare și capse, benzi dublu adezive sau scotch de hârtie, precum și mape, organizatoare și folii de protecție.Angajații dintr-un birou vor fi mereu mai fericiți și mai mulțumiți de mediul de lucru când spațiul este curat și ordonat. De aceea, din birouri nu trebuie să lipsească niciodată rolelele de șervețele și de hârtie igienică, săpunul lichid și dezinfectantul pentru mâini. Totodată, va fi nevoie și de dezinfectanți și detergenți pentru suprafețe, atât pentru spațiile de lucru, cât și pentru bucătăria comună și toalete. Nu uita nici de lavete, bureți și prosoape.Toate cele de mai sus reprezintă consumabile pe care este bine să te asiguri că le comanzi ori de cate ori se termină. Poți folosi un tabel Excel în care să ții evidența lor ca să nu rămâi niciodată fără obiectele necesare.