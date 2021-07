O afacere devine profitabila atunci cand toti angajatii sunt implicati in ceea ce fac si sunt motivati sa ofere intotdeauna ce e mai bun din ei. Multumirea angajatilor este importanta deoarece aduce numai beneficii: eficienta, productivitate, responsabilitati mai mari si mai multe, mediu de lucru favorabil dezvoltarii, satisfactie, echipa bine sudata si mediu de lucru placut.

1. Abonamente medicale

2. Vouchere de vacanta pentru turism intern

3. Tichete de masa

4. Carduri cadou

5. Flexibilitate la locul de munca

Angajatii cu copii au tendinta de a fi mai putin implicati deoarece isi concentreaza atentia asupra familiei si a altor situatii din viata personala. Pentru a-i atrage mai mult inspre companie se pot aplica mai multe metode de motivare asupra lor, fie ele materiale sau nemateriale. Iata cateva dintre cele mai potrivite beneficii pentru angajatii cu copii:Retelele private de sanatate sunt mult mai avantajoase pentru oricine, atat din prisma serviciilor de calitate prestate, cat si din punct de vedere organizational. Avand servicii medicale private asigurate, angajatii beneficiaza de un timp mai scurt de investigatie, de confort, respect si nu in ultimul rand, de siguranta. Sanatatea este prioritara in viata fiecaruia, astfel, e imposibil ca un abonament medical sa nu fie un stimulent pentru angajati.Angajatii cu copii au intotdeauna mai multe cheltuieli, dar si mai multe prioritati. Multi parinti nu isi permit luxul de a avea un concediu impreuna cu familia. Prin urmare, voucherele de vacanta pot fi o alta varianta in vederea motivarii angajatilor. Voucherele pot fi folosite pentru un concediu petrecut alaturi de cei dragi in diverse locatii din Romania.Tichetele de masa nu sunt oferite de catre orice companie, insa multe persoane care sunt in cautarea unui loc de munca tin cont de beneficiile oferite de catre posibilul angajator. Avand in vedere faptul ca necesitatile unei persoane care are in intretinere copii sunt mai mari, orice venit suplimentar devine un stimulent.Reprezinta o solutie avantajoasa de motivare a salariatilor cu copii. Craciunul, sarbatorile pascale sau 1 iunie sunt cateva dintre ocaziile potrivite pentru a le demonstra angajatilor importanta pe care o au in cadrul firmei. Acest instrument de motivare le ofera angajatilor libertatea de a alege cadourile potrivite pentru copiii lor, fara a avea grija celorlalte cheltuieli.Este un instrument de motivare nematerial, dar de care au nevoie toti angajatii cu copii. Tot mai multi parinti au nevoie de flexibilitate pentru a-si putea organiza timpul in functie de activitatile de zi cu zi ale copiilor lor. Fiindca nu toti angajatii isi pot lasa copiii in grija bunicilor, a unei alte rude sau nu isi permit o bona, flexibilitatea la locul de munca este cea mai buna solutie pentru ei. Cu siguranta joburile cu program flexibil sunt mult mai cautate si apreciate.Fara nici o indoiala, orice angajat are nevoie si de alte beneficii pe langa cele financiare. Sunt importante mediul de lucru, colectivul, relatiile care se stabilesc intre colegi, organizarea din cadrul companiei si nu numai. Un angajat fericit este un angajat implicat si eficient.