Cele mai sigure investiții în 2022: un ghid pentru oameni întreprinzători

Traversăm o perioadă atipică din punct de vedere economic, afectată de creșterea inflației și a ratei dobânzilor, precum și de evoluția neanticipată a pieței de valori. Una dintre cele mai bune modalități să traversezi această furtună a finanțelor este să adopți o strategie pentru economii și investiții, ajustată în funcție de riscurile din ce în ce mai evidente. Iată care sunt cele mai sigure investiții în 2022 și de ce:

Conturile de economii cu randament ridicat

Certificatele de depozit

Investițiile alternative și criptomonedele

Fondurile indexate

Alte fonduri care pot fi tranzacționate la bursă

Acțiunile de dividende

Un astfel de cont îți păstrează lichiditățile în siguranță, în timp ce generează un venit. Deși câștigul este mai mic decât în cazul altor tipuri de investiții și se întâmplă rareori ca entitățile financiar-bancare să țină pasul cu inflația pe acest serviciu, conturile de economii cu randament ridicat rămân unul dintre cele mai potrivite depozite pentru banii lichizi pe care ai nevoie să îi accesezi rapid, așa cum sunt fondurile de urgență. În plus, riscurile sunt extrem de reduse.Dacă nu ai nevoie să îți accesezi economiile într-un timp scurt și vrei să te bucuri de o creștere mai mare, certificatele de depozit sunt o investiție bună și generează un venit care ajunge, în medie, la 1,25%. Beneficiază de aceleași asigurări pe care le prezintă și conturile de economii și sunt aproape lipsite de riscuri, cu avantajul, în schimb, că reduc puterea de erodare a inflației. În general, aceste certificate de depozit sunt considerate investiții potrivite pe termen scurt și mediu, deoarece fondurile nu pot fi accesate fără plata unor penalități până într-un anumit punct al maturității, care poate varia între 6 luni și 5 ani.În investiții, există adesea o corelație inversă între riscuri și câștiguri. Cu cât o investiție este mai riscantă, cu atât sumele câștigate pot fi mai mari. Tocmai de aceea, criptomonedele care s-au stabilizat deja și sunt considerate sigure de către analiști, așa cum este, au în prezent o rată mai mică a câștigului, în comparație cu aparițiile noi, a căror valoare poate oscila drastic într-un timp scurt. De cele mai multe ori, riscul nu este neglijabil – ți-ai putea pierde toată suma investită într-un timp foarte scurt, dacă nu ești inspirat. Dar dacă vrei să ai un venit mare într-o economie volatilă, investițiile alternative precum criptomonedele sau mărfurile se pot dovedi o alternativă bună. Totuși, pentru a reduce o expunere totală, specialiștii sugerează să diversifici aceste investiții, dar și să îți alegi cu grijă terții și intermediarii, respectiv brokerii și platformele deFondurile indexate sunt investiții care urmăresc diferiți indici în compoziția generală și randamente. De exemplu, poți cumpăra un fond indexat care urmărește S&P 500 sau Nasdaq-100. Anumite fonduri indexate se specializează în sectoare sau industrii specifice, permițându-ți să adaugi expunere anumitor arii de interes. Fondurile indexate au avantaje precum diversitatea, rata redusă a cheltuielilor (în speță, a taxelor) și ușurința de accesare pentru investitorii individuali. Poți cumpăra fonduri care tranzacționează fonduri comune sau ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă). Cele mai multe conturi de brokeraj și de pensii îți permit să investești în fonduri indexate, chiar și sume foarte mici. Deși acestea sunt mai volatile decât conturile de economii, sunt considerate una dintre cele mai sigure modalități de a investi în bursa de valori și de a combate inflația.Similare fondurilor indexate, celelalte fonduri ce pot fi tranzacționate la bursă investesc, de asemenea, într-o serie amplă de valori mobiliare. Investițiile se transformă în acțiuni individuale, care pot fi tranzacționate la bursă, ca orice alte tipuri de acțiuni. Numeroase ETF-uri reinvestesc într-un anumit indice, sector sau produs, permițându-le investitorilor să își specializeze o parte din portofoliu. Asemenea fondurilor indexate, ETF-urile au avantajul costurilor reduse și pe cel al diversificării portofoliului. În plus, multe ETF-uri sunt eficiente din perspectiva taxelor. Cele mai multe fonduri de pensii și de brokeraj permit tranzacționarea ETF-urilor, făcându-le ușor de accesat de către investitori din toate categoriile.Dividendele sunt sume de bani plătite din profiturile unei companii către acționari, pentru a-i recompensa. Aceste plăți sunt unele dintre cele mai bune tipuri de investiții în 2022 pentru stimularea câștigurilor și reducerea impactului inflației. Pentru un investitor, acțiunile de dividende permit câștiguri limitate pe scurt timp și venituri mari pe termen lung, dacă prețul acțiunilor crește. Riscurile acestui tip de investiții există, în ciuda faptului că acțiunile de dividende sunt considerate mai sigure decât cele de creştere sau care nu plătesc dividende, nu toate companiile care plătesc dividende merită investiția, iar unele dintre ele ar putea chiar să plătească dividende nesustenabile, pentru a încuraja investitorii. De aceea, atunci când faci o astfel de investiție, e important să ții cont de istoricul evoluției dividendelor, să cumperi diversificat și să optezi pentru ETF-uri și fonduri mutuale, în detrimentul altor tipuri de investiții.2022 este un an atipic din punct de vedere economic, iar acest lucru are un impact deosebit asupra diferitelor tipuri de investiții. Alege variantele cu riscuri minime și diversifică-ți portofoliul, pentru a-ți asigura veniturile și a reduce riscul pierderilor.