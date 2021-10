Configurarea unui lift nou: Tot ce trebuie sa stii despre instalarea unui ascensor

Din start, momentul cel mai bun pentru instalarea unui lift este in faza de proiectare a cladirii, in ale carei planuri se vor regasi suficiente spatii pentru acest serviciu. Posbilitati exista si pentru procesele de renovare a unor cladiri deja existente, dar upgrade-ul poate necesita interventii mai mari asupra constructiei, timp de executie si evident un cost pe masura. Iata de ce trebuie sa tii cont atunci cand esti in cautarea unui nou ascensor pentru cladirea ta.

Care sunt nevoile cladirii

Instaleaza suficiente ascensoare

Amplasamentul

Conditii de intretinere

Indiferent ca vorbim de o cladire deja existenta sau de una in constructie, trebuie sa cunosti fluxul pe care il va deservi liftul. In cazul cladirilor rezidentiale exista un normativ legal ce impune amenajarea a cel putin un ascensor in cazul cladirilor cu parter si mai mult de trei etaje si a minimum doua ascensoare pentru cladirile mai inalte de 5 etaje. Dintre acestea, unul trebuie sa fie configurat pentru transportul mobilierului de dimensiuni mari. La fel de importanta este si grija pentru persoanele cu deficiente locomotorii. Accesul de la trotuar pana in cabina liftului trebuie sa fie facilitat de rampe speciale, iar butoanele coborate la nivelul unui om in scaun cu rotile. Dincolo de aceste criterii legislative, in calitate de administrator sau proprietar al unei cladiri trebuie sa ai in vedere cateva aspecte. In primul rand, cat de des va fi utilizat si ce numar de persoane va deservi. Cabinele sunt in general proiectate in functie de numarul de persoane, asadar acesta poate fi primul criteriu de luat in calcul.Tot configuratia cladirii dicteaza si numarul necesar de lifturi. Daca te astepti ca in cladire sa fie un trafic suplimentar de oameni, este bine sa instalezi de la inceput cel putin doua ascensoare. Aceasta poate servi si drept masura de siguranta: atunci cand un lift este scos temporar din uz, celalalt preia fluxul de persoane.Un lift necesita mai mult spatiu decat cabina propriu-zisa. Putul liftului trebuie sa aiba suficient spatiu in fiecare latura, precum si spatiul de siguranta inferior cat si superior. In cazul proiectarii din start, arhitectul va alege amplasamentele perfecte pentru lifturi. Pentru renovari si refaceri de cladiri exista solutii, insa acestea trebuie alese doar de catre specialisti. Pentru a nu se interveni asupra structurii de rezistenta a cladirii, exista intotdeauna solutia unui lift panoramic montat in exterior, cu acces la fiecare nivel si un plus estetic pentru constructie.Ca orice utilaj mecanizat, ascensorul nu presupune doar grija achizitiei. Intereseaza-te de la bun inceput care sunt cerintele de mentenanta ale liftului. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune si a Instalatiilor de ridicat (ISCIR) este institutia care autorizeaza lifturile si impune anumite verificari periodice. Pe langa acestea, trebuie sa inchei un contract de service de ascensoare , care iti asigura masuri de mentenanta si interventie rapida in cazul unei defectiuni. Contractul poate fi incheiat cu furnizorul de la care ai achizitonat liftul sau cu o alta firma. Important este sa alegi parteneri de calitate, cu renume in comunitatea in care locuiesti, pentru a nu avea suprize neplacute in cazul unei avarii.Respectarea masurilor de intretinere recomandate de producator si impuse de cadrul legislativ este nu doar o datorie, ci o metoda de a prelungi durata de viata si buna functionare a ascensorului. Poate cel mai important aspect legat de intretinere este siguranta fiecarei persoane care utilizeaza liftul, iar o mentenata lunara si predictiva asigura accest lucru. Legislatia in domeniul constructiilor te ajuta sa alegi cel mai bun amplasament pentru lift, in timp ce utilizarea in parametri optimi a mecanismelor de transport intre etaje si efectuarea reviziilor periodice te vor ajuta sa te bucuri de serviciile de transport vertical vreme indelungata.