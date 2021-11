Contul online de client - extrem de practic pentru a-ți gestiona legătura cu furnizorii de utilități

Într-o eră a tehnologiei digitale, fiecare dintre noi ar trebui să folosească la maximum avantajele pe care le oferă avansul tehnologic. Cei mai mulți furnizori de utilități pun la dispoziție clienților, în mod gratuit, cont online pe platforma proprie, unde se poate gestiona relația dintre companie și client. Totul este simplu, comod, gratuit, extrem de util. Nu mai ai nevoie de facturi pe suport de hârtie transmise prin poștă sau curier, căci poți consulta aici toate facturile emise, toate plățile, ba chiar vezi și istoricul și poți vedea evoluția sumelor plătite.

Spre exemplu, furnizorul de energie Nova Power & Gas oferă clienților pe platforma My Account inclusiv un grafic unde se pot vedea ultimele sume facturate - știi astfel în ce luni ai avut consum mai mare sau mai mic, ai o privire de ansamblu. La capitolul gaze naturale și energie electrica cont online, mai trebuie spus că se poate introduce simplu, pe internet, indexul de consum, lună de lună, în perioada indicată de furnizor. Astfel, facturile vor reflecta mereu consumul real, fără a mai fi necesare regularizări și fluctuații mari ale sumelor de plată. În cateva secunde, din câteva click-uri, ajungi în contul de client, în zona unde poți introduce indexul nou. Evident, vezi și indexul vechi, știi exact cât ai consumat, poți vedea istoric index.Ce mai poți face într-un cont online de client pus la dispoziție de o firmă de utilități? O facilitate foarte interesantă este posibilitatea de a plăti online facturile. Nu mai ai nevoie de date suplimentare pentru a face plata online - pur și simplu selectezi factura pe care vrei să o achiți. Mai departe, plățile vor putea fi consultate de asemenea oricând, o evidență foarte utilă. Dacă, din diverse motive, ai nevoie de a printa o factură sau o dovadă de plată, oricând și de oriunde accesezi contul de client online și poți imprima documentele necesare.Cei mai mulți furnizori permit inclusiv comunicare simplă prin prisma contului de client online - o secțiune de suport, de live chat etc. Pe scurt, introduci întrebări sau semnalezi situații, fără a mai fi necesară identificarea ta. În mod automat, reprezentanții companiei văd cărui client îi este asociat mesajul respectiv.În cazul furnizorilor de telefonie mobilă, online se pot vedea rapoarte despre consumul din abonament / opțiune pre-paid, se poate reîncărca o cartela pre-paid, se pot verifica numerele de telefon apelate și alte statistici utile. În plus, se poate gestiona în sine contul, cu diverse opțiuni. La cablu TV și internet, abonamentele pot fi modificate online, se pot lansa diverse solicitări pentru servicii suplimentare.Furnizorii de curent electric și gaze naturale, la fel ca și cei care oferă servicii IT&C și nu numai, încurajează utilizarea unor astfel de instrumente digitale din mai multe motive. În primul rând, comunicarea este simplă și eficientă prin astfel de soluții moderne, mereu la îndemâna clientului. Apoi, se reduc costurile pentru furnizor și implicit clientul are de câștigat prin politica de preț a companiei. Cel puțin la fel de important este și faptul că, prin digitalizare, se reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător - să ne gândim doar la câtă hârtie se economisește prin faptul că facturile vin online și nu în format fizic.