Cortul pliabil EXPODOM– partenerul de incredere al targurilor de Craciun

Vraja decorurilor luminoase si farmecul targurilor de Craciun fac parte din darurile lunii decembrie in fiecare localitate din tara. Pentru vanzatori, mestesugari este intotdeauna o provocare pregatirea din timp al standului intr-un mod atractiv. Standul de prezentare al produselor artizanale sau culinare este nu numai locul de intalnire cu clientii, dar si un element important al imaginii firmei. De exemplu, un pavilion personalizat cu numele producatorului va garanta ca produsele mesesugarite cu drag nu vor ramane in anonimat. Cortul, care va servi drept stand de prezentare, trebuie ales cu grija: trebuie sa aiba dimensiunea potrivita, sa fie rezistenta la intemperii, sa aiba solutiile de ancorare adecvate suprafetei pe care va fi montat. Trebuie totodata sa fie si usor de instalat, minutele pretioase ale targului trebuiesc consacrate vizitatorilor si nu montarii cortului.

Pavilioanele EXPODOM au fost astfel proiectate, incat sa ofere solutii adecvate din toate considerentele enumerate mai sus. Pentru suprafetele mici sunt disponibile dimensinile 2x2m, 2x3m, 3x3m, iar daca cantitatea si natura produselor cere spatiu mai mare, atunci dimensiunile 3x4,5m, 3x6m vor fi ideale. Culoarea prelatelor poate fi aleasa dintre sase culori atractive, care pot fi combinate intre ele: prelatele laterale fiind detasabile unul cate unul, pot avea culori diferite, potrivite atmosferei de Craciun. Toate corturile sunt cu structura tip acordeon, cu prelata impermeabila.Structura pliabila poate fi din otel, din aluminiu 3cm, sau din profil hexagonal de aluminiu de 4cm sau 5cm. Toate structurile sunt rezistente, cu o garantie extinsa de 5 ani. Inaltimea standului se poate regla in patru diferite pozitii.Numarul prelatelor laterale poate fi aleasa conform nevoilor specifice ale fiecarui vanzator: daca este necesar, cu patru prelate cortul se paote inchide complet pe timp de noapte, pentru ca in ziua urmatoare al targului sa fie folosit cu un singur perete, sau cu trei. Sistemul puternic de tensionare asigura rezistenta la intemperii. Zapada de Craciun poate fi asteptata si de vanzatori, nu numai de copii: acoperisul impermeabil va proteja in mod adecvat standul.Oricum ar fi vremea de Craciun, daca sunteti vanzator, un pavilion EXPODOM va va feri de grija intemperiilor, astfel incat va veti putea dedica pe deplin vizitatorilor standului si veti contribui cu succes la vraja atmosferei targului.