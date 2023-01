Cum se cresc rasele de iepuri gigant care pot ajunge la 10 kilograme. Povestea a doi pasionați din Transilvania

Mulți crescători de iepuri s-au specializat în rase gigant, cum ar fi Uriaşul Gri German sau Uriașul de Transilvania. Iepurii din ambele rase pot ajunge până la 10 kilograme în greutate.

Un tânăr în vârstă de 32 de ani din Alba Iulia, de profesie kinoterapeut neuropediatric, este pasionat de creşterea iepurilor gigant. Pentru Alin Podar creşterea iepurilor reprezintă pasiunea lui de-o viaţă. În decursul carierei de crescător de iepuri a deţinut exemplare din mai multe rase gigant, dar, în final, s-a specializat pe Uriaşul Gri German.„Când eram mai mic, mi-am petrecut mult timp la ţara, acolo unde unchiul din partea tatălui avea iepuri, e adevărat, nu de rasă. Am crescut şi hamsteri, porci de Guineea, numai veveriţe cred că nu am avut, în rest cam orice fel de rozătoare. Însă, cei ce mi-au plăcut cel mai mult au fost iepurii. Am început cu iepuri obişnuiţi, apoi am luat şi câteva rase precum Neozeelandezi, Berbec German, Uriaş. Am rămas însă cu cei din rasa Uriaş Gri German", spune crescătorul de iepuri.Tânărul din Alba participă şi la concursuri de specialitate, unde exemplarele pe care le deţine sunt foarte apreciate. „Un iepure perfect, frumos, cu care să pot merge la concursuri, trebuie să deţină câteva caracteristici importante cum ar fi ţinuta iepurelui, eleganţa, dimensiunea şi poziţia urechilor, dar şi numărul kilogramelor. Activitatea de ameliorare este o muncă de ani de zile. De exemplu, un mascul îşi dezvoltă capul abia după 1 an de zile", afirmă crescătorul de iepuri din Alba.FOTO Alin PodarIepurii ajung la maturitate la vârstă de opt luni, în cazul femelelor, şi zece luni, la masculi. Un iepure din rasa gigant ajunge la o greutate medie de 8 kilograme, dar, în multe situaţii, se poate ajunge chiar şi la 10 kilograme.Uriașul de TransilvaniaO altă rasă de iepuri de mărime mare este Uriașul de Transilvania, singura rasă românească standardizată, în prezent fiind în proces de omologare. Nicu Țăran, din comuna Săliștea, are 40 de exemplare, cu multe din ele participând la expoziții.„Este foarte multă muncă depusă, curățenie și mâncare specifică. În primul rând lucernă, care le place foarte mult, după care cereale cum ar fi porumb sau grâu. Este o pasiune de mic copil și o continui cât se mai poate, fiind o plăcere. Este o concurență acerbă între colegi, între marii pasionați de creșterea iepurilor."