Cresterea ratei de conversie, printre beneficiile unui training in vanzari

Modul in care se realizeaza astazi vanzarile este profund diferit de cel in care se intamplau lucrurile in urma cu 2-3 ani. Cine crede ca se poate mentine la un nivel inalt bazandu-se doar pe cunostintele acumulate in facultate sau la masterat este de-a dreptul naiv si va fi inlaturat de pe piata extrem de repede.

Telesales & Customer Service - beneficii obtinute

Tehnici de vanzare B2B si B2C - avantajele cursului

Si, cum echipa de vanzari reprezinta motorul oricarei companii, este esential ca toti cei care fac parte din ea sa fie la curent cu realitatile economice si cu strategiile de marketing valabile acum. Pot reusi acest lucru daca se inscriu la un training vanzari organizat de echipa Brightway, cu o bogata experienta in crearea si punerea in aplicare a unor programe de dezvoltare personala si profesionala.Iata doua dintre cele mai apreciate programe de training in vanzari, de pe urma carora profita din plin atat participatii, cat si organizatia din care acestia fac parte!Acest training in vanzari se adreseaza tuturor echipelor care interactioneaza telefonic cu clienti interni sau externi, precum si echipelor de customer service sau celor care au implementat un proces de vanzare prin telefon ori gestioneaza proiecte de tipul call-center. In plus, cursul se poate dovedi util pentru oricine doreste sa isi imbunatateasca abilitatile de comunicare si de persuasiune in cadrul unui apel telefonic.Participantii descopera pasii unui apel, mai precis etapele necesare pentru cresterea ratei de conversie si pentru rezolvarea tichetelor. De asemenea, sunt ajutati sa realizeze analiza stilului de comunicare al interlocutorului si, in functie de aceasta, sa descopere diferite metode de abordare. In plus, isi insusesc cunostinte despre limbajul verbal si non-verbal si despre gestionarea emotiilor negative.Avantajele sunt la fel de mari si pentru organizatiile din care acestia fac parte. In cadrul unui astfel de training in vanzari, este realizata o radiografie a procesului de interactiune prin telefon si sunt propuse actiuni concrete pentru eficientizarea acestuia. Efectul este cresterea productivitatii per membru al echipei, prin scaderea numarului de interactiuni necesare pentru obtinerea rezultatului dorit. Astfel, se ajunge la cresterea ratei de conversie si la fidelizarea clientilor.In piata exista o mare diversitate de servicii tranzactionabile: business-to-business, business-to-government, business-to-consumer, direct-to-consumer, client-to-business si asa mai departe. Acest training in vanzari se concentreaza pe cele mai intalnite doua forme, si anume pe business-to-business (B2B) si business-to-consumer (B2C).In cadrul cursului, se realizeaza o structura clara a pasilor optimi de vanzare in domeniul de activitate al fiecarui participant si este pusa la punct o strategie de prospectare si de abordare a potentialilor clienti, aplicabila in piata in care activeaza acestia.La nivel de organizatie, este pus la punct un sistem de procese clare si usor de folosit, insotite de metode de ajustare in timp. In plus, pentru imbunatatirea ratei de conversie, sunt predate diferite tehnici menite sa creasca numarul de intalniri si de contracte semnate. De asemenea, se acorda importanta cuvenita ideii de fidelizare a clientilor deja existenti.Astfel, prin participarea la cursurile potrivite de training vanzari, sunt obtinute beneficii majore atat la nivel personal, cat si organizational, iar schimbarile economice nu te iau niciodata prin surprindere!