Cu cat poate creste o campanie Google Ads magazinul tau online?

Ce este Google Ads?

Cum construiesti o campanie de succes?

Cuvintele cheie trebuie sa fie alese corect

Audienta

Stabilirea unor obiective clare

In cat timp creste traficul catre site?

Cand vine vorba de magazinele online, toata lumea stie deja cat de importante sunt anunturile si campaniile publicitare menite sa mareasca numarul de vizitatori ai site-ului respectiv. Cei care vor sa isi promoveze magazinele si sa isi creasca portofoliul de clienti intr-un timp scurt, pot utiliza metodele moderne de publicitate, cum ar fi o campanie Google Ads , care poate aduce intr-un timp record un numar considerabil de clienti. Este o metoda accesibila si extrem de convenabila, atat pentru detinatorii afacerilor care urmeaza sa fie promovate, cat si pentru platforma gazda.Google Ads este cea mai populara platforma de publicitate dezvoltata de Google, unde persoanele care vor sa isi promoveze serviciile si produsele pot plasa anunturi, reclame scurte si oferte care apar in rezultatele afisate de motoarele de cautare, cum ar fi Google. Acesta este cel mai utilizat motor de cautare din lume si efectueaza zilnic milioane de cautari. Serviciile acestei platforme sunt oferite sub forma unui model de publicitate numit pay per click. Acest model presupune ca persoana care a publicat anuntul sa plateasca o anumita suma motorului de cautare sau proprietarului site-ului web care a publicat anuntul respectiv, de fiecare data cand o persoana apasa pe acesta.Prin intermediul campaniilor PPC, traficul catre site-ul magazinului online va creste exponential la costuri extrem de mici. In comparatie cu profiturile obtinute de la potentialii clienti care vor accesa anunturile si reclamele, costurile platite catre gazda sunt infime. Google Adwords ofera oportunitatea atat companiilor la inceput de drum, cat si celor deja renumite, sa isi inmulteasca clientii si incasarile. Prin selectarea cuvintelor cheie potrivite, un anunt sau un produs pot fi afisate exact persoanelor care cauta acel lucru.Pentru a avea succesul dorit, este important ca toate detaliile campaniei sa fie atent calculate. Urmatoarele sfaturi pot fi de folosit pentru cei care vor sa intreprinda o campanie Google Ads de succes.Cuvintele cheie reprezinta cel mai important pas in crearea unei campanii de succes, motiv pentru care acestea trebuie sa fie alese corect. Persoana care creeaza campania trebuie, pe de o parte, sa intre in mintea potentialilor cumparatori si sa isi faca o idee despre cum ar cauta acestia produsul sau serviciul pe care il ofera compania in discutie si, pe de alta parte, sa utilizeze tool-urile speciale care arata cele mai cautate cuvinte cheie dintr-o anumita nisa.Setarea audientei este urmatorul pas pentru o campanie de succes, deoarece anuntul sau oferta respectiva trebuie sa ajunga la persoane interesante, care se pot transforma in viitori clienti. De exemplu, intr-o campanie PPC de promovare a unei firme dintr-un anumit oras, este importanta zona geografica a potentialilor clienti.In functie de dorintele persoanei care publica anuntul, obiectivul poate fi de a mari traficul pe un anumit site, de a vinde anumite produse, de a-si mari portofoliul de clienti sau de a face oamenii sa se aboneze la acel site sau newsletter.Modelul de publicitate pay per click este surprinzator de rapid. Este o strategie accesibila de marketing online, prin care o firma isi poate propulsa veniturile si se poate face cunoscuta mai multor persoane. Daca aceste campanii sunt concepute corespunzator si creativ, astfel incat sa atraga clientii, portofoliul de cumparatori se poate dubla sau chiar tripla. Daca magazinul ar ramane anonim si nu ar fi promovat prin anunturile Google Ads, popularitatea sa va creste destul de greu sau chiar deloc. Intr-o lume a oamenilor care folosesc internetul in permanenta si cauta online obiectele si serviciile de care au nevoie, publicitatea online este cheia succesului pentru orice magazin online.