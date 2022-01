Cum asiguri necesarul de apa si cafea la birou

Pentru multi oameni, apa si cafeaua sunt bauturile fara de care nu pot face fata sarcinilor cotidiene, mai ales la birou. Desi unele companii nu pun mare pret pe a le oferi angajatilor aceste bauturi, trebuie mentionat faptul ca efectul lor asupra salariatilor conduce la un randament mai bun. De exemplu, apa are efect energizant rapid, inlatura oboseala si contribuie la cresterea activitatii fizice si mentale. Cafeaua, in schimb, sporeste productivitatea si capacitatea de concentrare, diminueaza senzatia de epuizare, ajuta la comunicare si imbunatatirea relatiilor profesionale. Beneficiile lor sunt de necontestat, in special in mediile unde se lucreaza intens. Totusi, cum poti sa asiguri necesarul de apa si cafea la birou? Iata cateva sugestii:

Achizitioneaza ionizatoare de apa

Instaleaza un aparat de cafea la birou

Incheie contracte cu un furnizor de servicii

Asa cum stim cu totii, consumul zilnic al unei cantitati suficiente de apa este esential pentru sanatatea organismului. Iar orice companie isi doreste angajati sanatosi si productivi, care sa poata face fata cu brio volumului de munca zilnic. In acest scop, firmele trebuie sa ia in considerare asigurarea necesarului de apa la birou. O varianta optima o reprezinta instalarea ionizatoarelor, aparate care folosesc tehnologia de electroliza pentru a obtine apa alcalina si apa acida. Acestea se monteaza in mod obisnuit la chiuveta sau oriunde pot fi alimentate cu apa si energie electrica. Ionizatoarele de apa disponibile pe Azura au rolul de a filtra clorul si impuritatile din apa, dupa care o ionizeaza. Cu toate ca exista multe sisteme de filtrare a apei, aceste echipamente sunt eficiente la birou deoarece solicita un minimum de operatiuni pentru intretinere si sunt mai putin costisitoare decat cumpararea apei imbuteliate pentru un consum zilnic.Apa alcalina oferita de ionizatoare alunga oboseala si ofera energie corpului, reduce stresul, imbunatateste performantele si contribuie la accelerarea procesului de refacere in urma eforturilor psihice si fizice.Fara indoiala, cafeaua la birou este intotdeauna un pariu sigur. Daca luam in considerare faptul ca optimizarea timpului este una dintre sarcinile oricarui manager, vom vedea ca un aparat de cafea in cadrul companiei ofera multe avantaje. Angajatii nu vor mai fi nevoiti sa-si procure aceasta bautura din afara biroului si sa-si ia o pauza prelungita. De asemenea, daca vor avea cafeaua in interior, oamenii pot socializa mai usor, lucru ce va imbunatati climatul din companie. Mai mult decat atat, cafeaua genereaza spatii de intalnire, ofera o flexibilitate mai mare, creeaza momente de odihna si face personalul sa se simta mai confortabil la serviciu. In plus, mentine capacitatea de concentrare, mareste productivitatea si revitalizeaza corpul.Exista furnizori care ofera companiilor servicii de aprovizionare cu apa si cafea. Colaborarea se deruleaza prin selectarea unor abonamente lunare, inchirierea anumitor tipuri de aparate sau alte optiuni alese de companie. Multe dintre solutiile disponibile includ atat livrare de apa si cafea, cat si echipamente, produse, mentenanta, service si buletine de analiza pentru apa.Cu toate ca unii manageri inca nu au introdus-o ca serviciu diferentiator in firmele lor, cafeaua la birou este considerata un drept fundamental. Mai departe, o apa sigura si sanatoasa este imperios necesara pentru fiecare angajat. In consecinta, firma chiar trebuie sa stimuleze consumul de lichide in randul personalului ca sa se bucure de rezultate optime in fiecare zi.