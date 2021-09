Cum iti pastrezi angajatii buni: 7 moduri de a evita demisiile

Piata muncii este foarte dinamica si probabil va ramane asa, dintr-o multitudine de motive. Exista numeroase motive pentru care un angajat ajunge sa-si dea demisia:

salariile si beneficiile angajatilor;

incompatibilitatea dintre angajat si echipa manageriala;

dezvoltarea profesionala a angajatului (acesta considera ca este pregatit pentru noi provocari profesionale);

relatie dificila cu colegii;

mediul de munca impropriu.

Ce poate face angajatorul pentru a preveni demisiile angajatilor

Ofera-i hidratare optima in perioadele cu temperaturi ridicate

Identifica-i pe cei mai buni din echipa

Munca de acasa poate fi un motiv de loialitate

Ofera feedback si incurajari

Angajatii nu vor numai un job, au nevoie de un sens al muncii

Implementeaza strategii pentru a-i pastra si motiva pe cei mai buni

Dotarile de la locul de munca

De retinut

Poti sa-ti pastrezi angajatii valorosi daca:

le oferi bonusuri si cresteri salariale in functie de performanta;

le arati aprecierea pentru ceea ce fac in cadrul companiei;

echipa de management respecta angajatii si drepturile acestora;

investesti in dezvoltarea si sanatatea angajatului;

imbini distractia cu munca;

incurajezi spiritul de echipa.

Indiferent de cauza unei demisii, pentru angajator plecarea angajatului, mai ales a unui angajat competent, reprezinta o pierdere, macar pentru ca trebuie demarata procedura de recrutare a altui angajat, acesta trebuie format in timp si are nevoie de o perioada de acomodare.Iti spunem, in acest articol, ce ar trebui sa faca angajatorul pentru a-si pastra angajatii mai mult timp si mai ales pentru a avea o relatie benefica cu acestia.Foloseste sistemul Bag-in-Box , unul dintre cele mai sigure sisteme de ambalare pentru lichide. Acest sistem nu permite nici contactul cu aerul dupa desigilare. In acest fel, angajatii se vor putea hidrata corespunzator, pe tot parcursul programului de lucru. In zilele cu temperaturi ridicate vor fi foarte multumiti ca ai grija de sanatatea lor la locul de munca.Cei mai buni angajati pot fi, adesea, o mare problema pentru angajatori. Au nevoie de provocari profesionale, nu accepta orice, sunt foarte atenti la drepturile pe care le au si la ceea ce li se cere, au tendinta de a fi incomozi pentru echipa manageriala. Vestea buna este ca managerii pot sa se foloseasca de competenta acestor angajati si de influenta acestora asupra celorlalti angajati. Angajatorii pot sa-i implice mai mult pe angajatii buni, explicandu-le strategiile si lasandu-i sa le explice mai departe colectivului. Este relativ usor pentru un manager sa identifice, in cadrul unei echipe, cine sunt cei mai buni oameni, in baza unor criterii de performanta clar stabilite. Nu uita ca bunastarea companiei depinde, in mare masura, de multumirea angajatilor.Munca de acasa a insemnat, de la bun inceput, o relatie de incredere intre angajat si angajator. Unele companii permit in continuare angajatilor, acolo unde este posibil, sa lucreze de acasa, iar acest lucru poate fi foarte important pentru angajat si il poate determina sa nu plece de la compania respectiva tocmai pentru ca i se permite sa aiba un program flexibil.Nu este nevoie sa le aduci aminte angajatilor, de mai multe ori pe zi, ca trebuie sa-si faca treaba. Mai bine le explici de ce nu obtin intotdeauna cele mai bune rezultate, ii lauzi atunci cand obtin rezultate bune si ii incurajezi atunci cand au idei care pot avea succes.Daca reduci munca angajatilor doar la o tranzactie de tipul efort-recompensa nu le vei da cine stie ce satisfatie profesionala. Permite-le sa se dezvolte, sa-si doreasca sa vina cu idei, implica-i in decizii, sau macar asigura-te ca inteleg necesitatea luarii unor decizii importante. Este indicat ca antreprenorii sau echipele manageriale sa le spuna angajatilor care este viziunea companiei si care sunt intentiile pentru viitor. In felul acesta se stabilesc orizonturi de asteptare si pentru angajati.O companie nu rezista pe piata decat daca are o echipa manageriala puternica, o viziune proprie si daca are salariati creativi, disciplinati. Aspectul financiar este cel mai important in ecuatia dintre angajator si angajat. De aceea, asigura-te ca stimulezi fidelitatea angajatilor, mai ales a celor buni. Aceasta stimulare poate presupune bonusuri, cresteri salariale, programe de dezvoltare personala a angajatilor si multe altele.Nu este o noutate, toata lumea isi doreste un loc de munca unde cafeaua este gratis, frigiderul este plin cu fructe, exista un spatiu pentru aniversatii zilei si eventual incaperi pentru relaxare. Nu toate companiile isi permit asa ceva. Uneori insa, chiar si un gest mic, cum e o cafea gratuita pe zi, poate transmite mesajul ca angajatorul se gandeste la angajati. Echipa manageriala trebuie sa fie atenta daca spatiul de munca este confortabil, daca membrii echipei pot comunica usor unii cu altii, daca au lumina naturala suficienta, daca au la indemana instrumente si echipamente pentru a-si face bine treaba.Pana la urma, o echipa motivata si puternica nu poate duce decat la o crestere a business-ului, iar acesta ar trebui sa fie interesul principal al oricarui antreprenor.