Cum îți pregătești magazinul online pentru Black Friday?

A venit momentul acela din an cand incepe febra cumparaturilor. Este evident ca aceasta perioada este cea mai profitabila pentru vanzarile online. Urmeaza intr-un timp foarte scurt o multime de evenimente care vor face multi romani sa scoata bani din buzunar pentru cumparaturi online. Primul mare eveniment este Black Friday. Vanzarile in aceasta zi neagra a shoppingului cresc de la an la an conform ultimelor statistici

Magazinul Online

Pune-ti stocurile in ordine

Strategia de reduceri

Comunica eficient promotiile

Nu uita de Email Marketing

Daca te numeri printre antreprenorii care au un business online, trebuie sa tii cont de anumite aspecte pentru ca totul sa fie pregatit ca la carte pentru a te bucura de maximul de profit al acestei perioade.Inca mai ai timp sa pui la punct toate aceste aspecte. Iata care sunt cele mai importante:Nu poti vinde online fara un magazin virtual functional. Pare logic, nu? Ei bine, e primul lucru de care trebuie sa ai grija. Asigura-te din timp ca magazinul tau online functioneza ireprosabil. Nu numai faptul ca asigura o experienta pozitiva de cumparare pentru clienti dar cel mai important sa poata face fata unui trafic mult mai mare decat de obicei.Nu ai vrea ca in cea mai aglomerata zi a anului din punct de vedere al shoppingului online, site-ul sa te lase la greu si sa iti alunge clientii in loc sa obtii mai multe vanzari. Echipa care iti asigura mentenanta pentru magazinul online este aproape la fel de importanta ca cea care iti gazduieste site-ul. O companie specializata iti poate recomanda exact pachetul de hosting care sa contina resursele necesare pentru a face fata unui trafic intens. O astfel de companie este Hostico , echipa lor de suport te poate consilia sa faci cea mai buna alegere.Daca nu ai facut-o pana acum, mai ai ceva timp la dispozitie sa iti pui la punct stocurile. Discuta cu furnizorii in cazul in care trebuie sa refaci stocul rapid si concentreaza-te pe cele mai vandute produse din magazinul tau, pe care cu siguranta le cunosti. Un sitem eficient de management al stocurilor este aur curat, mai ales atunci cand ai si un magazin fizic si trebuie sa sincronizezi stocurile din magazinul online cu cel fizic.Conceptul de Black Friday are succes tocmai datorita politicilor promotionale aplicate in aceasta perioada. Desi vei fi tentat sa te concentrezi pe produse care ti-au ramas in stoc in timpul anului si care nu au avut mare cautare, doar pentru a scapa de ele, combina aceste reduceri cu cele aplicate produselor vedeta pentru care exista mai mult interes din partea clientilor. Trebuie sa ai grija la marja, cat si la politica de pret a competitorilor.In primul rand, avand in vedere ce spuneam la primul punct, pentru un Black Friday de succes vei avea nevoie de o pagina de destinatie dedicata la tine pe site pe care sa se regaseasca promotiile. Altfel, experienta clientilor va avea de suferit si e ultimul lucru pe care ti-l doresti intr-un moment atat de important. De asemenea, comunicare pe care o faci inainte, in timpul si chiar la scurt timp dupa eveniment poate avea un impact major asupra volumului vanzarilor. Anunta reducerile pe Social Media, creeaza campanii de advertising separate fata de cele existente atat pe Facebook, Google si ce alte canale de promovare folosesti.Foarte multi dintre cei care activeaza in comertul online omit acest instrument important prin care poti tine legatura cu clientii si prin care poti vinde. Este canalul cu una dintre cele mai bune rate de conversie. Anunta o parte din produsele aflate la promotie si asigura-te ca ai setat corect toate campaniile, cele mai importante fiind cele de recuperare a cosurilor abandonate.In concluzie, pentru un Black Friday reusit ai nevoie de un magazin online care sa functioneze ireprosabil si sa faca fata unui trafic intens, un management fara cusur al stocurilor si o strategie clara prin care sa stabilesti reducerile precum si o comunicare eficienta cu clientii pe tot parcursul evenimentului.