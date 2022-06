Cum poți găsi clienți noi online în 2022?

Unul dintre cei mai importanți factori care influențează succesul unei companii este numărul de clienți. Dacă firma ta are mai mulți clienți noi, automat sporesc șansele unui ROI mai mare. Indiferent de tipul de afacere pe care o conduci, de serviciile pe care le furnizezi sau de produsele pe care le oferi, va trebui întotdeauna să depui un efort continuu pentru a câștiga mai mulți clienți.

Ce beneficii îți aduce un site?

În ce moduri îți poți promova site-ul?

Concluzie

În zilele noastre, existența unui site al companiei este la fel de importantă ca și existența unui magazin, a unui birou sau a unui număr de telefon la care să te găsească eventualii clienți. Pe o piață acerbă, este deja o necesitate să ai o prezență pe diverse platforme online, pentru a viza potențialii clienți și pentru a le satisface nevoile. Conform statisticilor, majoritatea clienților se așteaptă azi ca brandurile să aibă conținut online legat de produsele/serviciile lor. Într-o epocă marcată de revoluția digitală, clienții doresc să se documenteze și să compare diferite produse înainte de a cumpăra. Dacă operezi o afacere care nu a făcut încă acest pas, este momentul să îl faci cât mai curând posibil.Beneficiile pe care ți le aduce un site de prezentare (sau un magazin online) sunt imense . Credibilitate online, interacțiune cu clienții, costuri mai reduse, expansiune pe piețe noi, oportunități de creștere a afacerii, variate posibilități de a-ți face publicitate, unelte analitice legate de părerile clienților ș.a.m.d.Un site înseamnă că afacerea ta poate fi reperată oricând de către clienți. Chiar și în afara orelor de lucru, site-ul tău continuă să găsească și să „livreze” noi clienți. Site-ul oferă utilizatorului confort, deoarece acesta poate accesa informațiile de care are nevoie în confortul propriei case, fără presiuni suplimentare. Având în vedere că majoritatea companiilor din ziua de azi au propriul site web, există toate șansele să pierzi clienți în favoarea concurenților dacă alegi să rămâi exclusiv offline.Instrumente precum Google AdWords sau publicitatea pe Facebook îți oferă puterea de a ajunge la clienți cu mult mai multă acuratețe și fiabilitate decât prin metodele tradiționale de publicitate offline.SEO și publicitatea online sunt o modalitate excelentă de a ajuta la creșterea notorietății, iar dacă acestea se fac în mod corect, traficul către site va crește. Încearcă să fii prima companie pe care o vede un potențial nou client atunci când caută un anumit produs sau serviciu online și folosește pagina de contact a site-ului sau funcțiile de comerț electronic pentru a face ca achiziționarea unui produs sau găsirea unui punct de vânzare cu amănuntul să fie mai ușoară ca niciodată.Construiește-ți site-ul încorporând tehnici de optimizare a motoarelor de căutare (SEO), astfel încât să poți fi găsit cu ușurință de persoanele care caută cuvinte cheie relevante. Aceasta poate fi o poartă importantă pentru extinderea afacerii tale.Cum poți să folosești SEO pentru promovarea propriului site? Publică în mod constant conținut relevant și de calitate, pe care să-l updatezi cu regularitate. Conținutul cu autoritate este elementul numărul unu prin care site-ul va ajunge pe primele locuri în motoarele de căutare. Nu există niciun substitut pentru un conținut excelent, iar acest lucru este valabil mai ales atunci când faci marketing SEO. Conținutul de calitate creat special pentru utilizatorul vizat crește traficul pe site, ceea ce îmbunătățește autoritatea și relevanța site-ului. Perfecționează-ți abilitățile de redactare web și prezintă-te ca o autoritate în domeniul subiectului respectiv, care are legătură directă, desigur, cu afacerea pe care o desfășori și promovezi.O pagină web bogată în conținut, cu autoritate, imparțială și care îi ajută pe vizitatori să afle mai multe despre ceea ce îi interesează are cele mai mari șanse să atragă link-uri de la alte site-uri web, ceea ce îmbunătățește optimizarea pentru motoarele de căutare.Laolaltă cu crearea unei puternice strategii SEO, implementate online și offline, adoptă și o strategie de social media pentru a ajunge la o audiență mai mare și pentru a crea mai mult „zgomot” în legătură cu afacerea ta. Stabilește-ți prezența pe Facebook, LinkedIn și Twitter, eventual și pe celelalte rețele sociale, precum Instagram sau TikTok, dacă afacerea se pretează la a fi promovată acolo. Like-urile și share-urile de pe Facebook pot conduce oamenii către site-ul tău, după cum postările de pe LinkedIn pot adăuga un plus de notorietate și credibilitate. Linkurile către articole populare sau de actualitate de pe sau către site-ul tău vor adăuga relevanță acestuia.La prima vedere te-ai putea gândi că angajarea unei agenții SEO este o cheltuială, dar această cheltuială îți va aduce în mod cert un randament ridicat al investiției. O agenție are o echipă de experți care „respiră” SEO, aceștia urmând să lucreze pentru afacerea ta, asigurându-i o creștere masivă a prezenței în mediul digital. După analizarea inițială a site-ului și a cerințelor, se poate conveni asupra unui buget pentru ca agenția să dezvolte o strategie SEO adaptată afacerii tale online.Așadar, pentru a profita cu adevărat de avantajele unui site web pentru propria ta afacere, acesta trebuie să aibă o prezență online profesională. Site-ul ar trebui foarte bine optimizat SEO, astfel încât să poată fi găsit ușor atunci când este căutat de clienți în Google sau în celelalte motoare de căutare. De asemenea, navigarea în interiorul lui trebuie să se facă ușor, să se încarce rapid, iar conținutul lui trebuie actualizat și împrospătat în mod constant.Dacă ești în căutarea unei agenții SEO care să ofere un pachet complet de servicii legate de optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare, firma RocketWeb te poate ajuta cu tot ceea ce ține de acest aspect, pentru ca prezența afacerii tale în online să fie din ce în ce mai puternică și mai semnificativă.