Cum să ai continuitate în sezonul rece. Terase deschise în orice anotimp, cu Sun Leader

Ai investit timp si energie de-a lungul anilor in afacerea pe care o administrezi. Nu mai vorbim despre sumele enorme de bani pe care le-ai alocat pentru a iesi in evidenta pe piata si pentru a deveni un brand cunoscut in HoReCa. Cu toate acestea, in timpul sezonului rece sau in serile racoroase, activitatea ta pe terasa se opreste brusc.

Activitatea continua indiferent de sezon

Design modern si atractiv

Investitie pe termen lung

Clientii alearga catre restaurante cu terase incalzite si locatia ta ramane pustie. Sun Leader vine cu o solutie inovatoare care iti permite sa functionezi la capacitate maxima indiferent de conditiile meteorologice sau de restrictii: terase cu sisteme retractabile, adaptabile la orice sezon si extrem de utile pentru comerciantii din domeniu. Prezentam in continuare cele mai importante avantaje ale teraselor retractabile.Fara sa conteze anotimpul, terasele retractabile beneficiaza de sisteme adaptabile la conditiile meteo, asa ca activitatea ca si comerciant poate continua inclusiv iarna. Tehnologiile inovatoare implementate de Sun Leader asigura protectie impotriva frigului si permit clientilor sa isi savureze bauturile intr-un loc confortabil si protector chiar si atunci cand termometrele arata multe grade cu minus. In concluzie, cifra ta de afaceri nu va avea de suferit atunci cand restrictiile sunt in vigoare sau cand vremea este capricioasa si rece. Beneficiind de avantajele unui spatiu calduros si sigur, clientii iti vor trece pragul cu drag de fiecare data.Spre deosebire de terasele comerciale amenajate cu sisteme clasice ce nu se pot adapta sezonului, terasele propuse de Sun Leader pot fi folosite inclusiv in sezonul rece, iar un alt avantaj este dat de aspectul lor. Clientii vor fi incantati de designul modern, adaptabil, bazat pe sisteme electrice/automate care dau versatilitate decorului, dar si utilitate sporita. Afacerile in domeniul HoReCa pot sa devina profitabile indiferent de anotimp si in ciuda pandemiei. Asta datorita beneficiilor majore pe care le aduc o pergola cu acoperis retractabil sau cu sisteme de sticla Apropo de investitii, amenajarea unei terase retractabile presupune un buget alocat pentru extindere si noutati. Partea buna atunci cand optezi pentru o astfel de terasa este ca investitia se va intoarce inzecit, asa ca nu e nevoie sa o treci la rubrica cheltuieli. Localul pe care il administrezi va functiona la capacitate maxima si rezultatele nu vor intarzia sa apara. Un asemenea proiect garanteaza succesul in domeniu, mai ales in aceasta perioada in care clientii cauta relaxarea si o duc la rang de arta. Un factor important este si acela ca terasele Sun Leader sunt rezistente in timp, unele avand garantie care poate sa ajunga chiar si la 30 de ani, asta fiind o confirmare in plus a calitatii.Domeniul HoReCa este unul divers si plin de oportunitati in aceasta era digitala pe care o traversam. Fiecare investitie poate sa ridice nivelul unui local, iar clientii sunt fidelizati atunci cand observa interesul administratorilor pentru confortul lor. Terasele amenajate de Sun Leader exceleaza in eleganta, utilitate, dar si in durabilitate, fiind o optiune ce iti garanteaza desfasurarea activitatii comerciale indiferent de conditii. Analizeaza oferta pentru pergole retractabile de la Sun Leader si bucura-te de avantajele unei colaborari fructuoase in care ai alaturi parteneri cu experienta si specializati pe aceasta nisa exclusivista.