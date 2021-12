Cum sa organizezi o petrecere reusita la birou

Evenimentele petrecute in compania cunoscutilor sunt momente despre care ne amintim cu placere, multa vreme dupa ce s-au incheiat. In functie de situatie, putem sarbatori aniversari, reusite profesionale, achizitia unei locuinte noi sau, pur si simplu, o persoana careia dorim sa-i facem o surpriza frumoasa.

Stabileste-ti din timp reperele: data, tema, lista de participanti.

data – importanta atat pentru organizator, cat si pentru invitati;

tema – pe baza careia stabilesti componentele petrecerii;

lista participantilor – necesara in dinamica organizarii, pentru a nu depasi capacitatea spatiului si a putea tine lucrurile sub control.

Pregateste amenajarea si decorurile potrivite evenimentului

Hotaraste cu atentie meniul si servirea acestuia

Alege cu grija muzica – e esentiala in atmosfera unei petreceri

Toate necesita atentie la detalii, alegerea celor mai potrivite elemente decorative, un meniu personalizat pentru eveniment si multe altele – deci o buna organizare. Aceasta va avea un impact pozitiv asupra fiecarui participant, ceea ce va asigura succesul intregii initiative. De cele mai multe ori, organizatorul alege un loc aparte pentru un astfel de proiect, insa cum s-ar putea realiza acesta intr-un spatiu profesional? Te invitam sa descoperi mai jos patru pasi esentiali pentru a pregati o petrecere reusita la birou.In orice aspect al vietii te-ai implica, descoperi la un moment dat ca e mai bine sa te pregatesti din timp; cu atat mai mult atunci cand vrei sa demarezi un eveniment cu invitati. Indiferent cat de meticulos vrei sa actionezi, trebuie sa incepi cu primul pas, care presupune stabilirea reperelor esentiale:Dupa ce ai stabilit tema petrecerii, iti va fi usor sa decizi cum vei amenaja zona, unde vor fi amplasate mesele, scaunele, cum va fi prezentat meniul, cum va arata, practic, tot spatiul la care te-ai gandit. Ca decor, cu siguranta, accesoriile de petrecere sunt cele mai potrivite intr-un astfel de context, deoarece aduc un plus de culoare si de personalitate. Fiind vorba, insa, despre o reuniune atipica la locul de munca, iti recomandam sa afli daca gusturile superiorilor ierarhici ar putea intra in contradictie cu ale tale, astfel incat sa stii ce sa pregatesti ca sa lasi in urma o amintire frumoasa pentru toti invitatii.O petrecere cu adevarat reusita nu exista fara un catering bine ales. In functie de dimensiunile evenimentului si de flexibilitatea oferita de compania la care lucrezi, poti opta pentru o minima servire a invitatilor, de catre personal specializat din partea firmei de catering. In schimb, daca preferi sistemul de autoservire, va fi necesar ca intreaga amenajare a meselor – vesela, tacamuri, mancaruri, bauturi – sa permita fiecarui participant accesul la bunatatile pregatite. Pentru a spori farmecul intregului eveniment, poti utiliza elemente decorative speciale, precum lumanari si cake topper pentru petreceri tematice.Daca urmaresti ca momentul-surpriza pe care il organizezi la birou sa reprezinte un punct de reper pozitiv in memoria colegilor de serviciu, va fi necesar sa tratezi cu maxima atentie aspectul sonor al evenimentului. Desigur, nu se pune problema sa aduci un DJ cu platforma de concert, insa muzica este extrem de importanta in crearea unei atmosfere potrivite pentru a-ti binedispune invitatii. Suficient de relaxati pentru a gusta ceva gustos, dar si dornici sa fie antrenati de ritmuri vesele, cu linii melodice bine alese vei reusi sa-i surprinzi placut pe toti. Desigur, va fi adecvat un nivel potrivit al sunetului, astfel incat muzica sa se poata auzi, fara a deranja, insa, comunicarea celor prezenti.In concluzie, daca stabilesti din timp reperele de urmarit si reusesti sa organizezi totul respectand specificul locului si pe cel al contextului in care activeaza invitatii, ai sanse mari sa obtii un rezultat pe placul lor. In definitiv, succesul unui eveniment se masoara in nivelul de satisfactie al participantilor. Prin urmare, este intelept sa tii cont de fiecare detaliu care te poate aduce mai aproape de senzatia de petrecere reusita pe care ti-o doresti.