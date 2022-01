Cum să-ți deschizi un centru de activități pentru copii

Deși ultimii doi ani s-au dovedit a fi plini de provocări pentru antreprenori din cauza crizei sanitare, au existat și temerari care au avut curaj să-și deschidă un business, în ciuda previziunilor sumbre. E drept, pandemia a forțat multe firme de talie mică, de familie sau chiar medie să își sisteze activitatea, însă nu puțini români au decis să se reprofileze pe o activitate adaptată noului context și să demareze o afacere pe cont propriu.

Potrivit informațiilor furnizate de Registrul Comerțului, față de 2020, în 2021 numărul de firme nou create a crescut cu 73,6%, tendință care arată un semnal de încredere pentru evoluţia economică din ultima perioadă, caracterizată prin instabilitate și impredictibilitate. Astfel, în primele patru luni ale anului 2021, au fost înființate 39.890 de firme, în comparație cu 22.976 în primele patru luni din 2020. Totodată, mulți antreprenori de pe piață au ales să-și diversifice serviciile furnizate, sub influența actualei conjuncturi sanitare. De exemplu, patronul unui restaurant, așadar un jucător de pe piața HoReCa, a ales ca în loc să își limiteze sau chiar sisteze activitatea în funcție de reglementările autorităților, să furnizeze mâncare la domiciliul clienților, în sistem catering.Investiții în firme de curierat, magazine online, IT, servicii clienți, consultanță financiară, producție materiale sanitare: toate acestea s-au dovedit inspirate, ba chiar au asigurat profitul.În continuare, îți vom prezenta câteva recomandări pentru a reuși cu un business care nu are cum să dea greș în 2022: un centru de activități pentru copii.Atât clădirea, cât și curtea trebuie să îndeplinească un set de cerințe emise de Ministerul Educației prin ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), Ministerul Sănătății (Sanepid) și Ministerul de Interne (ISU). Spațiul trebuie să aibă cel puțin două intrări și ieșiri, precum și un hol în care părinții să poată aștepta ca cei mici să iasă de la cursuri. Încă în faza de obținere a autorizațiilor de funcționare, comisia ARACIP verifică la fața locului capacitatea încăperilor, fiind necesari circa „6 metri cubi de aer pentru un copil”.Totodată, pe lângă mobilierul colorat și adecvat, jucării, e necesar să pui un accent foarte mare pe produse diverse de, pentru că, indiferent de grupa de vârstă pentru care vei opta, copiii se plictisesc foarte repede și au nevoie de o gamă complexă de activități, chiar dacă e vorba fie și de supraveghere.Pe lângă toate acestea, pe lângă grupurile sanitare pentru copii și pentru personal, amenajate separat, e de preferat să existe și un cabinet medical, precum și truse de prim-ajutor și personal instruit pentru situații care necesită noțiuni de medicină.Desigur, cel mai important e să-ți creezi o echipă unită, dornică de a se implica cât mai mult. Pentru că vei avea nevoie de personal calificat, cu studii și experiență în domeniu, poți coopta profesori sau învățători care vor să obțină un venit în plus pe lângă salariu. Astfel, vei avea garanția că nu va fi nevoie să investești, cel puțin la început, în cursuri de calificare.Antreprenorii în domeniu care au reușit în astfel de businessuri recomandă ca, în primul rând, înainte de a accesa un credit de nevoi personale sau un start-up cu finanțare europeană nerambursabilă, o persoană să se orienteze și să se informeze foarte bine în privința amplasării și a publicului-țintă. De exemplu, un cartier nou rezidențial în care nu există încă o astfel de afacere poate reprezenta un loc ideal pentru un centru de activități pentru copii.Sursa foto: unsplash.com