Cum te dezvolți ca manager pentru succes pe termen lung

Pe lângă dezvoltarea afacerii, un manager de succes trebuie să aibă ca obiectiv și dezvoltarea echipei care se află alături de el în procesele organizaționale. Astfel, un manager de succes trebuie să aibă, pe lângă o cunoaștere vastă a ariei de care se ocupă, și abilități de conducere a unei echipe. Descoperă în acest articol cum poți să te dezvolți ca manager pentru succes pe termen lung.

Învață să cultivi relații constructive

Îmbină ambițiile profesionale cu grija pentru siguranța familiei

Rezolvă blocajele prin soluții practice, adaptate fiecărei situații

Stăpânește arta negocierii

pregătește-te din timp pentru negociere și informează-te cu privire la toate detaliile necesare acestui proces;

fii sigur pe tine și arată că ești conștient de potențialul tău;

concentrează-te asupra persoanei cu care vorbești și arată empatie față de nevoile sale;

fii sincer și inspiră încredere;

Găsește cele mai bune strategii de a motiva echipa

O afacere de succes nu se construiește peste noapte, ci are la bază un manager implicat, care identifică soluții și ia decizii importante, bazate pe abilitățile sale manageriale. Folosește-te de sfaturile prezentate în acest articol și consolidează-ți abilitățile de manager pentru succes pe termen lung.

Relațiile constructive nu numai că te ajută să te dezvolți ca manager, dar contribuie și la motivarea angajaților pe termen lung.La fel ca în viața personală, cheia pentru o relație constructivă este comunicarea. Odată ce stăpânești arta comunicării și înveți să-ți adaptezi stilul în funcție de fiecare interlocutor, vei vedea că relațiile profesionale cu angajații tăi vor fi din ce în ce mai eficiente.Încrederea reprezintă de asemenea un criteriu important care stă la baza unei relații profesionale constructive. Drept urmare, cât timp acorzi încredere angajaților tăi, cu siguranță și ei vor avea încredere în tine și în deciziile pe care le iei în calitate de manager.Acestea sunt valabile și în cazul relațiilor cu furnizorii. Încrederea și comunicarea transparentă îți pot asigura relații constructive pe termen lung, care să contribuie la succesul afacerii tale.În calitate de manager, cu siguranță ai obiective înalte, atât pentru tine, cât și pentru membrii echipei, astfel încât fiecare să vă puteți atinge potențialul maxim. Însă în spatele oricărui succes obținut în viața profesională, stă o viață personală fericită și sănătoasă, cu cât mai puține griji.Chiar dacă situațiile neprevăzute fac parte din viață, nu trebuie să le lași să stea în calea succesului mai ales când ai posibilitatea de a asigura atât protecția ta cât și a familiei tale printr-o asigurare viata Pentru că implicarea și motivația angajaților au un impact direct proporțional cu eficiența lor la locul de muncă, este important să le oferi suport și să-ți arăți grija și față de siguranța lor și a familiilor acestora. O modalitate eficientă de a face asta și de a fi apreciat de oamenii din echipa ta este să le oferi protecție printr-o asigurare de viață și astfel să le asiguri stabilitate financiară în cazul unor evenimente nefericite precum deces, invaliditate sau cheltuieli medicale de spitalizare neprevăzute. În acest mod, nu numai că le arăți în mod cert angajaților că îți pasă de bunăstarea lor în afara locului de muncă, dar le și asiguri suport financiar la nevoie.Oamenii sunt diferiți, astfel că este imposibil ca pe parcursul activității profesionale să nu întâlnești diverse blocaje care să îți pună la încercare abilitățile manageriale.Unul dintre cele mai întâlnite blocaje este conflictul din echipă, iar soluționarea lui îi revine de cele mai multe ori managerului. Modalitățile prin care poți să rezolvi o astfel de situație sunt diverse: relația transparentă cu angajații și comunicarea directă, ascultarea activă a fiecărui membru al echipei și implicarea membrilor echipei în luarea unei decizii care să aplaneze conflictul.Un alt blocaj care are impact direct asupra activității afacerii este productivitatea scăzută. În acest caz, cea mai bună soluție este să ai o discuție cu fiecare membru al echipei care nu performează la nivelul așteptărilor și să înțelegi care este cauza din spatele acestei productivități scăzute. Fie că este prea obosit, fie că are probleme personale sau nu se simte apreciat la locul de muncă, este important să înțelegi astfel de motive și să identifici soluții prin care să rezolvi problemele.Stăpânirea artei negocierii se află printre principalele calități ale unui manager de succes și presupune o abordare orientată spre soluții.Pentru a ieși câștigător dintr-o negociere, ai nevoie de inteligență, abilități de comunicare, de toleranță, maleabilitate și respect față de interlocutor. Iată câteva tehnici de care te poți folosi pentru a stăpâni arta negocierii:Motivația echipei are un impact direct asupra calității muncii, motiv pentru care este important ca manager să știi cum să le arăți membrilor echipei tale aprecierea față de ei și față de munca pe care o depun zi de zi. Astfel, poți să apelezi la diferite strategii precum: feedback pozitiv și constructiv la evaluările periodice, organizarea de team building-uri și diverse ieșiri în oraș alături de echipă pentru o comunicare cât mai relaxantă și transparentă.